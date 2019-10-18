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Внешность первого кроссовера Aston Martin раскрыли до премьеры

Новости

Николай Андреев

Компания Aston Martin устроила в Испании фотосессию своего первого серийного кроссовера. Модель DBX подстерегли фотошпионы и теперь мы можем взглянуть на новинку без маскировки до официальной премьеры. Фотографии опубликовало издание Autopista.

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  • Фары и большая радиаторная решётка кроссовера выполнены в стиле купе DB11, а фонари во всю ширину кузова напоминают младший суперкар Vantage. Из других особенностей – выдвижные дверные ручки и две необычные полоски на передних крыльях, переходящие на двери.

  • Aston Martin DBX дебютирует с битурбиро­ванным бензиновым 4.0 V8 мощностью 550 л.с. (700 Н·м) разработки Mercedes-AMG. Он способен разгонять кроссовер свыше 290 км/ч. Также в рамках сотрудни­чества с концерном Daimler кроссовер DBX получит от моделей Mercedes-Benz девятиступенчатый «автомат», полноприводную трансмиссию с муфтой подключе­ния передней оси, системы активной безопа­сности и бортовую электронику вместе с мульти­медийным комплексом.

  • Официальная премьера Aston Martin DBX состоится в декабре. Первые поставки кроссоверов заказчикам начнутся летом 2020 года.

Как вам внешность DBX?

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