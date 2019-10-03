Блогер показал 9173 километра дорог США за 6 минут

Автор канала ShiftingLanes решил отправиться в путешествие из штата Нью-Джерси в Йеллоустоунский национальный парк. Протяжённость маршрута составила 5700 миль (9173 километра). Поездка проходила через Пенсильванию, Огайо, Индиану, Иллинойс, Висконсин, Миннесоту, Южную Дакоту, Вайоминг, Монтану, Колорадо, Канзас и Миссури. Во время путешествия встречались как хайвеи, так и живописные места, например серпантин на горе Пайкс-Пик.