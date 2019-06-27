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Honda признана «самой американской маркой»

Новости

Николай Андреев

Издание Cars.com подвело итоги очередного исследования American-Made, которое определяет самые «американские» автомобили, продающиеся на рынке США. Эксперты вычислили уровень локализации 118 моделей 14 разных компаний.

Honda Odyssey

  • Единственным иностранным производителем в рейтинге стала марка Honda: модели Honda заняли сразу шесть мест в первой десятке. На втором, третьем и четвёртом местах расположились минивэн Odyssey, пикап Ridgeline и кроссовер Passport. Шестую, седьмую и десятую строчку заняли вседорожники Acura MDX, Honda Pilot и Acura RDX. Первое место в этом году досталось Jeep Cherokee.

  • В 2018 году первая тройка лидеров была той же, а новичками в топ-10 стали Honda Passport, Acura RDX, а также пикапы Chevrolet Colorado (восьмое место) и GMC Canyon (девятая строчка).

  • В списке критериев рейтинга American-Made присутствует не только место сборки, но также то, где выпущены двигатели, трансмиссии и другие детали автомобиля. Оценивается, сколько американских граждан работает на заводе и кто из них задействован в производстве каждой конкретной модели. В исследовании не участвуют автомобили, проданные тиражом менее 2500 экземпляров в первом квартале каждого года.

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