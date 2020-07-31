Чёрный список: история самых грозных автомобилей Mercedes-Benz AMG Black Series

Девять смелых попыток побороть Rolls-Royce и Ferrari. Или хотя бы Теслу

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Михаил Лобачёв

Проекты сверхмощных суперкаров, поражающих роскошью седанов и прочих мелко­серийных и эксклю­зивных авто­мобилей появляются регулярно. Как правило, смелые стартапы обещают будущим заказчикам и широкой обществен­ности, что автомобиль появится в кратчайшие сроки и будет точно таким, как на эскизах и рендерах. Однако не всем проектам суждено осуще­ствиться. Вспоминаем самые яркие примеры из настоящего и недалёкого прошлого — успешных и не очень.

Palladium

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Тюнинг-ателье из Италии Aznom Automotive и дизайн-центр Camal Studio готовят проект седана, не имеющего, по их словам, аналогов в мире. Проект под именем Palladium существует пока в виде дизайнер­ских скетчей. Однако разработ­чики обещают, что роскошный седан длиной шесть метров получит силовую установку мощностью 671 л.с. и большой дорожный просвет. Обещают и полный привод.

Передняя часть кузова автомобиля оформ­лена в духе Rolls-Royce, а задние двери открыва­ются против движения. При этом по длине седан итальянской тюнинг-компании превосходит не только стан­дартный Rolls-Royce Phantom, но и его длинно­базную версию. По анонсу фирмы-произво­дителя можно предпо­ложить, что автомобиль практически готов: его показ заплани­рован на сентябрь. А вот что будет дальше, пока непонятно. Но интересно!

Drako GTE

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Стартап из Кремниевой долины Drako Motors в 2019 году пред­ставил электро­мобиль Drako GTE, способный развить максимальную скорость в 330 кило­метров в час благодаря силовой установке мощностью 1200 лошадиных сил. При этом фирма, основанная американским бизнес­меном Дином Драко, не пошла по затратному пути проектиро­вания собственного кузова: за основу проекта взяли автомобиль Fisker Karma.

Впрочем, дизайн исходного седана был как следует переработан. И если творение Хенрика Фискера было сложным гибридом, то силовая установка Drako GTE состоит из четырёх электро­моторов — по одному на колесо, с индивиду­альными редукторами. А главная задача, которую поставили перед собой конструкторы, — вывести на новый уровень управля­емость автомобиля.

Система контроля вектора тяги индивиду­ально следит за крутящим моментом на каждом колесе и срабаты­вает 1000 раз в секунду. Тяговая батарея ёмкостью 90 кВт∙ч снабжена эффектив­ным жидкостным охлаж­дением. По информации Drako, настройка ездовых качеств автомобиля проводилась на Нюрбург­ринге. Ожидается, что тираж электри­ческого седана составит всего 25 экзем­пляров. Стоимость каждого — не меньше 1,25 млн долларов.

И, в отличие от Palladium, GTE уже вовсю ездит. Как минимум, Джей Лено на электрокаре покататься успел.

Fisker Karma

Fisker Karma
Fisker Karma
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Fisker Karma

Датский дизайнер Хенрик Фискер, работавший на BMW и Aston Martin, создал собственное кузовное ателье в 2005 году, а два года спустя решил запустить и собствен­ный автомо­бильный бренд.

Подзаряжаемый гибрид Fisker Karma дебюти­ровал в 2008 году на Детройт­ском автосалоне, однако с запуском авто­мобиля в производ­ство возникли проблемы. Старт продаж серийной Karma не раз отклады­вался из-за проблем в проекти­ровании. Не удалось уложиться и в объяв­ленную заранее цену: если сначала указы­валось, что Karma будет стоить около 80 тысяч долларов, то в реальности её цена перевалила за 100 тысяч.

Возникли и проблемы с инвестициями. В резуль­тате компания Fisker обанкроти­лась. Однако Karma жива! В 2014 году компания была выкуплена китайской Wanxiang и выпуск автомобиля продолжился под именем Karma Revero — уже без упомина­ния имени Фискера. Но до успехов той же Теслы предприятию ещё далеко. А сам Фискер готовит новый стартап с целой линейкой электрокаров.

