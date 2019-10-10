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Первый кроссовер Aston Martin собрал кассу в России до премьеры

Новости

Николай Андреев

В Москве компания Aston Martin провела первый в Европе закрытый показ первого кроссовера марки DBX, рассказав новые подроб­ности о модели. Как стало известно изданию «Авторевю», на мероприятии принято более 30 пред­заказов на паркетник, хотя в 2018 году в стране зареги­стрировано лишь 13 новых спорткаров Aston Martin.

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  • В рамках сотрудничества с концерном Daimler пяти­местному Aston Martin DBX досталось множе­ство немецких узлов. Среди них: битурбиро­ванный бензиновый 4.0 V8 мощностью 550 л.с. (700 Н·м) разработки Mercedes-AMG, девятиступенчатый «автомат» и полноприводная трансмиссия с муфтой подключения передней оси, как у кроссовера Mercedes-Benz GLE, системы активной безопа­сности и бортовая электроника вместе с мультимедийкой.

  • Но у DBX есть и много собственных деталей – кузов с безрамочными окнами и сдвинутым в пределы колёсной базы двигателем, трансмиссия с ориги­нальными приводными валами и дифферен­циалом на задней оси с электронно­управляемой блокировкой, пневмоподвеска с 50-милли­метровым диапазоном регулировки клиренса.

  • Максимальная скорость кроссовера с 550-сильным мотором превышает 290 км/ч. Но в Aston Martin также плани­руют сделать гибридную версию и самую мощную модифи­кацию с собственным битурбированным 5.2 V12, который на модели DBS Superleggera развивает 725 лошадиных сил.

  • Официальная премьера Aston Martin DBX состоится в декабре 2019 года. Первые поставки кроссоверов клиентам начнутся летом 2020 года. С новой моделью компания планирует достичь ежегодного объёма выпуска в 15 тысяч автомобилей, тогда как в прошлом году британцы выпустили 5117 спорткаров.

Вы вошли в число заказавших Aston Martin DBX?

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