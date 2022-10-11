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Американцы относятся к автомобилям с водительскими ассистентами как к беспилотникам, показало исследование
Новости

Дмитрий Елизаров

Многие американские водители воспринимают свои автомобили с установленными ассистирующими системами как беспилотные. Об этом пишет Reuters со ссылкой на исследование, проведённое Страховым институтом дорожной безопасности (IIHS). Глава института заявил, что пользователи систем всё ещё недостаточно оценивают пределы технологий.

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  • IIHS опросила владельцев автомобилей концерна GM с системой SuperCruise, электрокаров Tesla с функцией Autopilot и обладателей машин Nissan с комплексом ProPilot Assist. Некоторая часть опрошенных (в случае с SuperCruise их доля достигла 53%) заявила, что им удобно воспринимать свои автомобили как полностью беспилотные.
  • На практике это выражается в том, что во время движения с задействованными системами водители заметно чаще отвлекались на сторонние действия (например, приём пищи или текстовые сообщения), чем когда управляли автомобилями самостоятельно.
  • Часть подобных систем располагает функцией контроля за водителем — электроника следит, чтобы водитель не отвлекался от дороги во время движения. Около 40% пользователей систем Autopilot и SuperCruise заявили о фактах отключения электронных комплексов во время движения.
  • При этом все производители автомобилей с подобными системами в разное время заявляли, что несмотря на громкие названия они не подразумевают полной автономности транспорта и требуют полного и постоянного контроля со стороны пользователя.

Похожее исследование, результаты которого опубликовала на днях аналитическая компания J.D. Power, также говорит о невысоком уровне готовности потребителей к беспилотному транспорту. К примеру, 56% участников этого исследования посчитали нынешние комплексы ассистентов полностью автономными системами.

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