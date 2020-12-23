Альфа, но не Ромео: калифорнийский стартап представил стильное электрокупе

Alpha Ace Coupe получилась достаточно компактной: при длине в 3,9 метра ширина купе составляет 1,9 метра, а высота — 1,44 метра. Несмотря на размеры, официально новинка считается четырёх­местной, хотя, как уточняет The Drive, задние сиденья рассчитаны в первую очередь на детей.

Минималистичный интерьер Ace Coupe оформлен в стиле, схожем с Tesla Model 3: всё управление основными функциями электрокара сосредо­точено на располо­женном в центре передней панели сенсорном мониторе. Чтобы подчеркнуть винтажный образ, дизайнеры отказались даже от привычных дверных ручек, заменив их ременными петлями.

Купе основано на так называемой скейтборд-платформе с аккуму­ляторным блоком, интегриро­ванным в панели пола. Ёмкость батарей не афиши­руется, но известно, что Ace Coupe сможет проехать без подзарядки до 400 километров. При этом на разгон до 100 км/ч у электро­спорткара уйдёт всего 6 секунд. Стоимость купе не озвучена, но приём заказов уже открыт.

В будущем компания Alpha планирует разработать на той же масштаби­руемой платформе семейство Icon. В него войдут внедорожник, пикап и развозной фургон, которые будут позици­ониро­ваться в качестве коммер­ческих машин — по всей видимости, по примеру Bollinger.