Кроссовер Aston Martin раскрыл свой интерьер и цену

Aston Martin DBX, вмещающий пятерых человек, уже в стандартной комплектации имеет кожаную отделку, трёхзонный климат-контроль, большую панорамную крышу (без сдвижной секции) и подогрев всех сидений. По словам создателей, кроссовер обладает лучшим в классе простором для ног как спереди, так и сзади.

На фотографии видны фирменный кнопочный блок управления коробкой передач и сенсорный пульт для мультимедийной системы, взятый у Mercedes-Benz в рамках сотрудничества. В центральном тоннеле есть скрытая ниша, где может разместиться небольшая сумка или полуторалитровая бутылка.

Кроссовер Aston Martin на старте продаж будет доступен с битурбиро­ванным бензиновым 4.0 V8 мощностью 550 л.с. (700 Н·м) разработки Mercedes-AMG. Он способен разгонять DBX свыше 290 км/ч. Также от Mercedes-Benz ему достанутся девятиступенчатый «автомат», полноприводная трансмиссия с муфтой подключе­ния передней оси, система активной безопасности и бортовая электроника вместе с мульти­медийкой.