Первый кроссовер в мире: AMC Eagle (тест и история)

Сегодня марку AMC, или American Motors Corporation, помнят разве что энтузиасты, причём даже в США. Но эта компания создавала удиви­тель­ные машины, некоторые из них надолго опередили своё время. Например, AMC Eagle: ещё 40 лет назад этот авто­мобиль дал миру всё, что мы видим в современ­ных кроссоверах. И дело не только в том, что это легко­вушка с защитным обвесом и увели­ченным клиренсом, но и... Впрочем, обойдёмся без спойлеров. Смотрите видео!