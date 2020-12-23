Альфа, но не Ромео: калифорнийский стартап представил стильное электрокупе
Дмитрий Елизаров
Молодая компания Alpha из Калифорнии показала свою первую модель под названием Ace Coupe: с трёхдверкой дебютировала собственная модульная платформа компании. Купе в винтажном стиле предваряет дебют основной новинки Alpha — целого внедорожного семейства с электроприводом.
Alpha Ace Coupe получилась достаточно компактной: при длине в 3,9 метра ширина купе составляет 1,9 метра, а высота — 1,44 метра. Несмотря на размеры, официально новинка считается четырёхместной, хотя, как уточняет The Drive, задние сиденья рассчитаны в первую очередь на детей.
Минималистичный интерьер Ace Coupe оформлен в стиле, схожем с Tesla Model 3: всё управление основными функциями электрокара сосредоточено на расположенном в центре передней панели сенсорном мониторе. Чтобы подчеркнуть винтажный образ, дизайнеры отказались даже от привычных дверных ручек, заменив их ременными петлями.
Купе основано на так называемой скейтборд-платформе с аккумуляторным блоком, интегрированным в панели пола. Ёмкость батарей не афишируется, но известно, что Ace Coupe сможет проехать без подзарядки до 400 километров. При этом на разгон до
100 км/чу электроспорткара уйдёт всего 6 секунд. Стоимость купе не озвучена, но приём заказов уже открыт.
В будущем компания Alpha планирует разработать на той же масштабируемой платформе семейство Icon. В него войдут внедорожник, пикап и развозной фургон, которые будут позиционироваться в качестве коммерческих машин — по всей видимости, по примеру Bollinger.
Схожий подход для своего серийного электрокомпакта в прошлом году выбрала компания Honda: трёхдверка под названием Honda e также оформлена в ретростиле.