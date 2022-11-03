Американцу вернули раритетный Chevrolet Corvette через пять лет после конфискации

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Дмитрий Елизаров
Житель штата Канзас Рич Мартинес смог добиться возврата ретромобиля Chevrolet Corvette выпуска 1959 года после того, как в 2017 году машину по обвинению в контрабанде конфисковала полиция. Как сообщает канал KCTV, вернуть Corvette удалось только через суд, при этом за время отсутствия раритету нанесли ущерба на 28 тысяч долларов.
В октябре 2020 года в Австралии была зафиксирована обратная ситуация. Полиция вернула местной жительнице автомобиль Holden Torana, угнанный у неё три десятка лет назад.