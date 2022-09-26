Амбиции против репутации. Сравнительный тест кроссоверов Exeed TXL и Volkswagen Tiguan

Юрий Урюков
Вроде всего два года назад в России появился никому не известный паркетник TXL, и за прошедшие месяцы молодая компания Exeed проделала огромную работу по созданию премиального имиджа. Дистанцировалась от материнского «народного» бренда Chery, истратила кучу денег на продвижение и активности в высшем свете. А Volkswagen у нас, наоборот, впал в спячку на неопределённый срок: заводы стоят, импорт прекратился. Однако на немцев играет другой важный фактор — репутация, заставляющая людей искать дефицитные теперь Тигуаны по дилерским остаткам и по невероятным ценам. Правильно ли поступают консерваторы или мосты в прошлое сожжены, и пора пересмотреть привычки?
Опять TXL? Да, но теперь ему противостоит не конкурент из Китая, а бестселлер сегмента среднеразмерных кроссоверов! Обе модели по сути являются олицетворением своих брендов: с TXL в России начался бренд Exeed, а Tiguan много лет был не только лицом компании Volkswagen, но и всего сегмента среднеразмерных SUV — ещё недавно паркетник калужской сборки продавался тиражами по 30 000 штук в год!
Tiguan формально постарше: если TXL выкатили в 2018-м, то второе поколение немецкого кроссовера представили ещё осенью 2015-го. Однако рестайлинговые версии обеих моделей добрались до нашей страны относительно недавно и почти одновременно, с разницей в полгода, и потому не успели примелькаться на дорогах.
Volkswagen привлекает строгим, гармоничным обликом с ненавязчивыми интересными акцентами острых граней кузова и продвинутой оптики с эффектом бегущей строки в поворотниках. Правда, у версий попроще оптика будет более традиционной. Но в целом любой вариант выглядит солидно, стильно и добротно.
Exeed же, несмотря на довольно заурядный силуэт, впечатляет внушительным набором эпатажных деталей. Сначала цепляет глубоким полуматовым колером, потом — мерцающей иллюминацией логотипа, красными тормозными суппортами и огромной ламельной пастью радиаторной решётки. А при открывании любой боковой двери из-под порога автоматически выезжает подножка с ядовитой неоновой подсветкой — прямо как у Cadillac Escalade! Правда, это прерогатива только топовой версии Sport.
Внутри TXL давит на вау-эффект ещё сильнее. Если о внешности можно спорить, (что правильнее — общая сдержанность или цыганская пестрота декора?), то оформлением салона Exeed в одни ворота переигрывает соперника. Архитектура с большими срощенными мониторами без козырька и «хрустальным» джойстиком трансмиссии выглядит современнее, воздушнее, да и подбор материалов действительно достойный. За такой интерьер не стыдно перед друзьями из высшего общества. Вопросы есть разве что к обилию маркого глянца и качеству исполнения декоративных вставок, которые получились слишком простыми, да и заглушки на месте динамиков на дверях смотрятся странно.
Volkswagen при обновлении Тигуана тоже старался оцифровать интерьер по последней моде. Однако вышло как-то неоднозначно. Настоящий техногик вряд ли оценит попытку интеграции цифровой приборки и сенсорного пульта климат-контроля в тесные ниши классической передней панели. А любитель традиционной эргономики не поймёт, зачем удобные руль и аналоговый рычаг коробки потребовалось совмещать с тачскринами.
Вдобавок внутри Volkswagen без стеснения сообщает о своём массовом статусе: вся фурнитура исполнена почти идеально, но на яркие краски и мягкий пластик немцы поскупились. В глаза экономия может быть и не бросается, зато в поворотах колени то и дело соприкасаются с твёрдыми поверхностями. А поскольку скроен мрачный кокпит Тигуана плотнее, чем просторный салон TXL, контакт с жёстким нижним поясом салона здесь случается чаще.
Зато Volkswagen — воплощение тотального порядка. Подобрал посадку за минуту — и как будто всю жизнь в этой машине провёл. Практически любой элемент интерьера подчинён железной логике либо канонам эргономики. Диапазоны регулировок руля и кресла, расположение кнопок и структура электронного интерфейса, слегка развёрнутая к водителю центральная консоль и продуманное пространство между сиденьями: куда ни посмотри, к чему ни прикоснись, Tiguan напоминает, что его миссия — сделать жизнь хозяина предельно удобной и беззаботной. И ты действительно кайфуешь от такого внимания, ведь приятно, когда продукт не просто синтезирован на графическом планшете дизайнера, а сделан толковыми людьми для реальных пользователей.
