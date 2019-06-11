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Aston Martin представил свою самую дорогую модель

Новости

Николай Андреев

Компания Aston Martin показала первую готовую реплику DB4 GT Zagato – автомобиль DB4 GT Zagato Continuation. Он войдёт в коллекцию DBZ Centenary, состоящую из двух моделей.

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  • Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation выполнен в точном соответствии с обликом купе DB4 GT Zagato 1958 года – даже кузовные панели изготовлены вручную. Но есть и отличия: при разработке использовалось трёхмерное сканирование для создания идеально ровных зазоров, а каркас сидений сделан из углепластика.

  • Под капотом купе установлена 4,7-литровая рядная «шестёрка» мощностью более 395 лошадиных сил. Двигатель сочетается с четырёхступенчатой механической коробкой передач и задним приводом.

  • В рамках коллекции DBZ Centenary также выпустят Aston Martin DBS GT Zagato. Его создадут на базе 725-сильного купе DBS Superleggera и представят позже. Всего построят по 19 экземпляров каждой модели, и продавать их будут парами – по 6 миллионов фунтов стерлингов без учёта налогов за комплект. Поставки DB4 GT Zagato Continuation клиентам начнутся в четвёртом квартале 2019 года, а DBS GT Zagato покупатели получат только в конце 2020 года.

Должны ли автопроизводители заново выпускать старые модели?

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