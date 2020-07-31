Девять смелых попыток побороть Rolls-Royce и Ferrari. Или хотя бы Теслу
Михаил Лобачёв
Проекты сверхмощных суперкаров, поражающих роскошью седанов и прочих мелкосерийных и эксклюзивных автомобилей появляются регулярно. Как правило, смелые стартапы обещают будущим заказчикам и широкой общественности, что автомобиль появится в кратчайшие сроки и будет точно таким, как на эскизах и рендерах. Однако не всем проектам суждено осуществиться. Вспоминаем самые яркие примеры из настоящего и недалёкого прошлого — успешных и не очень.
Palladium
Тюнинг-ателье из Италии Aznom Automotive и дизайн-центр Camal Studio готовят проект седана, не имеющего, по их словам, аналогов в мире. Проект под именем Palladium существует пока в виде дизайнерских скетчей. Однако разработчики обещают, что роскошный седан длиной шесть метров получит силовую установку мощностью 671 л.с. и большой дорожный просвет. Обещают и полный привод.
Передняя часть кузова автомобиля оформлена в духе Rolls-Royce, а задние двери открываются против движения. При этом по длине седан итальянской тюнинг-компании превосходит не только стандартный Rolls-Royce Phantom, но и его длиннобазную версию. По анонсу фирмы-производителя можно предположить, что автомобиль практически готов: его показ запланирован на сентябрь. А вот что будет дальше, пока непонятно. Но интересно!
Drako GTE
Стартап из Кремниевой долины Drako Motors в 2019 году представил электромобиль Drako GTE, способный развить максимальную скорость в 330 километров в час благодаря силовой установке мощностью 1200 лошадиных сил. При этом фирма, основанная американским бизнесменом Дином Драко, не пошла по затратному пути проектирования собственного кузова: за основу проекта взяли автомобиль Fisker Karma.
Впрочем, дизайн исходного седана был как следует переработан. И если творение Хенрика Фискера было сложным гибридом, то силовая установка Drako GTE состоит из четырёх электромоторов — по одному на колесо, с индивидуальными редукторами. А главная задача, которую поставили перед собой конструкторы, — вывести на новый уровень управляемость автомобиля.
Система контроля вектора тяги индивидуально следит за крутящим моментом на каждом колесе и срабатывает 1000 раз в секунду. Тяговая батарея ёмкостью 90 кВт∙ч снабжена эффективным жидкостным охлаждением. По информации Drako, настройка ездовых качеств автомобиля проводилась на Нюрбургринге. Ожидается, что тираж электрического седана составит всего 25 экземпляров. Стоимость каждого — не меньше 1,25 млн долларов.
И, в отличие от Palladium, GTE уже вовсю ездит. Как минимум, Джей Лено на электрокаре покататься успел.
Fisker Karma
Датский дизайнер Хенрик Фискер, работавший на BMW и Aston Martin, создал собственное кузовное ателье в 2005 году, а два года спустя решил запустить и собственный автомобильный бренд.
Подзаряжаемый гибрид Fisker Karma дебютировал в 2008 году на Детройтском автосалоне, однако с запуском автомобиля в производство возникли проблемы. Старт продаж серийной Karma не раз откладывался
Возникли и проблемы с инвестициями. В результате компания Fisker обанкротилась. Однако Karma жива! В 2014 году компания была выкуплена китайской Wanxiang и выпуск автомобиля продолжился под именем Karma Revero — уже без упоминания имени Фискера. Но до успехов той же Теслы предприятию ещё далеко. А сам Фискер готовит новый стартап с целой линейкой электрокаров.
Varsovia
Проект роскошного гибридного седана Varsovia был представлен в 2016 году. Назвали автомобиль в честь польской столицы: Варшава пишется как Varsovia в ряде языков, включая латынь, испанский и румынский. Основатель компании и автор дизайна Роман Кадлер получил образование в Германии, а позднее работал в Pininfarina и General Motors.
Некоторые элементы кузова модели предполагалось делать из композитных материалов, а салон Varsovia задуман как мобильный офис с отделкой из дорогих материалов, включая серебро, дерево, кожу и алюминий. «Чешуя» радиаторной решётки отсылает к символу Варшавы — русалке, которая изображена на гербе города.
При этом создатели Varsovia объявили, что конфигурация салона может быть скорректирована в соответствии с пожеланиями заказчика. Предполагаемая для Varsovia силовая установка — последовательный гибрид, в котором двигатель внутреннего сгорания служит для производства электроэнергии.
Запас хода Varsovia только на электричестве составляет 350 км, а использование ДВС увеличивает пробег до 850 км. Предполагалось, что тираж Varsovia составит порядка 50 экземпляров, а его выпуск хотели начать ещё в 2018 году. Однако до сегодняшнего дня практического воплощения проект не получил.
