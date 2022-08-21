Американцы решили засудить Dodge из-за 720-сильного Durango SRT Hellcat

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Самые-самые автомобили планеты. Часть 1: внедорожники
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Александр Шохинов
Американскую компанию Dodge обвинили в недобросовестной рекламе и требуют остановить продажи «заряженного» внедорожника Durango SRT Hellcat. По мнению покупателей предыдущей версии, после начала продаж новинки их автомобили значительно потеряют в цене. Свои права они готовятся отстаивать в суде, сообщает CarBuzz.
Заказы на обновлённый Dodge SRT Hellcat начнут принимать в сентябре, а первые «живые» машины появятся не ранее начала 2023 года.