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Американцы привезли в Гудвуд суперкар с рулём посредине. Видео

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Дмитрий Елизаров

Компания Scuderia Cameron Glickenhaus, которую возглавляет бизнесмен и кинорежиссёр Джеймс Гликенхаус, воспользовалась британским «Фестивалем скорости», чтобы напомнить о своём дорожном суперкаре 004S. Как сообщает Autocar, купе с необычной компоновкой сделало «круг почёта», и это оказалось, по сути, первое появление суперкара на публике, но никаких новых технических характеристик пока не обнародовано.

  • Эстравагантный дизайн SCG 004S объясняется творческим подходом его создателей к аэродинамике и нетрадици­онной компоновкой салона. Водитель суперкара сидит по центру, как в McLaren F1, а два пассажирских кресла располагаются по сторонам и сзади. Поэтому у SCG 004S такое полу­сферическое лобовое стекло.
  • Суперкар, как ожидается, оснастят восьми­цилиндровым наддувным двигателем объёмом 5,0 литра, который сможет развивать до 650 л.с. в паре с шести­ступенчатой механической коробкой. 004S базируется на трековом шасси, хотя и адаптирован для дорог общего пользо­вания. При этом у купе у самого может появиться трековая версия.
  • Весной нынешнего года компания организовала краш-тест одного из прототипов 004S. Тогда утверждалось, что результаты испытаний полностью устраивают инженеров. Однако несколько дней назад в твиттере фирмы появилось сообщение о том, что SCG готовится ко второму раунду краш-тестов. Таким образом, испытания необычного суперкара ещё продолжаются.
  • Компания планирует собрать только 25 дорожных суперкаров, каждый из которых оценивается в 460 тысяч долларов (34 миллиона рублей). В список опций для 004S войдут регулируемые аморти­заторы, бортовая система пожаро­тушения и множество вариантов окраски карбонового кузова.

Ну как, симпатично получилось?

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