Американцы придумали необычный автодом с панорамным остеклением

Задняя часть кузова представляет собой застеклённый до пола эркер. Через него удобно созерцать природу, находясь при этом под крышей и в тепле. Дополнительный свет дают два окна в крыше. А вот вдоль боковых стен остекление крайне скудное: всего по три небольших круглых иллюминатора.