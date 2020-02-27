Уникальный 40-летний Aston Martin попробуют разогнать до 322 км/ч

Для того, чтобы стать быстрейшим серийным автомо­билем в мире в 1980 году, Бульдогу было дос­таточно ехать свыше 322 км/ч, но на первых тестах купе дос­тигло лишь скорости в 191 милю в час (307 км/ч). В 1981 году в Aston Martin смени­лось руко­водство, которое решило закрыть проект, хотя изна­чально планиро­валось выпускать по 25–30 экземп­ляров модели в год.