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Уникальный 40-летний Aston Martin попробуют разогнать до 322 км/ч

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Николай Андреев

Британская компания Classic Motor Cars, занимающаяся рестав­рацией класси­ческих автомо­билей, объявила о начале восстано­вительных работ над супер­каром Aston Martin Bulldog 1980 года, построен­ном в един­ствен­ном экземп­ляре. Позже этот авто­мобиль попробует пре­одолеть отметку в 200 миль в час (322 к/ч).

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  • Среднемоторный Aston Martin Bulldog с необычной внешностью оснащён 5,3-литровым V8 с двумя турбинами. Двигатель разви­вает 608 л.с. (678 Н·м). Согласно перво­началь­ным расчётам инжене­ров, этот авто­мобиль способен разо­гнаться до 237 миль в час (381 км/ч).

  • Для того, чтобы стать быстрейшим серийным автомо­билем в мире в 1980 году, Бульдогу было дос­таточно ехать свыше 322 км/ч, но на первых тестах купе дос­тигло лишь скорости в 191 милю в час (307 км/ч). В 1981 году в Aston Martin смени­лось руко­водство, которое решило закрыть проект, хотя изна­чально планиро­валось выпускать по 25–30 экземп­ляров модели в год.

  • Новый владелец Aston Martin Bulldog попросил Classic Motor Cars восста­новить авто­мобиль до идеального сос­тояния, чтобы попро­бовать достичь заявлен­ной 40 лет назад скорости. К сожалению, техниче­ская докумен­тация утраче­на, поэтому компания просит помощи у тех, кто знает что-нибудь о проекте или сохра­нил не публико­вав­шиеся ранее фото­графии. Ожида­ется, что рестав­рация займёт 18 месяцев.

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