Aston Martin представил свою самую дорогую модель

Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation выполнен в точном соответствии с обликом купе DB4 GT Zagato 1958 года – даже кузовные панели изготовлены вручную. Но есть и отличия: при разработке использовалось трёхмерное сканирование для создания идеально ровных зазоров, а каркас сидений сделан из углепластика.

В рамках коллекции DBZ Centenary также выпустят Aston Martin DBS GT Zagato. Его создадут на базе 725-сильного купе DBS Superleggera и представят позже. Всего построят по 19 экземпляров каждой модели, и продавать их будут парами – по 6 миллионов фунтов стерлингов без учёта налогов за комплект. Поставки DB4 GT Zagato Continuation клиентам начнутся в четвёртом квартале 2019 года, а DBS GT Zagato покупатели получат только в конце 2020 года.