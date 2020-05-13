Блогер посчитал, что выгоднее: купить Весту или собрать её по запчастям

В США восстановят самый длинный в мире лимузин

Новости

Николай Андреев

Владелец автомобильного музея Dezerland Park из Флориды, Майк Мэннинг, выкупил для реставрации кастомный Cadillac Eldorado, именуемый American Dream. Автомобиль занесён в книгу рекордов Гиннесса в качестве самого длинного лиму­зина планеты. Об этом Мэннинг рассказал изданию Motor1.

Архивные снимки Cadillac Eldorado American Dream
1/4
Архивные снимки Cadillac Eldorado American Dream

  • «Американскую мечту» построил в начале 1990-х годов касто­майзер Джей Орберг. Он срастил вместе два лимузина 1976 года выпуска. Длина получив­шейся машины составила 100 футов (30,5 метра). У авто­мобиля 26 колёс, есть бассейн, джакузи, поле для гольфа и вертолётная площадка. Машина сохранила два двигателя и руля.

  • Самый длинный лимузин участвовал в различных выставках, после чего несколько раз сменил владельцев. До наших дней он дошёл в плачевном состоянии: от долгого хранения на улице кузов проржавел, пропала часть колёс, а половину окон кто-то разбил.

Нынешнее состояние Cadillac Eldorado American Dream
1/6
Нынешнее состояние Cadillac Eldorado American Dream

  • Майк Мэннинг перевёз лимузин American Dream к себе со склада учебного центра Autoseum, который находится в штате Нью-Йорк. В его музее уже приступили к вос­станов­лению: сотрудники приварили переднюю и заднюю части, а также занялись ремонтом центральных вставок. Майк надеется завершить все работы весной 2021 года.

Стоило затеваться с восстановлением самого длинного в мире лимузина?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение