Причудливый хэтч AMC Pacer, который может побить рекорд торгов: у него мотор больше, чем у BMW M3

Хэтчбек был выпущен компанией AMC в 1980 году и с тех пор проехал всего 1844 мили, то есть 2967 километров — в среднем 73 километра в год. Утверждается, что он сохранил оригинальную окраску кузова и заводскую же отделку салона. Судя по фото, серо-голубой Pacer действительно пребывает в идеальном состоянии.

Этот экземпляр оснащён рядной «шестёркой» объёмом 4,2 литра (это больше, чем у последнего поколения BMW M3), сагрегатиро­ванной с трёхступен­чатым «автоматом» — в 1980 году такая коробка была опцией. Мотор с завода развивал 110 л.с. и 285 Нм крутящего момента. Примечательно, что AMC устанав­ливала на 4,4-метровый хэтч и более крупный мотор, V8 объёмом 5,0 литра.

В комплектацию автомобиля включены кондиционер, радио­приёмник и центральный замок. Кроме того, Pacer оснащён опциональ­ным пакетом DL, в который входили расширенная отделка кузова хромом и особые колёсные диски с покрышками с белыми боковинами.

Выставленный на продажу экземпляр — один из последних сошедших с конвейера: в 1980 году заводская биография AMC Pacer завер­шилась. Это обстоятель­ство, а также уровень сохран­ности машины заставляют пред­положить, что экзем­пляр может поставить рекорд продаж для модели. По данным Autoevolution, титул самого дорогого Pacer сейчас принад­лежит экзем­пляру, проданному на аукционе в 2018 году за 28 600 долларов (2,2 миллиона рублей), однако его пробег был чуть больше — около 3220 километров.