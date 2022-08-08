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Американцы назвали лучшие 10-летние седаны, большинство из них — «японцы»

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Михаил Кондратьев

Американское издание Consumer Reports назвало 12 лучших седанов в возрасте 10 лет. Рейтинг составлен на основе данных о надёжности, экономичности и степени удовлетворённости владельцев (количестве покупателей модели, которые купили бы такую же машину снова). 

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  • Подавляющее большинство автомобилей в списке оказались японскими. Самыми удачными 10-летними четырёхдверками среди компактных моделей были названы Acura TSX, Toyota Corolla и Infiniti G. 
  • Остальные 9 машин в рейтинге объединены в группу среднеразмерных и больших седанов. Самой доступной моделью оказалась Mazda6 — седан 2012 года можно приобрести в США за 7,5–11,3 тысячи долларов. Самой дорогой — Mercedes-Benz Е-класса стоимостью 12,7–27,6 тысячи. 
Лучшие 10-летние седаны по уровню удовлетворённости владельцев, рейтинг Consumer ReportsРасход топлива и цены
Компактные модели
1. Acura TSX9,05 л на 100 км / 11 900–13 975 долларов
2. Toyota Corolla8,11 л на 100 км / 10 200–11 075 долларов
3. Infiniti G11,2 л на 100 км / 9 725–10 675 долларов
Среднеразмерные и большие модели
1. Toyota Avalon9,41 л на 100 км / 12 625–13 525 долларов
2. Lexus ES10,23 л на 100 км / 14 050 долларов
3. Toyota Camry8,71 л на 100 км / 10 825–13 075 долларов
4. Mazda69,41 л на 100 км / 7 525–11 275 долларов
5. Buick LaCrosse10,23 л на 100 км / 11 300–12 725 долларов
6. Mercedes-Benz E-класса9,8 л на 100 км / 12 725–27 575 долларов
7. Acura TL10,23 л на 100 км / 11 650–14 150 долларов
8. Honda Accord9,05 л на 100 км / 10 925–12 475 долларов
9. Subaru Legacy8,71 л на 100 км / 8 950–15 000 долларов

В июле аналитики американского издания HotCars изучили различные рейтинги надёжности в США и назвали пятёрку самых надёжных японских автомобилей, которые, как отмечается, «будут служить вечно». В неё вошли три седана, универсал и спортивная модель.

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