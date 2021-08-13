Назван лучший автомобиль июля на Авто.ру: это необычный Mustang 1968 года

- Shelby Mustang GT350 выпуска 1968 года всё ещё продаётся. Раритет его владелец оценивает в 14 миллионов рублей в связи с отличным состоянием, но на учёте машина стоит в Евросоюзе. Этому Мустангу отдали свои голоса 20,2% участников опроса.
- На второе место пользователи Авто.ру поставили экстремальную Toyota Supra, но она отстала от лидера почти на 2,5%. Японское купе 1993 года стоит значительно дешевле — 2 850 000 рублей, но может похвастать обилием доработок, делающих спорткар, по уверению продавца, единственным в своём роде.
- На третьей позиции с результатом 16,6% обосновался экзотический Plymouth Prowler выпуска 2000 года ценой в 6 миллионов рублей. Автомобиль продаётся полностью в заводском состоянии с 253-сильным мотором, но его основное достоинство — экстравагантный дизайн кузова с открытыми колёсами.
- На включение в тройку лидеров претендовали также электромобиль Audi e‑tron GT RS, пока официально в России не продающийся (15,3% голосов), и ещё один винтажный «американец» — купе Chevrolet Impala образца 1959 года (10,2%). Прочие участники голосования (это особо внедорожный Mercedes-Benz G‑класса, гоночный Seat leon и очень дорогая Lamborghini Huracan) не смогли подняться выше 7,4% голосов.
В июне лучшим автомобилем пользователи Авто.ру признали небольшое современное купе BMW 1M — даже при условии участия в голосовании образцов американской, европейской и японской классики.