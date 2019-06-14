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Aston Martin DB5 Джеймса Бонда выставят на продажу

Новости

Николай Андреев

Аукционный дом RM Sotheby’s в августе выставит на торги Aston Martin DB5 – один из четырёх, созданных специально для фильма о Джеймсе Бонде «Голдфингер» 1964 года.

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  • Конкретно этот экземпляр не участвовал в съёмках: его купила кинокомпания для рекламных мероприятий в США. Тем не менее он оборудован всеми шпионскими приспособ­лениями: вращающимися номерными знаками, большим люком для катапультирования пассажира, дымовой пушкой, распылителем масла, набором оружия, скрытыми пулемётами и пуленепробиваемым экраном, выдвигающимся из багажника.

  • В RM Sotheby’s сообщают, что у этого Aston Martin DB5 было только три частных владельца. Автомобиль в 2012 году прошёл полную реставрацию в швейцарском сервисном центре Roos Engineering – на неё ушло четыре года. До этого 35 лет машина провела в музее. Поэтому итоговая цена этого DB5 должна быть не просто большой, а гигантской.

За сколько должны продать этот Aston Martin DB5?

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