Например, нельзя изменить наклон подушки кресла — только поднять или опустить её целиком, хотя от высокой посадки избавиться всё равно не выйдет. Лишённый регулировки ремень безопасности некоторым водителям может натирать шею. Борткомпьютер при включении зажигания всегда выводит на первый экран показания датчиков давления в шинах, даже если об этом не просишь. Голосовой помощник регулярно призывает к общению, но команды на русском понимает криво либо вообще игнорирует. Все эти нюансы в итоге суммируются в понимание того, чем образцовый премиум, по идее, должен отличаться от масс-маркета. Вот только в нашей паре вышло наоборот…
С другой стороны, есть упражнения, в которых TXL выглядит действительно сильно. Например, штатная акустика Sony в Exeed звучит как минимум не хуже фольксвагеновской. Мультимедийная начинка Эксида выглядит более прогрессивной — и по разрешению экранов, и по качеству графики. Особенно заметно это при маневрировании в тесных условиях. Что толку от омывателя задней камеры в Тигуане, если скромный дисплей всё равно не способен выделить нюансы окружающей обстановки? А TXL показывает буквально киношную картинку.
Да и в целом Exeed радует обзорностью: как цифровой, так и аналоговой — через стёкла и зеркала (их небольшой размер как раз и подвёл Tiguan). Гениальная фишка TXL — встроенный видеорегистратор: дорога всегда под контролем, нужна только карта памяти. И очень странно, что при такой продвинутой начинке китайцы заставляют пользователей смартофонов на Андроиде подключаться к системе через отдельное приложение QDLink. Неудобно! У Тигуана с этим проблем нет, а Айфон спаривается с немецкой мультимедийкой даже по беспроводному протоколу Apple CarPlay.
И дело вовсе не в услужливо выезжающей подножке — она как раз способна неприятно ударить по ногам или испачкать брюки. Просто Exeed — очень просторный автомобиль! Для сравнения: в коленях здесь на 6-7 сантиметров больше свободы, чем в Тигуане, а пол почти ровный. Volkswagen тесным тоже не назвать, однако в него и залезать сложнее, и сидится на диване не столь вольготно. Зато «немец» опять впечатлил продуманностью: отдельная зона климата и возможность регулировки заднего сиденья по длине и наклону спинки в широких диапазонах — полезные штуки.
Низкая кромка пятой двери заставляет рослого человека почтительно кланяться багажнику TXL. Оправдать такое уважение здесь могут лишь добротная отделка и полноразмерная запаска под полом. В остальном отсек Exeed зауряден как по вместимости, так и по функционалу: крючки, 12-вольтовая розетка, шторка на направляющих — неплохо, но ничего особенного.
Volkswagen довольствуется «докаткой», что сполна компенсируется тщательной проработкой грузового отделения. Чего здесь только нет! От съёмного фонарика (мы проверили — автономно работает аж 11,5 часа) и выдвижного фаркопа до двухуровнего пола и дистанционного механизма складывания спинок заднего сиденья. Погрузочная высота меньше, сам багажник вместительнее — сложно представить ситуацию, чтобы при таком раскладе хозяйственный автомобилист предпочёл Exeed.
Приводом задних колёс в обоих случаях заведует многодисковая муфта, подвески — независимые по кругу. И если говорить о балансе управляемости и плавности хода, то китайцы с немцами, очевидно, тоже следовали общим ориентирам. Оба паркетника настроены, скорее, на ровный асфальт, где демонстрируют послушность и чёткость поведения. Кочки же при этом не пропускают, принимая неровности пусть плотно, но упруго и до поры даже без дискомфорта.
Что это значит? Типичные городские неровности вроде стыков на эстакадах и «лежаков» незамеченными для обитателей салонов точно не останутся, однако опасаться за сохранность железа и позвоночника не заставят. Хотя любители вальяжных автомобилей наверняка назовут дуэлянтов жестковатыми.
Зато кроссоверы отличаются похвальной молчаливостью. Шины, ветер и моторы заглушены одинаково хорошо, причём Exeed с ростом скорости дольше сохраняет тишину в салоне. Что логично, ведь в топовом исполнении Sport Edition модель TXL снабдили акустическим пакетом из многослойных стёкол передней полусферы.
Отчётливая разница в калибровках шасси проявляется в более сложных условиях. Когда ямы на пути становятся глубже, порода и качество немецкой инженерной школы дают о себе знать. Ходовая Тигуана даже с учётом нежных колёс Pirelli Scorpion размерности 235/50 R19 лучше держит удар и дольше не просит о пощаде стуком буферов сжатия.
И при этом Volkswagen даже в крутых манёврах сохраняет образцовую послушность. Можно переключить систему стабилизации в спортрежим, раскачать машину на входе в поворот контрсмещением и хлыстом заправить в вираж — всё равно кроссовер не поддастся на провокацию, с минимальным креном встанет на дугу и под контролем неотключаемой электроники надёжно завершит манёвр. Аналогично на широкой скоростной змейке: проворные перекладки, азартное подруливание под сброс газа, а когда станет горячо — ограничение тяги двигателя. Пресно? Зато адекватно и для 99% водителей безопасно.
Exeed на первый взгляд мчит энергичнее: лихо свистит шинами Continental UltraContact UC6 225/55 R19, охотнее залетает на скорости на кривую. Но это бесполезные спецэффекты. По факту у TXL на два центнера тяжелее соперника, поэтому тут и крены глубже, и траектория «грязнее» — под тягой Эксид уплывает наружу поворота передком, совершенно не желая вставать в упор и отталкиваться задними колёсами, будто бы его тянет только передняя ось.
Некоторая ленность полного привода вредит и на просёлке. Понятно, что при относительно скромном клиренсе (около 18 см у Exeed и 19 см у Фольксвагена) оба кроссовера на серьёзном рельефе — не бойцы. Однако задумчивый TXL в неопытных руках может успеть закопаться в сугробе на парковке передней осью, пока многодисковая муфта BorgWarner соизволит активировать режим 4х4.
Tiguan внедорожные упражнения переносит легче. Хотя бы потому, что в арсенале бортовой системы управления, помимо функции контроля скорости на спуске, есть сразу три особых пакета настроек, в том числе с индивидуальным выбором параметров. И конструктивно Volkswagen скроен грамотнее: днище ровное, а моторный отсек, патрубки и прочие критичные элементы прикрыты пластиковыми щитками солидной толщины. Это уже не просто аэродинамические обтекатели, а добротная (для легковушки) защита.
У Exeed ничего подобного нет. Более того — на пересечённой местности китайский кроссовер первым делом начинает цеплять грунт пафосными подножками. И вроде их можно рассматривать как защиту порогов, но есть подозрение, что без подобного тюнинга TXL по той же самой полевой тропе прополз бы быстрее и увереннее.
Отыгрывается Exeed в скоростных дисциплинах. Его двухлитровая «четвёрка» для России дефорсирована с 261 и 400 Н·м до 197 л.с. и 375 Н·м, но не исключено, что только формально. Потому что мчит «китаец» бодро, ускоряясь с места до сотни, по нашим замерам, за 8 секунд. TXL уверенно выходит на обгоны, хорошо чувствует себя на магистралях. На нём даже приятно просто разгоняться без причины, чтобы ощутить уверенный напор.
Эластичность двигателя компенсирует и некоторые заминки преселектива (в целом, достаточно толкового и плавного) на старте и при переходе в кик-даун. Настолько, что подрулевые лепестки превращаются в декор — переключаться вручную за редким исключением смысла нет.
Однако силовой агрегат Тигуана для повседневных дел настроен лучше. Как ни старайся, 180 сил не могут разогнать Volkswagen с места до 100 км/ч быстрее 8,8 с, зато кроссовер следует за правой педалью, словно приклеенный. Не нужно даже мудрить с выбором режима — мотор с «роботом» DSG и без того прекрасно ладят, мгновенно адаптируясь к внешним обстоятельствам. Ползёшь ты по заторам или шустришь по рядам — электроника тут же находит верное решение, загоняя обороты двигателя в зону самой сочной тяги (320 Н·м доступны уже с 1500 об/мин) и корректируя степень жёсткости смыкания сцеплений.
