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Американцу вернули раритетный Chevrolet Corvette через пять лет после конфискации
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Дмитрий Елизаров

Житель штата Канзас Рич Мартинес смог добиться возврата ретромобиля Chevrolet Corvette выпуска 1959 года после того, как в 2017 году машину по обвинению в контрабанде конфисковала полиция. Как сообщает канал KCTV, вернуть Corvette удалось только через суд, при этом за время отсутствия раритету нанесли ущерба на 28 тысяч долларов.

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  • Рич Мартинес приобрёл Corvette ценой 50 тысяч долларов за пределами штата. По правилам Канзаса при постановке на учёт автомобиль подвергли углублённой проверке и обнаружили, что металлическая табличка с VIN-номером прикреплена не полагающимися винтами, а заклёпками. При этом претензий к прочим местам размещения VIN не было, а номера совпадали.
  • На этом основании Chevrolet Corvette признали контрабандным, конфисковали и определили к утилизации несмотря на отсутствие подтверждения о краже из ФБР и заявления Мартинеса о том, что табличку установили таким образом ещё во время реставрации автомобиля. Судебное разбирательство длилось пять лет, и владельцу раритета всё же удалось доказать свою невиновность.
  • При этом по его словам хранили ретрокар в неподобающих условиях, и теперь ему придётся потратить не менее 28 тысяч долларов, чтобы привести его в прежний вид. Суды обошлись Мартинесу ещё в 30 тысяч долларов. Таким образом, инцидент с Corvette оказался дороже самого автомобиля.

В октябре 2020 года в Австралии была зафиксирована обратная ситуация. Полиция вернула местной жительнице автомобиль Holden Torana, угнанный у неё три десятка лет назад.

Сталкивались в российском ГИБДД с подобными претензиями?

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