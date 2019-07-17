Цены на новые автомобили могут резко вырасти

В России за непропуск «скорой» будут сажать в тюрьму

Новости

Николай Андреев

Госдума России приняла в третьем и окончатель­ном чтении законо­проект, ужесточающий ответ­ствен­ность за блокировку автомобилей скорой помощи.

  • За непредоставление машине скорой помощи преимуще­ства на дороге грозит штраф в 3000–5000 рублей или лишение водитель­ских прав на 3–12 месяцев.

  • Если непропуск скорой будет расценен полицей­скими как «воспрепят­ствование деятельно­сти медицинских работников, повлекшее причине­ние тяжкого вреда пациенту», то за это можно оказаться за решёткой на срок до двух лет.

  • Если же блокировка «скорой» приведёт к смерти пациента, то максимально возможный срок тюремного заключе­ния увеличится вдвое.

Чтобы поправки вступили в силу, их должен одобрить Совет Федерации, а затем подписать президент России. В настоящее время непропуск машины скорой помощи наказывается штрафом в 500 рублей и лишением води­тельских прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Адекватны ли такие наказания?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение