Американцы назвали лучшие 10-летние седаны, большинство из них — «японцы»

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В США назвали лучшие и худшие автомобильные бренды
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Михаил Кондратьев
Американское издание Consumer Reports назвало 12 лучших седанов в возрасте 10 лет. Рейтинг составлен на основе данных о надёжности, экономичности и степени удовлетворённости владельцев (количестве покупателей модели, которые купили бы такую же машину снова).
|Лучшие 10-летние седаны по уровню удовлетворённости владельцев, рейтинг Consumer Reports
|Расход топлива и цены
|Компактные модели
|1. Acura TSX
|9,05 л на 100 км / 11 900–13 975 долларов
|2. Toyota Corolla
|8,11 л на 100 км / 10 200–11 075 долларов
|3. Infiniti G
|11,2 л на 100 км / 9 725–10 675 долларов
|Среднеразмерные и большие модели
|1. Toyota Avalon
|9,41 л на 100 км / 12 625–13 525 долларов
|2. Lexus ES
|10,23 л на 100 км / 14 050 долларов
|3. Toyota Camry
|8,71 л на 100 км / 10 825–13 075 долларов
|4. Mazda6
|9,41 л на 100 км / 7 525–11 275 долларов
|5. Buick LaCrosse
|10,23 л на 100 км / 11 300–12 725 долларов
|6. Mercedes-Benz E-класса
|9,8 л на 100 км / 12 725–27 575 долларов
|7. Acura TL
|10,23 л на 100 км / 11 650–14 150 долларов
|8. Honda Accord
|9,05 л на 100 км / 10 925–12 475 долларов
|9. Subaru Legacy
|8,71 л на 100 км / 8 950–15 000 долларов
В июле аналитики американского издания HotCars изучили различные рейтинги надёжности в США и назвали пятёрку самых надёжных японских автомобилей, которые, как отмечается, «будут служить вечно». В неё вошли три седана, универсал и спортивная модель.