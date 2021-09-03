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В США разрешили не возить с собой права: их заменит цифровая копия в Apple Wallet
Новости

Кирилл Малышев

Компания Apple договорилась с властями нескольких американ­ских штатов о том, что вместо физических прав водители смогут иметь с собой цифровую копию, предварительно добав­ленную в приложение Wallet. Об этом пишет Carscoops.

  • В приложении Wallet уже могут храниться банковские карты для бесконтактной оплаты, а также посадочные талоны на авиарейсы и скидочные карточки. А теперь к ним можно добавить и водитель­ское удосто­верение. При этом, чтобы сотрудник полиции смог убедиться в подлин­ности прав, смартфон не нужно будет ни передавать, ни даже разблокировать: с помощью специального считы­вателя полицейский получит все необходимые данные по протоколу NFC.
  • Вся процедура полностью обезличена. Ни государ­ственные органы, ни Apple не узнают, кто, когда и где предъявлял водительское удосто­верение. Да и само удосто­верение в Wallet будет выглядеть как обезличенная карточка без детальной информации.
  • Для добавления информации о водительском удосто­верении в Wallet необходимо сначала фото­графировать его, чтобы алгоритм смог распознать нужные данные, а затем подлин­ность документа нужно будет подтвердить. Для этого смартфон попросит владельца подвигать головой и продемон­стрировать разную мимику — аналогично тому, как работает система FaceID.
  • В случае, когда нужно «показать» удостоверение, для доступа к информации потребуется подтвердить личность владельца телефона с помощью системы распозна­вания лица или отпечатка пальца — в зави­симости от модели Айфона. Как и в случае с бесконтактной оплатой, «поделиться» данными водитель­ского удосто­верения можно будет и с помощью часов Apple Watch. 
  • Ранее компания Apple запустила в некоторых американ­ских аэропортах возможность предъявлять в цифровом формате удосто­верение личности для ускоренного прохож­дения досмотра. Пока эта система работает только на внутренних рейсах в США.

Минцифры в начале года объявило о планах внедрить аналогичную технологию в России. Вместо физического документа будет использоваться мобильное приложение — на его экране водители смогут показать уникальный QR‑код, а инспектор прочитает его с помощью любого смартфона и узнает всю нужную информацию. В тестовом режиме проект планировали запустить в 2021 году.

Заменили бы права на мобильное приложение?

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