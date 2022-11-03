Американцу вернули раритетный Chevrolet Corvette через пять лет после конфискации

На этом основании Chevrolet Corvette признали контрабандным, конфисковали и определили к утилизации несмотря на отсутствие подтверждения о краже из ФБР и заявления Мартинеса о том, что табличку установили таким образом ещё во время реставрации автомобиля. Судебное разбирательство длилось пять лет, и владельцу раритета всё же удалось доказать свою невиновность.