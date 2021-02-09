На продажу выставлен малоизвестный внедорожник. Возможно, его сбрасывали с вертолёта
Дмитрий Елизаров
На онлайн-аукционе Bringatrailer появился в продаже внедорожник AMC M442A1, также известный как Mighty Mite. За лёгкий военный полноприводник выпуска 1961 года, построенный для морской пехоты США, просят 12 500 долларов (926 тысяч рублей), но до конца торгов ещё два дня.
Прототип тактической машины M422 компания AMC показала ещё в 1946 году, что позволяет внедорожнику считаться первым послевоенным представителем своего класса в США. Ради уменьшения массы Mighty Mite носил полностью алюминиевый кузов. Это, а также относительно небольшие габариты позволяли перевозить внедорожник при помощи вертолётов и при необходимости сбрасывать с парашютом. Кроме того, модель считается первым компактным внедорожником для армии с полностью независимой подвеской.
Выпускался M422, впрочем, всего с 1959 по 1962 год. Выставленный на продажу экземпляр появился на свет за год до окончания производства и с
90-хгодов прошлого века после серьёзной реставрации хранился в одном из военных музеев. Об армейской биографии машины ничего не известно. Внедорожник оснащён аутентичным мотором V4, который при объёме в 1,8 литра развивал 52 л.с. и 122 Нм крутящего момента. В трансмиссии — четырёхступенчатая «механика», двухступенчатая раздаточная коробка, а также дифференциалы на обеих осях. Колёсная база именно этого экземпляра составляет 1,8 метра, а это означает, что по габаритам внедорожник даже компактнее российской «Оки».
Нынешний владелец приобрёл Mighty Mite в 2010 году, и благодаря исключительно его усилиям внедорожник «переоделся» в ливрею Корпуса морской пехоты США. В рамках подготовки к продаже автомобилю заменили главный тормозной цилиндр и прокладки, прочистили карбюратор, обновили масло в двигателе и трансмиссии.
Ещё одну малоизвестную модель выставляли на продажу в декабре. Это Dodge Charger образца 1986 года в кузове трёхдверный хэтчбек. Он оснащался 84-сильным 2,2-литровым мотором Chrysler и приводом на передние колёса.