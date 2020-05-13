В США восстановят самый длинный в мире лимузин
Николай Андреев
Владелец автомобильного музея Dezerland Park из Флориды, Майк Мэннинг, выкупил для реставрации кастомный Cadillac Eldorado, именуемый American Dream. Автомобиль занесён в книгу рекордов Гиннесса в качестве самого длинного лимузина планеты. Об этом Мэннинг рассказал изданию Motor1.
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1990-хгодов кастомайзер Джей Орберг. Он срастил вместе два лимузина 1976 года выпуска. Длина получившейся машины составила 100 футов (30,5 метра). У автомобиля 26 колёс, есть бассейн, джакузи, поле для гольфа и вертолётная площадка. Машина сохранила два двигателя и руля.
Самый длинный лимузин участвовал в различных выставках, после чего несколько раз сменил владельцев. До наших дней он дошёл в плачевном состоянии: от долгого хранения на улице кузов проржавел, пропала часть колёс, а половину окон кто-то разбил.
Майк Мэннинг перевёз лимузин American Dream к себе со склада учебного центра Autoseum, который находится в штате Нью-Йорк. В его музее уже приступили к восстановлению: сотрудники приварили переднюю и заднюю части, а также занялись ремонтом центральных вставок. Майк надеется завершить все работы весной 2021 года.