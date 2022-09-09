Американцы включили «Ниву» в список самых надёжных внедорожников

Из японских внедорожников в список вошли несколько моделей Toyota

— 4Runner, Sequoia и сразу два Land Cruiser (70 и 200), Nissan Patrol, Lexus GX и, как ни странно, кроссовер Honda HR-V. Среди автомобилей американского происхождения отмечены Chevrolet Suburban и Willys Jeep,

а

Европу

представил Mercedes-Benz G-класса. Наконец, попал в список и большой кроссовер из Южной Кореи Kia Telluride:

как отметили составители, за лучшую в отрасли гарантию и

высокие экспертные рейтинги.