Американцы сделали грузовик из классического Rolls-Royce Silver Shadow. И заставили работать

Авторы проекта являются владельцами фирмы во Флориде, которая специализируется на всех видах работ с авто­мобилями Rolls-Royce и Bentley. Фирме нужен был свой пикап, который буксировал бы трейлер с машинами клиентов. Войцеховски решили, что Rolls-Royce, везущий другой Rolls-Royce, должен выглядеть очень круто, и взялись за дело. Несмотря на комментарии скептиков, проект довели до конца.

Сейчас под капотом установлена «восьмёрка» Chevrolet объёмом 5,7 литра, но есть планы поменять её на шести­литровый мотор семейства LS. Рычаг трёхступен­чатой коробки передач GM выведен на рулевую колонку, и такое решение выглядит полностью стоковым. Приборная панель и дверные карты тоже похожи на оригинальные от Silver Shadow.

Шасси также позаимствовано у грузовика Chevrolet. Создатели машины не взвешивали максимальный груз, который она перевозила. Однако на одном из фото пикап можно увидеть в сцепке с самосвальным прицепом, рассчитанным на полную массу в 13 тонн.

Иные детали проекта, включая его стоимость, неизвестны.

Минувший год стал для марки Rolls-Royce рекордным. Она продала 5586 автомобилей, что в полтора раза больше, чем в 2020‑м. Россия стала крупнейшим рынком в Европе и третьим среди всех. У нас купили больше 300 машин.