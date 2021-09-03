В США разрешили не возить с собой права: их заменит цифровая копия в Apple Wallet

- В приложении Wallet уже могут храниться банковские карты для бесконтактной оплаты, а также посадочные талоны на авиарейсы и скидочные карточки. А теперь к ним можно добавить и водительское удостоверение. При этом, чтобы сотрудник полиции смог убедиться в подлинности прав, смартфон не нужно будет ни передавать, ни даже разблокировать: с помощью специального считывателя полицейский получит все необходимые данные по протоколу NFC.
- Вся процедура полностью обезличена. Ни государственные органы, ни Apple не узнают, кто, когда и где предъявлял водительское удостоверение. Да и само удостоверение в Wallet будет выглядеть как обезличенная карточка без детальной информации.
- Для добавления информации о водительском удостоверении в Wallet необходимо сначала фотографировать его, чтобы алгоритм смог распознать нужные данные, а затем подлинность документа нужно будет подтвердить. Для этого смартфон попросит владельца подвигать головой и продемонстрировать разную мимику — аналогично тому, как работает система FaceID.
- В случае, когда нужно «показать» удостоверение, для доступа к информации потребуется подтвердить личность владельца телефона с помощью системы распознавания лица или отпечатка пальца — в зависимости от модели Айфона. Как и в случае с бесконтактной оплатой, «поделиться» данными водительского удостоверения можно будет и с помощью часов Apple Watch.
- Ранее компания Apple запустила в некоторых американских аэропортах возможность предъявлять в цифровом формате удостоверение личности для ускоренного прохождения досмотра. Пока эта система работает только на внутренних рейсах в США.
Минцифры в начале года объявило о планах внедрить аналогичную технологию в России. Вместо физического документа будет использоваться мобильное приложение — на его экране водители смогут показать уникальный QR‑код, а инспектор прочитает его с помощью любого смартфона и узнает всю нужную информацию. В тестовом режиме проект планировали запустить в 2021 году.