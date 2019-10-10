Первый кроссовер Aston Martin собрал кассу в России до премьеры

В рамках сотрудничества с концерном Daimler пяти­местному Aston Martin DBX досталось множе­ство немецких узлов. Среди них: битурбиро­ванный бензиновый 4.0 V8 мощностью 550 л.с. (700 Н·м) разработки Mercedes-AMG, девятиступенчатый «автомат» и полноприводная трансмиссия с муфтой подключения передней оси, как у кроссовера Mercedes-Benz GLE, системы активной безопа­сности и бортовая электроника вместе с мультимедийкой.

Но у DBX есть и много собственных деталей – кузов с безрамочными окнами и сдвинутым в пределы колёсной базы двигателем, трансмиссия с ориги­нальными приводными валами и дифферен­циалом на задней оси с электронно­управляемой блокировкой, пневмоподвеска с 50-милли ­метровым диапазоном регулировки клиренса.

Максимальная скорость кроссовера с 550-сильным мотором превышает 290 км/ч. Но в Aston Martin также плани­руют сделать гибридную версию и самую мощную модифи­кацию с собственным битурбированным 5.2 V12, который на модели DBS Superleggera развивает 725 лошадиных сил.