Американцы привезли в Гудвуд суперкар с рулём посредине. Видео

Материал по теме
Американская компания SCG показала 650-сильного соперника Lamborghini Huracan
Старинный Porsche нашли в сарае, а теперь недорого продают
Дмитрий Елизаров
Компания Scuderia Cameron Glickenhaus, которую возглавляет бизнесмен и кинорежиссёр Джеймс Гликенхаус, воспользовалась британским «Фестивалем скорости», чтобы напомнить о своём дорожном суперкаре 004S. Как сообщает Autocar, купе с необычной компоновкой сделало «круг почёта», и это оказалось, по сути, первое появление суперкара на публике, но никаких новых технических характеристик пока не обнародовано.
What a stunning creation! Do you like the look of the new SCG 004S? #FOS pic.twitter.com/QqQRxbgIeq— Goodwood FOS (@fosgoodwood) July 8, 2021