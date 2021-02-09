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На продажу выставлен малоизвестный внедорожник. Возможно, его сбрасывали с вертолёта

Новости

Дмитрий Елизаров

На онлайн-аукционе Bringatrailer появился в продаже внедорожник AMC M442A1, также известный как Mighty Mite. За лёгкий военный полноприводник выпуска 1961 года, построенный для морской пехоты США, просят 12 500 долларов (926 тысяч рублей), но до конца торгов ещё два дня.

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  • Прототип тактической машины M422 компания AMC показала ещё в 1946 году, что позволяет внедорож­нику считаться первым после­военным представи­телем своего класса в США. Ради умень­шения массы Mighty Mite носил полностью алюмини­евый кузов. Это, а также относи­тельно небольшие габариты позволяли перевозить внедорожник при помощи вертолётов и при необхо­димости сбрасывать с парашютом. Кроме того, модель считается первым компактным внедорож­ником для армии с полностью независимой подвеской.

  • Выпускался M422, впрочем, всего с 1959 по 1962 год. Выстав­ленный на продажу экземпляр появился на свет за год до окончания произ­водства и с 90-х годов прошлого века после серьёзной реставрации хранился в одном из военных музеев. Об армейской биографии машины ничего не известно. Внедорожник оснащён аутентичным мотором V4, который при объёме в 1,8 литра развивал 52 л.с. и 122 Нм крутящего момента. В трансмиссии — четырёх­ступен­чатая «механика», двух­ступен­чатая раздаточная коробка, а также дифферен­циалы на обеих осях. Колёсная база именно этого экзем­пляра составляет 1,8 метра, а это означает, что по габаритам внедорожник даже компактнее российской «Оки».

  • Нынешний владелец приобрёл Mighty Mite в 2010 году, и благодаря исключительно его усилиям внедорожник «пере­оделся» в ливрею Корпуса морской пехоты США. В рамках подготовки к продаже автомо­билю заменили главный тормозной цилиндр и прокладки, прочистили карбюратор, обновили масло в двигателе и трансмиссии.

  • Ещё одну малоизвестную модель выставляли на продажу в декабре. Это Dodge Charger образца 1986 года в кузове трёх­дверный хэтчбек. Он оснащался 84-сильным 2,2-литровым мотором Chrysler и приводом на передние колёса.

Пригодился бы вам в хозяйстве такой карапуз?

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