Американцам предложат электрический тук-тук с возможностью замены батарей за минуту

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Представлен трёхколёсный электрокар с запасом хода в 1600 километров
Новые Tesla остались без USB-портов, а цена на Model Y снова выросла
На этой неделе стартап Biliti Electric собирается представить в Лос-Анджелесе трёхколёсный электромобиль GMW Taskman. В нём предусмотрена удобная функция быстрой замены аккумулятора, чтобы не ждать зарядки у розетки, пишет New Atlas.
В России попытки наладить продажи сверхбюджетных машин предпринимал индийский Bajaj. Однако и трёхколёсный грузовичок Maxima, и четырёхместный Qute оказались у нас не востребованы. Официально поставки прекращены ещё полтора года назад.