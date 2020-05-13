Прогнивший насквозь Aston Martin продали за 10 миллионов рублей

Высокая стоимость обусловлена редкостью модели: всего было создано 98 таких кабрио­летов. Лишь часть из них имеет левый руль, что дополни­тельно добавляет ценности выстав­ленному на продажу экземпляру.

Aston Martin всё ещё на ходу, но множество деталей пропало. В част­ности, одна фара и все четыре кресла. Лучше всего сохрани­лись цифер­блаты спидометра, тахометра и вспомога­тельные указатели.

С завода Aston Martin DB2 Drophead Coupe оснащался 2,6-литровой рядной «шестёркой» мощностью 107 л.с. и четырёх­ступенчатой «механикой». Один из предыдущих владельцев установил на авто­мобиль более современный двигатель, но какой именно, не уточняется.