Причудливый хэтч AMC Pacer, который может побить рекорд торгов: у него мотор больше, чем у BMW M3
Дмитрий Елизаров
14 мая на аукционе Mecum будет выставлен на продажу уникальный экземпляр трёхдверки AMC Pacer DL с шестицилиндровым 4,2-литровым мотором и скромным пробегом. Ожидаемая сумма сделки не раскрывается, но издание Autoevolution предполагает, что этот экземпляр может стать самым дорогим Pacer в истории аукционных продаж.
Хэтчбек был выпущен компанией AMC в 1980 году и с тех пор проехал всего 1844 мили, то есть 2967 километров — в среднем 73 километра в год. Утверждается, что он сохранил оригинальную окраску кузова и заводскую же отделку салона. Судя по фото, серо-голубой Pacer действительно пребывает в идеальном состоянии.
Этот экземпляр оснащён рядной «шестёркой» объёмом 4,2 литра (это больше, чем у последнего поколения BMW M3), сагрегатированной с трёхступенчатым «автоматом» — в 1980 году такая коробка была опцией. Мотор с завода развивал 110 л.с. и 285 Нм крутящего момента. Примечательно, что AMC устанавливала на 4,4-метровый хэтч и более крупный мотор, V8 объёмом 5,0 литра.
В комплектацию автомобиля включены кондиционер, радиоприёмник и центральный замок. Кроме того, Pacer оснащён опциональным пакетом DL, в который входили расширенная отделка кузова хромом и особые колёсные диски с покрышками с белыми боковинами.
Выставленный на продажу экземпляр — один из последних сошедших с конвейера: в 1980 году заводская биография AMC Pacer завершилась. Это обстоятельство, а также уровень сохранности машины заставляют предположить, что экземпляр может поставить рекорд продаж для модели. По данным Autoevolution, титул самого дорогого Pacer сейчас принадлежит экземпляру, проданному на аукционе в 2018 году за 28 600 долларов (2,2 миллиона рублей), однако его пробег был чуть больше — около 3220 километров.
В ноябре прошлого года в Северной Каролине обнаружили давно заброшенный, но официально всё ещё работающий дилерский центр компании AMC (фирма прекратила своё существование в 1987 году). На полуразрушенном складе компании Collier Motors до сих пор хранится около сотни автомобилей.