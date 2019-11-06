Кроссовер Aston Martin раскрыл свой интерьер и цену
Николай Андреев
Компания Aston Martin объявила точную дату премьеры первого серийного кроссовера марки. DBX представят 20 ноября на специальном мероприятии в Пекине. Чтобы скрасить ожидание, фирма показала интерьер новинки и рассказала о её начальной стоимости.
Aston Martin DBX, вмещающий пятерых человек, уже в стандартной комплектации имеет кожаную отделку, трёхзонный климат-контроль, большую панорамную крышу (без сдвижной секции) и подогрев всех сидений. По словам создателей, кроссовер обладает лучшим в классе простором для ног как спереди, так и сзади.
На фотографии видны фирменный кнопочный блок управления коробкой передач и сенсорный пульт для мультимедийной системы, взятый у Mercedes-Benz в рамках сотрудничества. В центральном тоннеле есть скрытая ниша, где может разместиться небольшая сумка или полуторалитровая бутылка.
Кроссовер Aston Martin на старте продаж будет доступен с битурбированным бензиновым 4.0 V8 мощностью 550 л.с. (700 Н·м) разработки Mercedes-AMG. Он способен разгонять DBX свыше
290 км/ч.Также от Mercedes-Benz ему достанутся девятиступенчатый «автомат», полноприводная трансмиссия с муфтой подключения передней оси, система активной безопасности и бортовая электроника вместе с мультимедийкой.
В Великобритании Aston Martin DBX оценён в 158 000 фунтов стерлингов (12,89 миллиона рублей), в Германии – в 193 500 евро (13,63 миллиона рублей), в США – в 189 900 долларов (12,09 миллиона рублей), в Японии – в 22 995 000 иен (13,36 миллиона рублей). Российская начальная стоимость кроссовера пока не раскрывается. Первые заказчики получат свои автомобили летом 2020 года.