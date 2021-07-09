Американцы привезли в Гудвуд суперкар с рулём посредине. Видео

Компания Scuderia Cameron Glickenhaus, которую возглавляет бизнесмен и кинорежиссёр Джеймс Гликенхаус, воспользовалась британским «Фестивалем скорости», чтобы напомнить о своём дорожном суперкаре 004S. Как сообщает Autocar, купе с необычной компоновкой сделало «круг почёта», и это оказалось, по сути, первое появление суперкара на публике, но никаких новых технических характеристик пока не обнародовано.