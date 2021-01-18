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Американец взял напрокат Lamborghini Urus. А затем отключил датчик слежения и угнал

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Борис Закиров

В автосалоне GTA Exotics в Онтарио случился необычный инцидент. Некий клиент взял в аренду кроссовер Lamborghini Urus, оставив в залог 10 тысяч долларов (738 тысяч рублей). Вскоре после этого он отключил устройство слежения и исчез в неизвестном направ­лении. Вот уже три недели его ищет полиция, пишет The Drive.

  • Кроссовер, который приглянулся угонщику, окрашен в чёрный цвет. Под капотом — четырёх­литровый битурбо-V8 мощностью 650 лошадиных сил. Внешне Urus выделяется допол­нитель­ным widebody-обвесом, что может помочь узнать его на дорогах.

  • Посуточная аренда такого кроссовера в GTA Exotics стоит от 1,5 до 1,6 тысячи долларов (от 110 до 118 тысяч рублей). Максимальный пробег за сутки – 160 кило­метров. Сам Urus в Штатах стоит от 200 тысяч долларов или 14,7 миллиона рублей, так что оставленный залог угонщик наверняка планиро­вал вернуть после продажи машины.

  • Сам инцидент произошёл три недели назад, а неделю назад полиция Торонто распро­странила заявление о пропаже чёрного Lamborghini.

  • В июне 2020 года в разгар беспорядков в США мародёры угнали из дилер­ского центра концерна FCA 50 машин. Были похищены почти все мощнейшие спорткары, что были в наличии: купе Dodge Challenger SRT Hellcat, седаны Dodge Charger SRT Hellcat и внедорож­ники Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Самой дорогой пропажей стал Чарджер спецверсии Daytona 50th Anniversary стоимостью 90 995 долларов (6,64 миллиона рублей по актуаль­ному курсу).

Как лучше защитить Lamborghini от угона?

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