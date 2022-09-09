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Американцы включили «Ниву» в список самых надёжных внедорожников
Новости

Дмитрий Елизаров

Американское издание Slash Gear опубликовало список из 12 внедорожников, которые посчитало самыми надёжными в истории. Более чем наполовину он состоит из японских моделей, но при этом в список включена и российская Lada Niva. Рейтинговых мест участникам списка его авторы не присваивали.

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  • Издание отметило конструктивную простоту и ремонтопригодность «Нивы» — по мнению журналистов, большинство владельцев внедорожника могут справиться с его поломками самостоятельно, используя доступные инструменты.
  • Упомянуты также и внедорожные возможности Lada Niva, которые, как утверждается, обусловлены постоянным полным приводом, блокировкой дифференциала и внушительным дорожным просветом. Способности Lada Niva на бездорожье названы впечатляющими несмотря даже на скромный двигатель. Наконец, авторы списка отметили, что множество автомобилей выпуска 1970-х – 1980-х по-прежнему «добросовестно» возят своих владельцев.
  • Из японских внедорожников в список вошли несколько моделей Toyota — 4Runner, Sequoia и сразу два Land Cruiser (70 и 200), Nissan Patrol, Lexus GX и, как ни странно, кроссовер Honda HR-V. Среди автомобилей американского происхождения отмечены Chevrolet Suburban и Willys Jeep, а Европу представил Mercedes-Benz G-класса. Наконец, попал в список и большой кроссовер из Южной Кореи Kia Telluride: как отметили составители, за лучшую в отрасли гарантию и высокие экспертные рейтинги.

Экспорт Lada Niva в европейские страны, который ранее практиковал АвтоВАЗ, сейчас прекращён. Однако в Швейцарии можно купить необычный экземпляр — Lada Niva образца 1984 года, подготовленную к участию в «Дакаре». Именно на этом автомобиле при поддержке завода в марафоне нынешнего года выступала команда энтузиастов Red Legend Team.

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