Охотники за мастодонтами: история забытой марки AMC
Михаил Конончук
Компанию AMC в России сегодня знают разве что энтузиасты, и это вполне объяснимо: век её оказался недолог и закончился ещё до того, как пал «Железный занавес». К тому же ни одна из моделей AMC так и не стала по-настоящему культовой — как, например, провальный, но бессмертный DeLorean. В итоге марку потихоньку забывают даже в родной Америке… А ведь всё могло быть совсем иначе.
Жизнь American Motors Corporation соткана из гениальных и провальных идей, из мощного везения и таких же крупных неудач, но главное – это история о том, как маленькая компания с громким именем попыталась бросить вызов Большой американской тройке. И даже почти преуспела. Мы сняли видеосюжет про невероятный AMC Eagle — автомобиль, предвосхитивший все современные кроссоверы, а заодно решили рассказать, откуда вообще взялась эта марка и чем ещё она удивляла современников. Правда, история эта настолько масштабная, что мы вынуждены остановиться на самых важных её этапах.
Это был крупнейший альянс в истории, а свистопляска с брендами взорвала всем мозг
Сегодня, в эпоху глобализации, слияниями и поглощениями никого не удивить, но в середине пятидесятых мир жил другими порядками — поэтому объединение компаний Hudson и Nash, оформленное 1 мая 1954 года, встряхнуло всю индустрию. Сумма сделки составила рекордные 200 миллионов долларов — в пересчёте на современный курс выйдет около двух миллиардов. Альянс получил гордое имя American Motors Corporation.
Планировалось, что это только половина дела. В состав AMC ещё должны были войти объединившиеся Packard и Studebaker, но всё заглохло на этапе выяснения, кто возглавит получившуюся корпорацию. Но даже без этого потенциал American Motors был неплох: например, Hudson приносил с собой гоночную славу. Именно в те годы на трассах NASCAR блистало купе Hornet – прообраз Дока из анимационных «Тачек», который в реальности выиграл 66 (!) гонок из 108. А Nash исповедовал нетипичную для Америки тягу к компактным машинам с несущими кузовами — и чуть позже выяснится, что именно этот билет оказался выигрышным.
В это время «Большая тройка» затеяла разорительную гонку вооружений: всё больше пафоса и роскоши, полное обновление модельных линеек раз в год — в общем, даже объединённые компании позволить себе такие игры не могли, и продажи больших машин альянса AMC неуклонно проседали. А маленькие и доступные модели хоть и делали неплохую кассу, но вносили имиджевый хаос, потому что предлагались под двумя брендами одновременно: например, Rambler продавался и как Nash, и как Hudson.
В итоге наступила такая катавасия, что руководство альянса решило вообще отказаться от обеих марок, и начиная с 1958 года все автомобили продаются под общим брендом Rambler. В честь самой популярной модели Nash, названной в честь довоенной компании Rambler, вошедшей в состав Nash… Сложно? Посмотрите иллюстрации.
Как менялись названия моделей
В 1958-м американская экономика замирает в рецессии, и дешёвые Рамблеры приходятся ко двору: пока продажи конкурентов падают, они единственные из всех стабильно наращивают темп.
Где тут AMC, спрашиваете? Пока только в финансовых и юридических документах. Торговой маркой эта аббревиатура станет только в конце шестидесятых, когда руководство окончательно поверит, что бороться с «Большой тройкой» можно и нужно — причём на их же территории. Тут и потребуется очередная смена имиджа, чтобы новые машины — большие и мощные — не ассоциировались со старыми и слабыми.
AMC строила крутейшие масл-кары своего времени
Бунтарский (буквально) дух жил в инженерах American Motors даже во времена рамблеровской упрощёнки: модель Rambler Rebel сейчас никто не помнит, но именно она предвосхитила появление масл-каров как таковых. На дворе
Объём 5,4 литра, мощность 259 лошадиных сил — и невероятный по тем временам разгон: до 60 миль в час
Как выяснили чуть выше, именно в те годы американцам стало слегка не до мощности и скорости, поэтому AMC пришлось остановить эксперименты до тех пор, пока вся страна не свихнулась на пони- и масл-карах. Но когда вечеринка всё-таки началась, пропустить её компания не могла. В 1967 году в продаже появляется купе Javelin — прямой соперник Ford Mustang и Chevrolet Camaro.
Жизнь Javelin
Впрочем, за Javelin не так обидно, как за его родственника по имени AMC AMX – бешеного сукина сына, вообще не имевшего прямых аналогов в США. По сути это была короткобазная, облегчённая и двухместная (!) разновидность Javelin, получившая самые мощные на тот момент моторы – от 228 до 345 лошадиных сил. Это если официально. А по факту ассоциация NHRA, регулирующая американский дрэг-рейсинг, намерила в 6,4-литровом моторе спецверсии Super Stock целых 420 «лошадей»…
Но даже обычные AMX разгонялись до сотни за шесть с половиной секунд и были одними из быстрейших машин своего времени. Ещё до официального дебюта модели американский гонщик Крейг Бридлав установил на ней 106 рекордов скорости и выносливости, а в одной из попыток на озере Бонневиль AMX разогнался до 320 километров в час! Жаль, тот заезд не был зачётным, но и официальный результат впечатляет:
При этом AMX умел ещё и поворачивать: журналисты и эксперты хвалили его за настройки шасси, отмечая, что управляемость близка к гоночной. Если называть вещи своими именами, то конкурировать с этим автомобилем мог разве что Chevrolet Corvette, но равного успеха AMX тоже не снискал: три года и 19 тысяч экземпляров в качестве самостоятельной модели, а дальше — карьера шильдика на «заряженных» версиях других AMC. Сначала Javelin, а потом и банального Concord. Так угасал один из самых дерзких автомобилей США, но American Motors даже не думала заканчивать с экспериментами.
