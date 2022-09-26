Амбиции против репутации. Сравнительный тест кроссоверов Exeed TXL и Volkswagen Tiguan

Вроде всего два года назад в России появился никому не известный паркетник TXL, и за прошедшие месяцы молодая компания Exeed проделала огромную работу по созданию премиального имиджа. Дистанцировалась от материнского «народного» бренда Chery, истратила кучу денег на продвижение и активности в высшем свете. А Volkswagen у нас, наоборот, впал в спячку на неопределённый срок: заводы стоят, импорт прекратился. Однако на немцев играет другой важный фактор — репутация, заставляющая людей искать дефицитные теперь Тигуаны по дилерским остаткам и по невероятным ценам. Правильно ли поступают консерваторы или мосты в прошлое сожжены, и пора пересмотреть привычки?

Опять TXL? Да, но теперь ему противостоит не конкурент из Китая, а бестселлер сегмента среднеразмерных кроссоверов! Обе модели по сути являются олицетворением своих брендов: с TXL в России начался бренд Exeed, а Tiguan много лет был не только лицом компании Volkswagen, но и всего сегмента среднеразмерных SUV — ещё недавно паркетник калужской сборки продавался тиражами по 30 000 штук в год!