Американцы считают, что электрокары нужно заправлять бензином
Николай Андреев
Компания Ford провела опрос жителей США о знании принципов устройства электрических автомобилей. Оказалось, что американцы мало осведомлены о них: 42 процента респондентов заявили, что электромобилям для работы нужен бензин.
Авторы исследования считают, что причина заблуждения кроется в том, что водители не видят наглядный процесс зарядки электрокаров энергией, и поэтому не понимают, какое топливо необходимо подобным машинам.
80 процентов опрошенных владельцев электромобилей заявили, что не пользуются общественными зарядными станциями, предпочитая заряжать машины дома или на работе. Это тоже сказывается на уровне общей осведомлённости об электрических автомобилях.
Также у американцев есть предубеждения по поводу характеристик электромобилей: 67 процентов респондентов не верят, что такие машины приспособлены для буксирования грузов, 80 процентов из ста отказались бы от них в сложных погодных условиях, а 65 процентов не стали бы выезжать на электрокарах на бездорожье.
Сейчас Ford готовит к серийному выпуску как минимум две полностью электрические модели – кроссовер c дизайном в стиле Мустанга и пикап F-150. Также компания планирует вести просветительскую работу среди потенциальных покупателей машин на батарейках.