Стоит отметить, что автомобили под маркой Warszawa ранее выпускались в Польше в течение нескольких десятилетий. Первая «Варшава» из середины пятидесятых была копией советской «Победы». В дальнейшем проект развивался самостоятельно, автомобили выпускались с кузовами седан, универсал и пикап.
W Motors
Компания W Motors была основана в Ливане в 2012 году, однако вскоре перебралась в Объединённые Арабские Эмираты. Её первое творение – Lykan Hypersport — было показано на автошоу в Катаре в 2013 году.
Суперкар оснащён шестицилиндровым оппозитным двигателем с двойным турбонаддувом мощностью 780 лошадиных сил. Над силовой установкой работала фирма Ruf, известная масштабными тюнинг-проектами на основе автомобилей Porsche и имеющая статус самостоятельного автопроизводителя. Трансмиссия — шестиступенчатая «механика» или семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением.
Спорткар, традиционно для автомобилей с Ближнего Востока, получил роскошную отделку. Достаточно знать, что в его фары вмонтированы 440 бриллиантов общей массой 15 карат! Цена каждого из построенных семи экземпляров — 3,4 миллиона долларов. Причём один из них приобрела дубайская полиция в качестве патрульного автомобиля.
На смену Lykan Hypersport пришёл Fenyr SuperSport. Мощность двигателя нового творения W Motors составила уже 810 л.с. Двигатель также построила компания Ruf. До «сотни» Fenyr способен ускориться за 2,7 с, а заявленная максимальная скорость достигает
Первые девять экземпляров к январю 2020 года были уже построены — причем 5 из них были проданы одному заказчику из Японии. В планах компании — выпустить 110 машин. Короче говоря, дела идут неплохо.
Jannarelly
Работающий в W Motors дизайнер Энтони Джаннарелли, автор проекта Lykan, запустил и собственный автобренд. Его компания Jannarelly, базирующаяся в Дубае, показала прототип
Однако довести до практического воплощения родстер с дизайном в стиле шестидесятых удалось лишь спустя три года. Под капотом двухместной модели — 3,5-литровый двигатель Nissan, мощность которого повысили до 325 л.с.
При этом серийная машина, получившая имя Salon Prive, получилась очень лёгкой — от 760 до 810 килограммов, в зависимости от оснащения. В результате до «сотни» Jannarelly способен ускориться меньше чем за четыре секунды, а его максимальная скорость —
Shayton
Словенская компания Provoco, специализирующаяся на продаже предметов роскоши, в 2011 году объявила о выходе на автомобильный рынок. Проект разработали дизайнеры Андрей Станта и Доминик Кернелик.
Создатели среднемоторного гиперкара Shayton Equilibrium позиционировали его как конкурента Bugatti, Lamborghini и Pagani. Заявленная мощность — 1099 л.с., масса — 1200 кг, цена — миллион долларов. На момент презентации суперкар существовал лишь в виде тщательно проработанной компьютерной модели. По сей день он таковым и остаётся.
Руссо-Балт
К проекту возрождения дореволюционной российской марки «Руссо-Балт» приложило руку отечественное тюнинг-ателье A:Level. Проект стартовал в 2003 году, а для того, чтобы определиться с дизайном будущего купе, был объявлен открытый конкурс.
В нём победил дизайнер Звиад Циколия. Прототип построили на агрегатах Mercedes-Benz при участии немецкой компании GERG, специализирующейся на производстве концепт-каров и компонентов для гоночных автомобилей.
Готовый автомобиль дебютировал на выставке Concorso d’Eleganza Villa d’Este в Италии в 2006 году. Годом позже его демонстрировали на Женевском автосалоне. Но дальше дело не пошло и современный «Руссо-Балт» так и остался в единственном экземпляре.
Marussia
Громкий проект Marussia Motors был основан в 2008 году Николаем Фоменко, Антоном Колесниковым и Ефимом Островским. Спорткары моделей B1 и B2 демонстрировались в 2009 году на Франкфуртском автосалоне. Существовал и концепт внедорожника премиум-класса.
Шоурум Marussia открылся весной 2011 года в Москве, а в
Но очередей из желающих сдать в трейд-ин свои Ferrari, Lamborghini и Porsche, чтобы взять вместо них Марусю, так и не нашлось. Не помогло ни участие в Формуле-1, ни попытка компании подключиться к проекту «Кортеж», в рамках которого создавались автомобили для политической элиты России и который переродился в бренд Aurus.
Буквально в одночасье в 2014 году компания закрылась, распустила весь персонал, а собранные на заводе в Москве прототипы долгое время покрывались пылью. Позже часть из них попала в Сибирь, где недоделанные машины пытаются вернуть к жизни силами энтузиастов. Ещё несколько машин находятся во владении частных лиц. Ходили слухи о том, что марка может заняться выпуском электрических спорткаров, но... Сами понимаете.