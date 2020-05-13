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Прогнивший насквозь Aston Martin продали за 10 миллионов рублей

Новости

Николай Андреев

На американском сайте Classic Cars продали кабриолет Aston Martin DB2 Drophead Coupe 1952 года. На машине почти не осталось краски, у неё нет интерьера, а пороги прогнили насквозь, но авто­мобиль всё равно купили за 135 000 долларов (10 миллионов рублей).

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  • Высокая стоимость обусловлена редкостью модели: всего было создано 98 таких кабрио­летов. Лишь часть из них имеет левый руль, что дополни­тельно добавляет ценности выстав­ленному на продажу экземпляру. 

  • Aston Martin всё ещё на ходу, но множество деталей пропало. В част­ности, одна фара и все четыре кресла. Лучше всего сохрани­лись цифер­блаты спидометра, тахометра и вспомога­тельные указатели.

  • С завода Aston Martin DB2 Drophead Coupe оснащался 2,6-литровой рядной «шестёркой» мощностью 107 л.с. и четырёх­ступенчатой «механикой». Один из предыдущих владельцев установил на авто­мобиль более современный двигатель, но какой именно, не уточняется.

  • Продавец уверяет, что кабриолет является хорошим вариантом для реставрации. Для примера, в 2017 году Aston Martin DB2 Drophead Coupe в идеальном состоянии продали на аукционе RM Sotheby’s за 346 500 долларов (25,4 миллиона рублей). С каждым годом стоимость модели растёт.

Ввязались бы в авантюру по восстановлению машины в таком состоянии?

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