Прогнивший насквозь Aston Martin продали за 10 миллионов рублей
Николай Андреев
На американском сайте Classic Cars продали кабриолет Aston Martin DB2 Drophead Coupe 1952 года. На машине почти не осталось краски, у неё нет интерьера, а пороги прогнили насквозь, но автомобиль всё равно купили за 135 000 долларов (10 миллионов рублей).
Высокая стоимость обусловлена редкостью модели: всего было создано 98 таких кабриолетов. Лишь часть из них имеет левый руль, что дополнительно добавляет ценности выставленному на продажу экземпляру.
Aston Martin всё ещё на ходу, но множество деталей пропало. В частности, одна фара и все четыре кресла. Лучше всего сохранились циферблаты спидометра, тахометра и вспомогательные указатели.
С завода Aston Martin DB2 Drophead Coupe оснащался 2,6-литровой рядной «шестёркой» мощностью 107 л.с. и четырёхступенчатой «механикой». Один из предыдущих владельцев установил на автомобиль более современный двигатель, но какой именно, не уточняется.
Продавец уверяет, что кабриолет является хорошим вариантом для реставрации. Для примера, в 2017 году Aston Martin DB2 Drophead Coupe в идеальном состоянии продали на аукционе RM Sotheby’s за 346 500 долларов (25,4 миллиона рублей). С каждым годом стоимость модели растёт.