В России за непропуск «скорой» будут сажать в тюрьму
Николай Андреев
Госдума России приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, ужесточающий ответственность за блокировку автомобилей скорой помощи.
За непредоставление машине скорой помощи преимущества на дороге грозит штраф в 3000–5000 рублей или лишение водительских прав на 3–12 месяцев.
Если непропуск скорой будет расценен полицейскими как «воспрепятствование деятельности медицинских работников, повлекшее причинение тяжкого вреда пациенту», то за это можно оказаться за решёткой на срок до двух лет.
Если же блокировка «скорой» приведёт к смерти пациента, то максимально возможный срок тюремного заключения увеличится вдвое.
Чтобы поправки вступили в силу, их должен одобрить Совет Федерации, а затем подписать президент России. В настоящее время непропуск машины скорой помощи наказывается штрафом в 500 рублей и лишением водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев.