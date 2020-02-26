Первый кроссовер в мире: AMC Eagle (тест и история)

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Охотники за мастодонтами: история забытой марки AMC
Das SUV: подробный тест кроссовера Volkswagen Tiguan
Сегодня марку AMC, или American Motors Corporation, помнят разве что энтузиасты, причём даже в США. Но эта компания создавала удивительные машины, некоторые из них надолго опередили своё время. Например, AMC Eagle: ещё 40 лет назад этот автомобиль дал миру всё, что мы видим в современных кроссоверах. И дело не только в том, что это легковушка с защитным обвесом и увеличенным клиренсом, но и... Впрочем, обойдёмся без спойлеров. Смотрите видео!