Зато более мощный Exeed оказался несколько бережливее в плане топлива. Даже с учётом толкучки в городских пробках вполне реально уложиться в средние 9 л/100 км. Дотошные владельцы сэкономят ещё сильнее благодаря функции «старт-стоп», но мы её предпочитали отключать — электроника хоть и мягко запускает мотор после пауз, но иногда слишком долго. Настолько, что пока переносишь ногу с тормоза на газ, кроссовер может откатиться назад — приходится включать Autohold.
И ещё наблюдение: если Chery Tiggo 8 Pro Max с таким же мотором разрешено заправлять 92-м бензином, то TXL требует строго Аи-95. Впрочем, для Тигуана, по мнению производителя, и такой допустим вообще в виде исключения, а штатным является… Аи-98 и выше. Средний расход у «немца» получается в районе 9,5 л/100 км.
В общем, премиальный статус — ещё не гарантия того, что автомобиль едет изысканно. Впрочем, понять, какая из двух моделей при нынешнем положении дел вообще считается премиальной, сложно. Ведь условный европейский масс-маркет доступным давно не является — по ценам «народный» Volkswagen и элитный Exeed теперь близки как никогда.
TXL по умолчанию привозят в Россию с полным приводом и роботизированной семиступенчатой коробкой. При этом стартовая комплектация Luxury за 3 999 900 рублей (без учёта спецпредложений) предполагает 1,6-литровый турбированный бензиновый двигатель (186 л.с.). А ещё — 18-дюймовые литые диски, бесплатную окраску кузова «металликом», противотуманки, светодиодную оптику, парктроники по кругу, систему кругового обзора, мониторинга слепых зон и давления в шинах, ассистенты контроля полосы и обстановки сзади, шесть подушек безопасности, датчики света и дождя, круиз-контроль, бесключевой доступ, сервопривод пятой двери, атмосферную подсветку интерьера, подогрев ветрового стекла, руля и заднего дивана, кожаную отделку сидений (передние — с электрорегулировками), двухзонный климат-контроль с функцией ионизации воздуха, беспроводную зарядку, акустику Arkamys.
За вариант Flagship просят 4 249 900 рублей. Техническая начинка не меняется, но список оснащения пополняют 19-дюймовые колёса, панорамная крыша с люком, навигация, адаптивный круиз-контроль с сопутствующими расширениями вроде системы экстренного торможения, автомат переключения дальнего света, вентиляция передних кресел и «музыка» Sony.
Двухлитровый 197-сильный мотор — привилегия Exeed TXL в исполнении Sport Edition стоимостью 4 649 900 рублей. А в дополнение к мощному двигателю такой кроссовер получает красные тормозные суппорты, выдвижные подножки, акустическое остекление, встроенный видеорегистратор и полноразмерную запаску. И не стоит забывать о том, что на все комплектации TXL компания Exeed в конце 2022 года готова предоставить фирменную прямую скидку в 315 000 рублей.
Volkswagen Tiguan калужской сборки имеет (имел?) более обширную линейку модификаций. Базовый вариант Respect (он может иметь 125-сильный 1.4 турбо, передний привод и «механику») подразумевает мультируль с обогревом, подогрев передних сидений, светодиодные фары, 17-дюймовые легкосплавные диски, функцию автоматического экстренного торможения, шесть подушек, трёхзонный климат-контроль с сенсорным управлением, датчик дождя, круиз-контроль, медиасистему с 6,5-дюймовым экраном, индикатор давления в шинах.
Исполнение Status начинается с Тигуана со 150-сильным мотором 1.4 TSI и шестиступенчатым «роботом» DSG — с передним или полным приводом. А оснащение прирастает подогревом задних сидений, ветрового стекла и форсунок омывателя, тонировкой стёкол, механизмом трансформации багажника с дистанционным приводом, складной спинкой переднего пассажирского кресла, разъёмом USB для обитателей второго ряда, парктрониками по кругу, медиасистемой с 8-дюймовым экраном, навигацией и протоколами подключения смартфонов, камерой заднего вида с омывателем.
Tiguan уровня Urban Sport уже точно будет полноприводным, а за доплату здесь становится доступен 180-сильный двухлитровый турбомотор с паре с 7-ступенчатым преселективом DSG. В списке оборудования — чёрные и хромированные акценты в декоре кузова, увеличенный спойлер, тёмные 18-дюймовые диски, атмосферная подсветка интерьера, рулевой механизм с переменным передаточным отношением.
