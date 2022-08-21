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Американцы решили засудить Dodge из-за 720-сильного Durango SRT Hellcat
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Александр Шохинов

Американскую компанию Dodge обвинили в недобросовестной рекламе и требуют остановить продажи «заряженного» внедорожника Durango SRT Hellcat. По мнению покупателей предыдущей версии, после начала продаж новинки их автомобили значительно потеряют в цене. Свои права они готовятся отстаивать в суде, сообщает CarBuzz.

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  • Когда в производитель представил первую версию модели, он позиционировал её как лимитированную версию для коллекционеров. Это было указано во всех информационных материалах. Однако теперь Dodge объявил о планах по перезапуску внедорожника, что вызвало волну недовольства среди клиентов бренда.
  • По мнению владельцев автомобилей 2021 модельного года, возвращение Durango SRT Hellcat сделает их технику менее ценной. При этом многие заявили, что в принципе решились на покупку исключительно из-за эксклюзивности вседорожника, так как он представляет большую коллекционную ценность.
  • Также американцы напомнили, что изначально тираж модели должен был ограничен двумя тысячами экземпляров, однако позднее производитель увеличил тираж до трёх тысяч.
  •  Однако пока не очень понятно, получится ли у владельцев автомобилей добиться запрета на продажу машин.
  • Дело в том, что без чёткого договора, который прописывал бы обязанность производителя не выпускать новую партию машин, доказать что-либо будет практически невозможно. С другой стороны, Dodge могут обвинить в распространении заведомо ложной информации.
  • Автомобиль оснащается 6,2-литровым компрессорным V8 мощностью 720 лошадиных сил и 875 Нм крутящего момента. Работая в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, он разгоняет супервнедорожник до 96 км/ч за 3,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 290 км/ч.

Заказы на обновлённый Dodge SRT Hellcat начнут принимать в сентябре, а первые «живые» машины появятся не ранее начала 2023 года.

Правы владельцы первой партии Dodge Durango SRT Hellcat?

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