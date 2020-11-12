Жители пригорода Орландо начали войну с дилером McLaren
Дмитрий Елизаров
Жители района Winter Park во Флориде протестуют против строительства на юге района шоурума марки McLaren, который вознамерилось возвести местное дилерство британской марки. Как уточняет Fox, жителей пугает перспектива демонстрационных тест-драйвов.
Фирма McLaren Orlando уже показывала на местном совете проект дилерского центра и обнародовала маршрут тест-драйва, который будет организовывать для потенциальных покупателей. Хоть здание и планируется возвести на окраине района, жители опасаются, что суперкары будут ездить по улицам с большим трафиком и тем самым мешать обыденной жизни.
Один из инициаторов протеста заявил, что продавцы McLaren намерены превратить обычные городские улицы и пешеходные зоны в гоночный трек, а это угрожает общественной безопасности. По его мнению, потенциальные владельцы суперкаров начнут проверять их возможности на дорогах общего пользования, чем как минимум будут нарушать покой жителей района, а как максимум — провоцировать аварии.
Члены муниципалитета собираются проголосовать против строительства дилерского центра. Местный совет по планированию озвучит свои рекомендации по этому проекту в декабре, а через месяц состоится и итоговое голосование.
Одна из недавних новинок компании — купе McLaren 765LT — оснащается 4,0-литровым V8 на 765 л.с. и способна разогнаться до
200 км/чза 7 секунд. А в скором времени фирма выпустит особо хардкорный гибрид Sabre, чья силовая установка будет развивать 1150 л.с.