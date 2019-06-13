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Aston Martin начал выпуск первого кроссовера марки

Новости

Николай Андреев

Aston Martin объявил о начале производства прототипов первого в истории марки кроссовера, который получил название DBX. Также компания показала замаскированный автомобиль, оснащённый серийной оптикой.

Aston Martin DBX
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Aston Martin DBX

  • Сборка автомобилей началась на новом заводе Aston Martin на бывшей базе Королевских военно-воздушных сил в британском Сейнт-Атане. Позже в этом месте станут производить электрический лифтбек Rapide E и электромобили суббренда Lagonda.

  • По слухам, DBX дебютирует с четырёхлитровым V8 от Mercedes-AMG с двумя турбинами, который устанавливается на купе Aston Martin DB11 и Vantage. Позже появятся модификации с двигателем V12 и гибридной силовой установкой.

  • Премьера Aston Martin DBX состоится до конца 2019 года. Серийное производство кроссоверов стартует в начале следующего года.

Какие первые впечатления от внешности Aston Martin DBX?

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