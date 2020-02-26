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Первый кроссовер в мире: AMC Eagle (тест и история)

Тесты

Сегодня марку AMC, или American Motors Corporation, помнят разве что энтузиасты, причём даже в США. Но эта компания создавала удиви­тель­ные машины, некоторые из них надолго опередили своё время. Например, AMC Eagle: ещё 40 лет назад этот авто­мобиль дал миру всё, что мы видим в современ­ных кроссоверах. И дело не только в том, что это легко­вушка с защитным обвесом и увели­ченным клиренсом, но и... Впрочем, обойдёмся без спойлеров. Смотрите видео!

Большая статья про AMC в Журнале Авто.ру: https://clck.ru/MH7F3 AMC Eagle в продаже на Авто.ру: https://clck.ru/MH7Fd Ещё интересные истории про раритетные машины: – Audi Ur-Quattro, пионер полного привода из Европы: https://youtu.be/qwkrEY3u0wE – Chrysler 300C, самая мощная машина 1957 года: https://youtu.be/h2ERXmNW7Qc – Chevrolet SSR, один из самых необычных американцев: https://youtu.be/BCK60NXRibY – Последний Saab 9-5 и история гибели шведской марки: https://youtu.be/LEXPNVwPabk Сегодня марку AMC, или American Motors Corporation, помнят разве что энтузиасты, причём даже в США. Но эта компания создавала удивительные машины, некоторые из которых надолго опередили своё время. Например, AMC Eagle: ещё 40 лет назад этот автомобиль дал миру всё, что мы видим в современных кроссоверах. И дело не только в том, что это легковушка с защитным обвесом и увеличенным клиренсом, но и... Впрочем, обойдёмся без спойлеров. Смотрите видео! Трек-лист: 00:00 – Ian Post - K.I.T.T. Vs. K.A.R.R 01:48 – Ian Post - Trust Don't Rust 03:45 – Nightcrawler Music - Phantasm Theme (Nightcrawler Remix) 06:14 – Cluster Buster - Rise of the Demons 07:27 – Vector Hold - Blue Powder 1984 09:55 – Stanley Gurvich - Memories 11:32 – Jamie Bathgate - Approach

Слышали когда-нибудь о такой машине?

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