Вариант Exclusive, участвовавший в нашем тесте, предлагает тот же набор силовых установок, но выделяется адаптивными фарами и 3D-фонарями с динамическими поворотниками, комбинированной отделкой салона с применением искусственной замши, бесключевым доступом, цифровой приборной панелью, системой удержания в полосе, сервоприводом двери багажника.
Наконец, на вершине линейки располагается модификация R-Line. И только для такого Тигуана доступен 220-сильный двухлитровый двигатель. А ещё топовый кроссовер отличается оригинальным оформлением кузова и интерьера в спортивном стиле, 19-дюймовыми дисками, передними креслами с электрорегулировками и памятью настроек, кожаным салоном, адаптивным круиз-контролем с «пробочной» функцией stop&go.
И да, мы не забыли про цены — просто у Volkswagen в России с ними всё сложно. Формально Tiguan стоит от 3 375 900 рублей. Но конвейер остановлен, заказать Tiguan под индивидуальные запросы нельзя. А дилеры назначают на кроссоверы из наличия прайсы по своему усмотрению. Вдобавок автопроизводитель предлагает к фиксированным комплектациям кучу пакетов и отдельных опций, которые тоже здорово влияют на финальный ценник.
Вот почему на момент подготовки материала самый доступный Tiguan «на ручке» в нашей стране предлагали в Челябинске — за 2 782 600 рублей (что, кстати, ниже нынешней рекомендованной стоимости). А самый дорогой и упакованный — в Магнитогорске, за 7 300 000 рублей. Если же ориентироваться на конфигурацию тестового автомобиля (2.0, 180 сил, DSG, полный привод, версия Exclusive), то стоит рассчитывать на 6,3-6,5 миллиона рублей. Круто, да? Вот и получается, что дефицитный европейский Volkswagen сейчас обходится даже дороже сопоставимого по наполнению китайского премиума.
Немецкий кроссовер подкупает продуманностью и отличной сбалансированностью — ни одного существенного провала в потребительских качествах! Едет хорошо и надёжно, с практичностью порядок, плохих дорог не боится. Если не эталон, то что-то к нему близкое. Но цены… Плюс возможные проблемы с гарантийной поддержкой и запчастями, если вдруг марка всё же решит покинуть Россию.
Exeed в этом плане кажется более надёжным партнёром. Молодой бренд из кожи вон лезет, чтобы доказать серьёзные планы на наш рынок, активно наращивает сеть продавцов и технических центров, не забывая радовать клиентов приятными плюшками вроде бесплатного проезда по трассе М-4 или допуска в бизнес-зал аэропорта «Шереметьево». И к тому же яркий TXL уверенно выполняет витринную роль — привлекает внимание, подчёркивает статус владельца, параллельно заботясь о его комфорте. Машина, которая заставляет людей не в теме недоумённо-восторженно восклицать: «И это Китай?!»
Но надо понимать, что до привычных люкс-идеалов Иксиду пока тоже далеко — воспитанные на продуктах «большой немецкой тройки» водители найдут немало поводов придраться и к эргономике, и к ходовым качествам. Впрочем, если свежий дизайн и простор в салоне вам важнее — почему бы не попробовать?
Премиум, масс-маркет или что-нибудь другое?
Volkswagen Tiguan
- + Эргономичный, продуманный салон
- + Удобный багажник
- + Управляемость
- − Дефицит и заоблачные цены
- − Экономная отделка интерьера
- − Тесноватый на фоне конкурента второй ряд
Комплектация2.0 AMT (180 л.с.) 4WD
Двигатель2.0 / 180 л.с / бензин
Коробка передачРоботизированная
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива8
Разгон до 100 км/ч8.1
Exeed TXL
- + Просторный второй ряд
- + Мощный и экономичный 2-литровый мотор
- + Богатое оснащение
- − Работа полного привода
- − Огрехи эргономики
- − Маленький багажник
Комплектация2.0 AMT (197 л.с.) 4WD
Двигатель2.0 / 197 л.с / бензин
Коробка передачРоботизированная
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива8.7
Разгон до 100 км/ч9