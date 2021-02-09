На продажу выставлен малоизвестный внедорожник. Возможно, его сбрасывали с вертолёта

Прототип тактической машины M422 компания AMC показала ещё в 1946 году, что позволяет внедорож­нику считаться первым после­военным представи­телем своего класса в США. Ради умень­шения массы Mighty Mite носил полностью алюмини­евый кузов. Это, а также относи­тельно небольшие габариты позволяли перевозить внедорожник при помощи вертолётов и при необхо­димости сбрасывать с парашютом. Кроме того, модель считается первым компактным внедорож­ником для армии с полностью независимой подвеской.

Выпускался M422, впрочем, всего с 1959 по 1962 год. Выстав­ленный на продажу экземпляр появился на свет за год до окончания произ­водства и с 90-х годов прошлого века после серьёзной реставрации хранился в одном из военных музеев. Об армейской биографии машины ничего не известно. Внедорожник оснащён аутентичным мотором V4, который при объёме в 1,8 литра развивал 52 л.с. и 122 Нм крутящего момента. В трансмиссии — четырёх­ступен­чатая «механика», двух­ступен­чатая раздаточная коробка, а также дифферен­циалы на обеих осях. Колёсная база именно этого экзем­пляра составляет 1,8 метра, а это означает, что по габаритам внедорожник даже компактнее российской «Оки».

Нынешний владелец приобрёл Mighty Mite в 2010 году, и благодаря исключительно его усилиям внедорожник «пере­оделся» в ливрею Корпуса морской пехоты США. В рамках подготовки к продаже автомо­билю заменили главный тормозной цилиндр и прокладки, прочистили карбюратор, обновили масло в двигателе и трансмиссии.