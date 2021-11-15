Американцам предложат электрический тук-тук с возможностью замены батарей за минуту

GMW Atlas выглядит как типичный азиатский тук-тук. Сложно представить, что такая машина приживётся в США, где совершенно другая авто­мобильная культура. Однако с 2015 года фирма уже сумела наладить сбыт в 15 странах мира. Последним освоенным рынком стала Португалия.

Taskman рассчитан на одного человека и 680 килограммов груза. Трёхколёсник разгоняется до 48 км﻿/﻿ч и проезжает на одной зарядке до 170 километров. Потом можно поставить машину на зарядку на 3,5 часа, а можно за минуту заменить батарею. Для манипуляции будет нужна специальная станция SmartSwapp.

Тук-тук использует колёса скутерной размерности. На крыле переднего установлена фара, поворачива­ющаяся вместе с рулём и освещающая дорогу точно по траектории движения. Дверей нет, защиту водителю от непогоды обеспечивают ветровое стекло и крыша.

Цена GMW Taskman для США ещё не объявлена. В Португалии за машину просят 10 тысяч евро (больше 820 тысяч рублей).

В России попытки наладить продажи сверхбюджетных машин предпринимал индийский Bajaj. Однако и трёхколёсный грузовичок Maxima, и четырёх­местный Qute оказались у нас не востребованы. Официально поставки прекращены ещё полтора года назад.