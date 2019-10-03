Tatra 603: если бы Панамеру придумали в Чехословакии

Блогер показал 9173 километра дорог США за 6 минут

Видео

Николай Андреев

Автор канала ShiftingLanes решил отправиться в путешествие из штата Нью-Джерси в Йеллоустоунский национальный парк. Протяжённость маршрута составила 5700 миль (9173 километра). Поездка проходила через Пенсильванию, Огайо, Индиану, Иллинойс, Висконсин, Миннесоту, Южную Дакоту, Вайоминг, Монтану, Колорадо, Канзас и Миссури. Во время путешествия встречались как хайвеи, так и живописные места, например серпантин на горе Пайкс-Пик.

I got to drive through some iconic American roads like Pikes Peak, Trail Ridge Road, and Beartooth Highway. Click to subscribe! https://goo.gl/5JdIrC I also got to learn A LOT about the 2019 Toyota C-HR during this road trip. Make sure to subscribe as I release more videos from this long road trip. States visited: NJ - PA - OH - IN - IL - WI - MN - SD - WY - MT - CO - KS - MO Most of the video was captured using GoPro Hero 7 Black and its TimeWarp feature Shirts & Merch ▶ https://teespring.com/stores/shifting-lanes Support ▶ https://www.patreon.com/ShiftingLanes Subscribe ▶ https://www.youtube.com/channel/UCifhwi7Eb4vnf12ox9Bq1yQ?sub_confirmation=1 For business inquiries email us: contact@shiftinglanes.com For business inquiries email us: contact@shiftinglanes.com Follow us on social media: http://instagram.com/Shiftinglanes https://drivetribe.com/u/KRbqiYs1TlyXLQWVyuQAHA? http://facebook.com/ShiftingLanes http://twitter.com/ShiftingLanes

Ездили на автомобиле в такое длинное путешествие?

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