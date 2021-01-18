Американец взял напрокат Lamborghini Urus. А затем отключил датчик слежения и угнал

Кроссовер, который приглянулся угонщику, окрашен в чёрный цвет. Под капотом — четырёх­литровый битурбо-V8 мощностью 650 лошадиных сил. Внешне Urus выделяется допол­нитель­ным widebody-обвесом, что может помочь узнать его на дорогах.

Посуточная аренда такого кроссовера в GTA Exotics стоит от 1,5 до 1,6 тысячи долларов (от 110 до 118 тысяч рублей). Максимальный пробег за сутки – 160 кило­метров. Сам Urus в Штатах стоит от 200 тысяч долларов или 14,7 миллиона рублей, так что оставленный залог угонщик наверняка планиро­вал вернуть после продажи машины.

Сам инцидент произошёл три недели назад, а неделю назад полиция Торонто распро­странила заявление о пропаже чёрного Lamborghini.