AMC угадала с одним из главных хэтчбеков Америки
Принято считать, что больших «американцев» погубил топливный кризис 1973 года, но беда начала подкрадываться раньше — в виде доступных, экономичных и проворных машин из Европы и Японии. Они потихоньку отъедали рынок у «Большой тройки», и американские концерны отреагировали собственными компактными моделями — в первую очередь, это были Ford Pinto и Chevrolet Vega. И было бы странно, если бы AMC осталась в стороне, верно? И ещё страннее было бы, окажись её версия заурядной.
Вообще, история American Motors лучше всего описывается фразой «голь на выдумки хитра». Инженеры, дизайнеры и менеджеры стремились выжать максимум из своих ограниченных ресурсов, попутно стирая грани между адекватным и экспериментальным. Не то чтобы совсем на авось, но — а вдруг прокатит? Вот и безумный концепт AMC
Дела кузовные
Провал? А вот и нет! Гремлин появился в 1970 году, был тепло принят рынком, а дальше только наращивал популярность. Клиенты отмечали надёжность, доступность и беспроблемность новинки, а проигрыш конкурентам в расходе топлива (доступны были в основном рядные «шестёрки» от того же Хорнета) компенсировался тем, что компактный AMC воспринимался солиднее и взрослее «чистокровных» малолитражек. Гены, как говорится, не пропьёшь.
Для американцев, взрослевших в семидесятые, эта машина стала чем-то вроде нашей «девятки»: на ней учились ездить, её донашивали за отцами и братьями — даже молодые Клинтон и Буш катались на Гремлинах. Итог — более 600 тысяч выпущенных экземпляров и реинкарнация в виде модели AMC Spirit, которая стала глубоким рестайлингом Gremlin. Но параллельно в American Motors разворачивалась настоящая драма.
С ещё одним хэтчбеком AMC уже не угадала
Кто, как не American Motors, мог бы убедительно ответить на экспансию Гольфов, Королл и Сивиков — да так, чтобы от всей Америки разом? На волне успеха Гремлина компания приступает к разработке революционного компактного автомобиля, чтобы при скромных внешних размерах он давал простор, сравнимый с «полноценными» машинами, ехал бы так же комфортно и был исключительно удобен в ежедневной эксплуатации.
Так появляется AMC Pacer — хэтчбек, который проектировали «изнутри наружу». Сначала была определена компоновка салона, позволявшая вольготно разместиться четырём взрослым пассажирам, а уже затем вокруг неё собрали всё остальное. Pacer получился необычайно широким для своей длины, да к тому же отличался нетрадиционным дизайном и громадной площадью остекления, за которую современники нарекли его аквариумом на колёсах.
Это был предвестник концепции cab-forward, которая станет популярной в Америке девяностых: капот гораздо короче принятого, лобовое стекло заходит за моторный щит, чтобы сделать салон визуально более просторным, да и других инноваций хватало. Например, вибрации от подвески и силового агрегата гасились подрамниками, смонтированными через упругие соединения, рулевой механизм имел прогрессивную на тот момент реечную конструкцию, а под капотом должен был оказаться высокотехнологичный роторно-поршневой двигатель…
Но тут AMC снова не повезло. Топливный кризис ставит крест на лёгких и компактных, но прожорливых «роторах», а довести до конца идею предельно рациональной компоновки мешают всё те же ограниченные ресурсы: например, передний привод для Pacer разрабатывать было попросту слишком дорого. В итоге к 1975 году, когда хэтч попадает на рынок, он оказывается полуфабрикатом: старые «шестёрки», как на Гремлине, классическая компоновка — и слишком странный дизайн, чтобы его принял рынок.
Первые два года проходят более-менее сносно, но дальше продажи падают окончательно, поэтому уже
AMC предсказала все современные кроссоверы
Вот мы и подошли к самому важному автомобилю во всей истории American Motors. Тоже рождённому не от хорошей жизни, но с выдумкой и смелостью, какими не могли похвастать большие концерны. В 1970 году AMC покупает компанию Jeep — на тот момент убыточную и далеко не так крепко стоящую на ногах, как сегодня. И всё же, помимо вариаций на тему стареющего Willys, у Джипа была одна очень интересная модель — «причёсанный» внедорожник Wagoneer, который многие считают предвестником современных кроссоверов.
