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Американцам предложат электрический тук-тук с возможностью замены батарей за минуту

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Кирилл Малышев

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На этой неделе стартап Biliti Electric собирается представить в Лос-Анджелесе трёхколёсный электромобиль GMW Taskman. В нём предусмотрена удобная функция быстрой замены аккумулятора, чтобы не ждать зарядки у розетки, пишет New Atlas.

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  • GMW Atlas выглядит как типичный азиатский тук-тук. Сложно представить, что такая машина приживётся в США, где совершенно другая авто­мобильная культура. Однако с 2015 года фирма уже сумела наладить сбыт в 15 странах мира. Последним освоенным рынком стала Португалия.
  • Taskman рассчитан на одного человека и 680 килограммов груза. Трёхколёсник разгоняется до 48 км﻿/﻿ч и проезжает на одной зарядке до 170 километров. Потом можно поставить машину на зарядку на 3,5 часа, а можно за минуту заменить батарею. Для манипуляции будет нужна специальная станция SmartSwapp.
  • Тук-тук использует колёса скутерной размерности. На крыле переднего установлена фара, поворачива­ющаяся вместе с рулём и освещающая дорогу точно по траектории движения. Дверей нет, защиту водителю от непогоды обеспечивают ветровое стекло и крыша.
  • Цена GMW Taskman для США ещё не объявлена. В Португалии за машину просят 10 тысяч евро (больше 820 тысяч рублей).

В России попытки наладить продажи сверхбюджетных машин предпринимал индийский Bajaj. Однако и трёхколёсный грузовичок Maxima, и четырёх­местный Qute оказались у нас не востребованы. Официально поставки прекращены ещё полтора года назад.

Как думаете, приживётся тук-тук в США?

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