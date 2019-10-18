Внешность первого кроссовера Aston Martin раскрыли до премьеры

Фары и большая радиаторная решётка кроссовера выполнены в стиле купе DB11, а фонари во всю ширину кузова напоминают младший суперкар Vantage. Из других особенностей – выдвижные дверные ручки и две необычные полоски на передних крыльях, переходящие на двери.