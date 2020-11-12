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Жители пригорода Орландо начали войну с дилером McLaren

Новости

Дмитрий Елизаров

Жители района Winter Park во Флориде протестуют против строитель­ства на юге района шоурума марки McLaren, который возна­мери­лось возвести местное дилерство британской марки. Как уточняет Fox, жителей пугает перспектива демонстраци­онных тест-драйвов.

  • Фирма McLaren Orlando уже показывала на местном совете проект дилерского центра и обнародо­вала маршрут тест-драйва, который будет организо­вывать для потенци­альных покупате­лей. Хоть здание и планируется возвести на окраине района, жители опасаются, что суперкары будут ездить по улицам с большим трафиком и тем самым мешать обыденной жизни.

  • Один из инициаторов протеста заявил, что продавцы McLaren намерены превратить обычные городские улицы и пеше­ходные зоны в гоночный трек, а это угрожает обще­ственной безопас­ности. По его мнению, потенци­альные владельцы суперкаров начнут проверять их возмож­ности на дорогах общего пользо­вания, чем как минимум будут нарушать покой жителей района, а как максимум — провоцировать аварии.

  • Члены муниципалитета собираются проголосо­вать против строитель­ства дилерского центра. Местный совет по планиро­ванию озвучит свои рекомен­дации по этому проекту в декабре, а через месяц состоится и итоговое голосование.

  • Одна из недавних новинок компании — купе McLaren 765LT — оснащается 4,0-литровым V8 на 765 л.с. и способна разогнаться до 200 км/ч за 7 секунд. А в скором времени фирма выпустит особо хардкорный гибрид Sabre, чья силовая установка будет развивать 1150 л.с.

Как считаете, правы местные жители?

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