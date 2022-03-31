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Американцы придумали необычный автодом с панорамным остеклением

Новости

Кирилл Малышев

Фирма Texino представила нестандартную концепцию автодома — Atrium с большой площадью остекления. Фактически вся задняя стенка выполнена прозрачной.

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  • Стандартные кемперы действительно обладают окнами сравнительно небольших размеров. Это связано с тем, что компоновщикам нужно разместить максимум оборудования в очень ограниченном пространстве. Atrium сумел предложить нечто новое.
  • Задняя часть кузова представляет собой застеклённый до пола эркер. Через него удобно созерцать природу, находясь при этом под крышей и в тепле. Дополнительный свет дают два окна в крыше. А вот вдоль боковых стен остекление крайне скудное: всего по три небольших круглых иллюминатора.
  • Пока машина существует только в виде рендеров. Но, судя по ним, стеклянная стенка не помешала разместить стандартный набор атрибутов комфорта. Atrium предложит полноценные кровати, кухню и санузел. Два запасных колеса удобно подвешены снаружи.
  • Правда, не видно ни одной входной двери. Вероятно, для входа-выхода используются двери кабины. Это не очень удобно. Не исключено, что в следующих вариантах Texino исправит недоработку.

Ранее в Сургуте построили автодом на базе вездехода Steyr Puch Pinzgauer с колёсной формулой 6х6. За основу взяли машину 1981 года выпуска с дизелем воздушного охлаждения. Теперь автомобиль продают на Авто.ру за 15 миллионов рублей.

Вам хватает света в машине?

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