Американцы включили «Ниву» в список самых надёжных внедорожников

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Дмитрий Елизаров
Американское издание Slash Gear опубликовало список из 12 внедорожников, которые посчитало самыми надёжными в истории. Более чем наполовину он состоит из японских моделей, но при этом в список включена и российская Lada Niva. Рейтинговых мест участникам списка его авторы не присваивали.
Экспорт Lada Niva в европейские страны, который ранее практиковал АвтоВАЗ, сейчас прекращён. Однако в Швейцарии можно купить необычный экземпляр — Lada Niva образца 1984 года, подготовленную к участию в «Дакаре». Именно на этом автомобиле при поддержке завода в марафоне нынешнего года выступала команда энтузиастов Red Legend Team.