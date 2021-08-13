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Назван лучший автомобиль июля на Авто.ру: это необычный Mustang 1968 года
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Дмитрий Елизаров

Подведены итоги пользовательского голосования за лучшую машину июля из тех, что можно купить на Авто.ру. На этот раз безоговорочным лидером стал винтажный кабриолет Ford Mustang в исполнении от Shelby.

  • Shelby Mustang GT350 выпуска 1968 года всё ещё продаётся. Раритет его владелец оценивает в 14 миллионов рублей в связи с отличным состоянием, но на учёте машина стоит в Евросоюзе. Этому Мустангу отдали свои голоса 20,2% участников опроса.
  • На второе место пользователи Авто.ру поставили экстремальную Toyota Supra, но она отстала от лидера почти на 2,5%. Японское купе 1993 года стоит значительно дешевле — 2 850 000 рублей, но может похвастать обилием доработок, делающих спорткар, по уверению продавца, единственным в своём роде.
  • На третьей позиции с результатом 16,6% обосновался экзотический Plymouth Prowler выпуска 2000 года ценой в 6 миллионов рублей. Автомобиль продаётся полностью в заводском состоянии с 253-сильным мотором, но его основное достоинство — экстра­вагантный дизайн кузова с открытыми колёсами.
  • На включение в тройку лидеров претендовали также электро­мобиль Audi e‑tron GT RS, пока официально в России не продающийся (15,3% голосов), и ещё один винтажный «американец» — купе Chevrolet Impala образца 1959 года (10,2%). Прочие участники голосо­вания (это особо внедорожный Mercedes-Benz G‑класса, гоночный Seat leon и очень дорогая Lamborghini Huracan) не смогли подняться выше 7,4% голосов.

В июне лучшим автомобилем пользователи Авто.ру признали небольшое современное купе BMW 1M — даже при условии участия в голосовании образцов американской, европейской и японской классики.

Как считаете, всё верно подсчитано?

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