У него независимая передняя подвеска вместо неразрезного моста, богатая отделка салона, множество «лишних» опций вроде кондиционера и электрических стеклоподъёмников — в общем, Wagoneer балансирует где-то между утилитарными «проходимцами» и дорогими легковушками тех лет. Но даже он — тяжёлый, рамный и прожорливый – избыточен для массового американского клиента. Который с асфальта практически не съезжает, а полноприводные пикапы и внедорожники покупает только ради спокойствия на снегу или редких грунтовках.
Тут-то в голове Роя Ланна, главного инженера AMC и одного из создателей знаменитого Ford GT40, и рождается идея нового автомобиля под названием Eagle.
Ланн придумывает формулу, которую спустя много лет почти дословно воспроизведут машины вроде Subaru Legacy Outback и Volvo V70 XC. Обычной легковушке AMC Concord увеличивают клиренс (примерно на восемь сантиметров), несущий кузов получает защитный обвес из некрашеного пластика, а главное — трансмиссия становится полноприводной. Причём не простой, а доселе невиданной — на основе вискомуфты.
Дела трансмиссионные
Итак, почти легковой кузов, полноприводная трансмиссия с муфтой — уже этого хватило бы, чтобы назвать AMC Eagle первым в мире настоящим кроссовером. Но на самом деле американцы придумали не кроссовер, а кроссоверЫ — вообще все, какие мы только знаем! Потому что Eagle мог быть любым: седаном, универсалом, купе, хэтчбеком и даже кабриолетом. То есть всё, с чем мировые производители экспериментируют и поныне, серийно выпускалось American Motors ещё в восьмидесятых. Так почему же Eagle сегодня практически забыт?
Всё просто: он был очень смел и прогрессивен как кроссовер, но при этом консервативен и стар как автомобиль. Ведь AMC Concord, послуживший донором, стал не более чем глубоким рестайлингом модели Hornet — той самой, у которой в 1970 году отпилили задницу, чтобы получить Gremlin. И в восьмидесятых с такой генетикой было уже не выжить. В первые два года Eagle продаётся неплохо, но дальше тиражи падают: автомобиль, одновременно обогнавший своё время и отставший от него, становится последней разработкой AMC.
История AMC закончилась грустно и бесславно
В конце семидесятых из-за очередного кризиса, теперь уже не топливного, а вообще энергетического, а также из-за нарастающей зарубежной конкуренции тяжело приходилось даже «Большой тройке». Ну, а American Motors в итоге докатилась до того, что банки вообще перестали выдавать ей кредиты: если тот же Chrysler считался слишком большим, чтобы умереть, и получил государственный заём в полтора миллиарда долларов, то в AMC всего с двухпроцентной долей рынка не верил никто.
Тут-то и подсуетилась компания Renault, искавшая выходы на рынок США. Начиная с 1979 года французы постепенно расширяли своё участие в жизни AMC: от 90 миллионов долларов за пользование дилерской сетью до покупки почти половины акций и производства собственных машин на мощностях American Motors. Так в 1983 году появляется Renault Alliance – несколько доработанная версия европейского Renault 9. И становится очень успешным!
Журнал Motor Trend называет Alliance автомобилем года, продажи с ходу достигают отметки в 142 000 экземпляров, в следующем году шагают за 200 тысяч, но… Во второй половине восьмидесятых цены на топливо снова падают, и американцы возвращаются к моделям побольше да подороже. Которых у AMC к этому моменту, по сути, нет. Остался Eagle – но он уже безнадёжно устарел. Да и в родной Франции дела у Renault идут неважно: продажи падают, а на историю с American Motors потрачено слишком много. А окончательно всё рушится, когда директора компании — влиятельного Жоржа Бесса, выступавшего за американскую экспансию — в ноябре 1986 года убивают анархисты.
Весной 1987-го долю Renault в AMC выкупает концерн Chrysler, который, в первую очередь, заинтересован в марке Jeep. Ведь к тому моменту уже три года как выпускается знаменитый Cherokee поколения XJ и начинаются работы над будущим Grand Cherokee. Историческое значение обоих внедорожников переоценить невозможно, ну а со всем остальным наследием Крайслер поступает довольно цинично.
Бренд AMC мгновенно упраздняется: марку переименовывают в Eagle, в честь последнего самостоятельного детища, а само это детище в 1988 году снимают с конвейера. Ещё 10 лет Eagle будет продавать перелицованные автомобили Mitsubishi, после чего подразделение окончательно закроют. Следом закончится путь Plymouth, General Motors откажется от Oldsmobile и Pontiac, а Ford закроет Mercury... Но это уже совсем другая история.
Но марку American Motors Corporation нам хочется помнить. За смелость броситься в битву с гигантами индустрии. За автомобили, многие из которых обогнали своё время. И за умение быть не такими, как все. Это не обязательно ведёт к успеху, но точно заставляет мир меняться.
Кстати, хотите ещё одно знаменитое имя? Армейский внедорожник Humvee, который потом превратился в тот самый Hummer, был разработан компанией AM General. Где буквы AM значат — совершенно верно! — American Motors. Но о том, как это подразделение AMC в итоге попало к General Motors и чем всё закончилось, мы поговорим в другой раз. Тем более, что Hummer вот-вот восстанет из небытия.