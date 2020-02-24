Охотники за мастодонтами: история забытой марки AMC

Компанию AMC в России сегодня знают разве что энтузиасты, и это вполне объяснимо: век её оказался недолог и закончился ещё до того, как пал «Железный занавес». К тому же ни одна из моделей AMC так и не стала по-настоящему культовой — как, например, провальный, но бессмертный DeLorean. В итоге марку потихоньку забывают даже в родной Америке… А ведь всё могло быть совсем иначе.

Жизнь American Motors Corporation соткана из гениальных и провальных идей, из мощного везения и таких же крупных неудач, но главное – это история о том, как маленькая компания с громким именем попыталась бросить вызов Большой американ­ской тройке. И даже почти преуспела. Мы сняли видеосюжет про невероятный AMC Eagle — авто­мобиль, пред­восхи­тивший все современные кроссоверы, а заодно решили рассказать, откуда вообще взялась эта марка и чем ещё она удивляла современ­ников. Правда, история эта настолько масштабная, что мы вынуждены остановиться на самых важных её этапах.