Американцы решили засудить Dodge из-за 720-сильного Durango SRT Hellcat

Американскую компанию Dodge обвинили в недобросовестной рекламе и требуют остановить продажи «заряженного» внедорожника Durango SRT Hellcat. По мнению покупателей предыдущей версии, после начала продаж новинки их автомобили значительно потеряют в цене. Свои права они готовятся отстаивать в суде, сообщает CarBuzz.