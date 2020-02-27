Уникальный 40-летний Aston Martin попробуют разогнать до 322 км/ч
Николай Андреев
Британская компания Classic Motor Cars, занимающаяся реставрацией классических автомобилей, объявила о начале восстановительных работ над суперкаром Aston Martin Bulldog 1980 года, построенном в единственном экземпляре. Позже этот автомобиль попробует преодолеть отметку в 200 миль в час
Среднемоторный Aston Martin Bulldog с необычной внешностью оснащён 5,3-литровым V8 с двумя турбинами. Двигатель развивает 608 л.с. (678 Н·м). Согласно первоначальным расчётам инженеров, этот автомобиль способен разогнаться до 237 миль в час
(381 км/ч).
Для того, чтобы стать быстрейшим серийным автомобилем в мире в 1980 году, Бульдогу было достаточно ехать свыше
322 км/ч,но на первых тестах купе достигло лишь скорости в 191 милю в час (307 км/ч).В 1981 году в Aston Martin сменилось руководство, которое решило закрыть проект, хотя изначально планировалось выпускать по 25–30 экземпляров модели в год.
Новый владелец Aston Martin Bulldog попросил Classic Motor Cars восстановить автомобиль до идеального состояния, чтобы попробовать достичь заявленной 40 лет назад скорости. К сожалению, техническая документация утрачена, поэтому компания просит помощи у тех, кто знает что-нибудь о проекте или сохранил не публиковавшиеся ранее фотографии. Ожидается, что реставрация займёт 18 месяцев.