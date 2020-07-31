Девять смелых попыток побороть Rolls-Royce и Ferrari. Или хотя бы Теслу

Стартап из Кремниевой долины Drako Motors в 2019 году пред­ставил электро­мобиль Drako GTE, способный развить максимальную скорость в 330 кило­метров в час благодаря силовой установке мощностью 1200 лошадиных сил. При этом фирма, основанная американским бизнес­меном Дином Драко, не пошла по затратному пути проектиро­вания собственного кузова: за основу проекта взяли автомобиль Fisker Karma.

Впрочем, дизайн исходного седана был как следует переработан. И если творение Хенрика Фискера было сложным гибридом, то силовая установка Drako GTE состоит из четырёх электро­моторов — по одному на колесо, с индивиду­альными редукторами. А главная задача, которую поставили перед собой конструкторы, — вывести на новый уровень управля­емость автомобиля.

Система контроля вектора тяги индивиду­ально следит за крутящим моментом на каждом колесе и срабаты­вает 1000 раз в секунду. Тяговая батарея ёмкостью 90 кВт∙ч снабжена эффектив­ным жидкостным охлаж­дением. По информации Drako, настройка ездовых качеств автомобиля проводилась на Нюрбург­ринге. Ожидается, что тираж электри­ческого седана составит всего 25 экзем­пляров. Стоимость каждого — не меньше 1,25 млн долларов.

И, в отличие от Palladium, GTE уже вовсю ездит. Как минимум, Джей Лено на электрокаре покататься успел.