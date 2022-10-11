Американцы относятся к автомобилям с водительскими ассистентами как к беспилотникам, показало исследование

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Дмитрий Елизаров
Многие американские водители воспринимают свои автомобили с установленными ассистирующими системами как беспилотные. Об этом пишет Reuters со ссылкой на исследование, проведённое Страховым институтом дорожной безопасности (IIHS). Глава института заявил, что пользователи систем всё ещё недостаточно оценивают пределы технологий.
Похожее исследование, результаты которого опубликовала на днях аналитическая компания J.D. Power, также говорит о невысоком уровне готовности потребителей к беспилотному транспорту. К примеру, 56% участников этого исследования посчитали нынешние комплексы ассистентов полностью автономными системами.