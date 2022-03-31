Американцы придумали необычный автодом с панорамным остеклением

- Стандартные кемперы
действительно обладают окнами сравнительно небольших размеров. Это связано с
тем, что компоновщикам нужно разместить максимум оборудования в очень
ограниченном пространстве. Atrium сумел предложить нечто новое.
- Задняя часть кузова
представляет собой застеклённый до пола эркер. Через него удобно созерцать
природу, находясь при этом под крышей и в тепле. Дополнительный свет дают два
окна в крыше. А вот вдоль боковых стен остекление крайне скудное: всего по три
небольших круглых иллюминатора.
- Пока машина
существует только в виде рендеров. Но, судя по ним, стеклянная стенка не
помешала разместить стандартный набор атрибутов комфорта. Atrium предложит
полноценные кровати, кухню и санузел. Два запасных колеса удобно подвешены
снаружи.
- Правда, не видно ни
одной входной двери. Вероятно, для входа-выхода используются двери кабины. Это
не очень удобно. Не исключено, что в следующих вариантах Texino исправит недоработку.
Ранее в Сургуте построили автодом
на базе вездехода Steyr Puch Pinzgauer с колёсной формулой 6х6. За
основу взяли машину 1981 года выпуска с дизелем воздушного охлаждения. Теперь автомобиль продают на Авто.ру за 15 миллионов рублей.