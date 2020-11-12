Жители пригорода Орландо начали войну с дилером McLaren

Фирма McLaren Orlando уже показывала на местном совете проект дилерского центра и обнародо­вала маршрут тест-драйва, который будет организо­вывать для потенци­альных покупате­лей. Хоть здание и планируется возвести на окраине района, жители опасаются, что суперкары будут ездить по улицам с большим трафиком и тем самым мешать обыденной жизни.

Один из инициаторов протеста заявил, что продавцы McLaren намерены превратить обычные городские улицы и пеше­ходные зоны в гоночный трек, а это угрожает обще­ственной безопас­ности. По его мнению, потенци­альные владельцы суперкаров начнут проверять их возмож­ности на дорогах общего пользо­вания, чем как минимум будут нарушать покой жителей района, а как максимум — провоцировать аварии.

Члены муниципалитета собираются проголосо­вать против строитель­ства дилерского центра. Местный совет по планиро­ванию озвучит свои рекомен­дации по этому проекту в декабре, а через месяц состоится и итоговое голосование.