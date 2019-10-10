Первый кроссовер Aston Martin собрал кассу в России до премьеры
Николай Андреев
В Москве компания Aston Martin провела первый в Европе закрытый показ первого кроссовера марки DBX, рассказав новые подробности о модели. Как стало известно изданию «Авторевю», на мероприятии принято более 30 предзаказов на паркетник, хотя в 2018 году в стране зарегистрировано лишь 13 новых спорткаров Aston Martin.
В рамках сотрудничества с концерном Daimler пятиместному Aston Martin DBX досталось множество немецких узлов. Среди них: битурбированный бензиновый 4.0 V8 мощностью 550 л.с. (700 Н·м) разработки Mercedes-AMG, девятиступенчатый «автомат» и полноприводная трансмиссия с муфтой подключения передней оси, как у кроссовера Mercedes-Benz GLE, системы активной безопасности и бортовая электроника вместе с мультимедийкой.
Но у DBX есть и много собственных деталей – кузов с безрамочными окнами и сдвинутым в пределы колёсной базы двигателем, трансмиссия с оригинальными приводными валами и дифференциалом на задней оси с электронноуправляемой блокировкой, пневмоподвеска
с 50-миллиметровым диапазоном регулировки клиренса.
Максимальная скорость кроссовера с 550-сильным мотором превышает
290 км/ч.Но в Aston Martin также планируют сделать гибридную версию и самую мощную модификацию с собственным битурбированным 5.2 V12, который на модели DBS Superleggera развивает 725 лошадиных сил.
Официальная премьера Aston Martin DBX состоится в декабре 2019 года. Первые поставки кроссоверов клиентам начнутся летом 2020 года. С новой моделью компания планирует достичь ежегодного объёма выпуска в 15 тысяч автомобилей, тогда как в прошлом году британцы выпустили 5117 спорткаров.