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Американцы считают, что электрокары нужно заправлять бензином

Новости

Николай Андреев

Компания Ford провела опрос жителей США о знании принципов устрой­ства электри­ческих автомобилей. Оказалось, что американцы мало осведомлены о них: 42 процента респондентов заявили, что электро­мобилям для работы нужен бензин.

  • Авторы исследования считают, что причина заблуж­дения кроется в том, что водители не видят наглядный процесс зарядки электро­каров энергией, и поэтому не понимают, какое топливо необходимо подобным машинам.

  • 80 процентов опрошенных владельцев электро­мобилей заявили, что не пользуются обществен­ными зарядными станциями, предпочитая заряжать машины дома или на работе. Это тоже сказывается на уровне общей осведом­лённости об электри­ческих автомобилях.

  • Также у американцев есть предубеждения по поводу характе­ристик электро­мобилей: 67 процентов респондентов не верят, что такие машины приспособ­лены для буксиро­вания грузов, 80 процентов из ста отказались бы от них в сложных погодных условиях, а 65 процентов не стали бы выезжать на электрокарах на бездорожье.

Сейчас Ford готовит к серийному выпуску как минимум две полностью электри­ческие модели – кроссовер c дизайном в стиле Мустанга и пикап F-150. Также компания планирует вести просвети­тельскую работу среди потенци­альных покупа­телей машин на батарейках.

Чем на самом деле питаются электромобили?

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