Американец взял напрокат Lamborghini Urus. А затем отключил датчик слежения и угнал
Борис Закиров
В автосалоне GTA Exotics в Онтарио случился необычный инцидент. Некий клиент взял в аренду кроссовер Lamborghini Urus, оставив в залог 10 тысяч долларов (738 тысяч рублей). Вскоре после этого он отключил устройство слежения и исчез в неизвестном направлении. Вот уже три недели его ищет полиция, пишет The Drive.
Кроссовер, который приглянулся угонщику, окрашен в чёрный цвет. Под капотом — четырёхлитровый битурбо-V8 мощностью 650 лошадиных сил. Внешне Urus выделяется дополнительным widebody-обвесом, что может помочь узнать его на дорогах.
Посуточная аренда такого кроссовера в GTA Exotics стоит от 1,5 до 1,6 тысячи долларов (от 110 до 118 тысяч рублей). Максимальный пробег за сутки – 160 километров. Сам Urus в Штатах стоит от 200 тысяч долларов или 14,7 миллиона рублей, так что оставленный залог угонщик наверняка планировал вернуть после продажи машины.
Сам инцидент произошёл три недели назад, а неделю назад полиция Торонто распространила заявление о пропаже чёрного Lamborghini.
В июне 2020 года в разгар беспорядков в США мародёры угнали из дилерского центра концерна FCA 50 машин. Были похищены почти все мощнейшие спорткары, что были в наличии: купе Dodge Challenger SRT Hellcat, седаны Dodge Charger SRT Hellcat и внедорожники Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Самой дорогой пропажей стал Чарджер спецверсии Daytona 50th Anniversary стоимостью 90 995 долларов (6,64 миллиона рублей по актуальному курсу).