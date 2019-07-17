В России за непропуск «скорой» будут сажать в тюрьму

Госдума России приняла в третьем и окончатель­ном чтении законо­проект, ужесточающий ответ­ствен­ность за блокировку автомобилей скорой помощи.

За непредоставление машине скорой помощи преимуще­ства на дороге грозит штраф в 3000–5000 рублей или лишение водитель­ских прав на 3–12 месяцев.

Если непропуск скорой будет расценен полицей­скими как «воспрепят­ствование деятельно­сти медицинских работников, повлекшее причине­ние тяжкого вреда пациенту», то за это можно оказаться за решёткой на срок до двух лет.

Если же блокировка «скорой» приведёт к смерти пациента, то максимально возможный срок тюремного заключе­ния увеличится вдвое.

Чтобы поправки вступили в силу, их должен одобрить Совет Федерации, а затем подписать президент России. В настоящее время непропуск машины скорой помощи наказывается штрафом в 500 рублей и лишением води­тельских прав на срок от 1 до 3 месяцев.