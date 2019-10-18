Внешность первого кроссовера Aston Martin раскрыли до премьеры
Николай Андреев
Компания Aston Martin устроила в Испании фотосессию своего первого серийного кроссовера. Модель DBX подстерегли фотошпионы и теперь мы можем взглянуть на новинку без маскировки до официальной премьеры. Фотографии опубликовало издание Autopista.
Фары и большая радиаторная решётка кроссовера выполнены в стиле купе DB11, а фонари во всю ширину кузова напоминают младший суперкар Vantage. Из других особенностей – выдвижные дверные ручки и две необычные полоски на передних крыльях, переходящие на двери.
Aston Martin DBX дебютирует с битурбированным бензиновым 4.0 V8 мощностью 550 л.с. (700 Н·м) разработки Mercedes-AMG. Он способен разгонять кроссовер свыше
290 км/ч.Также в рамках сотрудничества с концерном Daimler кроссовер DBX получит от моделей Mercedes-Benz девятиступенчатый «автомат», полноприводную трансмиссию с муфтой подключения передней оси, системы активной безопасности и бортовую электронику вместе с мультимедийным комплексом.
Официальная премьера Aston Martin DBX состоится в декабре. Первые поставки кроссоверов заказчикам начнутся летом 2020 года.