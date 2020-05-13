В США восстановят самый длинный в мире лимузин

Майк Мэннинг перевёз лимузин American Dream к себе со склада учебного центра Autoseum, который находится в штате Нью-Йорк. В его музее уже приступили к вос­станов­лению: сотрудники приварили переднюю и заднюю части, а также занялись ремонтом центральных вставок. Майк надеется завершить все работы весной 2021 года.