Varsovia

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Проект роскошного гибридного седана Varsovia был пред­ставлен в 2016 году. Назвали авто­мобиль в честь польской столицы: Варшава пишется как Varsovia в ряде языков, включая латынь, испанский и румынский. Основатель компании и автор дизайна Роман Кадлер получил образо­вание в Германии, а позднее работал в Pininfarina и General Motors.

Некоторые элементы кузова модели предпо­лагалось делать из композитных материалов, а салон Varsovia задуман как мобильный офис с отделкой из дорогих материалов, включая серебро, дерево, кожу и алюминий. «Чешуя» радиаторной решётки отсылает к символу Варшавы — русалке, которая изображена на гербе города.

При этом создатели Varsovia объявили, что конфигурация салона может быть скорректи­рована в соответ­ствии с пожеланиями заказчика. Предпо­лагаемая для Varsovia силовая установка — последова­тельный гибрид, в котором двигатель внутреннего сгорания служит для производ­ства электроэнергии.

Запас хода Varsovia только на электри­честве составляет 350 км, а использо­вание ДВС увеличи­вает пробег до 850 км. Предпо­лагалось, что тираж Varsovia составит порядка 50 экзем­пляров, а его выпуск хотели начать ещё в 2018 году. Однако до сегодняш­него дня практического воплощения проект не получил.

Стоит отметить, что автомобили под маркой Warszawa ранее выпускались в Польше в течение нескольких десяти­летий. Первая «Варшава» из середины пяти­десятых была копией советской «Победы». В дальнейшем проект развивался само­стоятельно, автомобили выпускались с кузовами седан, универсал и пикап.

W Motors

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Компания W Motors была основана в Ливане в 2012 году, однако вскоре пере­бралась в Объеди­нённые Арабские Эмираты. Её первое творение – Lykan Hypersport — было показано на автошоу в Катаре в 2013 году.

Суперкар оснащён шести­цилиндровым оппозитным двигателем с двойным турбо­наддувом мощностью 780 лошадиных сил. Над силовой установкой работала фирма Ruf, известная масштаб­ными тюнинг-проектами на основе авто­мобилей Porsche и имеющая статус само­стоятельного автопроиз­водителя. Трансмиссия — шести­ступенчатая «механика» или семиступен­чатый «робот» с двойным сцеплением.

Спорткар, традиционно для автомо­билей с Ближнего Востока, получил роскошную отделку. Достаточно знать, что в его фары вмонти­рованы 440 бриллиантов общей массой 15 карат! Цена каждого из построенных семи экзем­пляров — 3,4 миллиона долларов. Причём один из них приобрела дубайская полиция в качестве патрульного автомобиля.

На смену Lykan Hypersport пришёл Fenyr SuperSport. Мощность двигателя нового творения W Motors составила уже 810 л.с. Двигатель также построила компания Ruf. До «сотни» Fenyr способен ускориться за 2,7 с, а заявленная максимальная скорость достигает 400 км/ч.

Первые девять экземпляров к январю 2020 года были уже построены — причем 5 из них были проданы одному заказчику из Японии. В планах компании — выпустить 110 машин. Короче говоря, дела идут неплохо.

Jannarelly

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Работающий в W Motors дизайнер Энтони Джанна­релли, автор проекта Lykan, запустил и собственный автобренд. Его компания Jannarelly, базиру­ющаяся в Дубае, показала прототип Design-1 в 2015 году и обещала начать производство к лету 2016-го.

Однако довести до практического воплощения родстер с дизайном в стиле шести­десятых удалось лишь спустя три года. Под капотом двух­местной модели — 3,5-литровый двигатель Nissan, мощность которого повысили до 325 л.с.

При этом серийная машина, получившая имя Salon Prive, получилась очень лёгкой — от 760 до 810 килограммов, в зави­симости от оснащения. В резуль­тате до «сотни» Jannarelly способен ускориться меньше чем за четыре секунды, а его максимальная скорость — 255 км/ч. И если на старте проекта планиро­валось выпустить всего 100 машин, то теперь тираж решили довести до 499 экзем­пляров, а помимо родстера разра­ботаны также купе и спайдер с низким ветровым стеклом.

Shayton

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Словенская компания Provoco, специали­зирующаяся на продаже предметов роскоши, в 2011 году объявила о выходе на автомо­бильный рынок. Проект разра­ботали дизайнеры Андрей Станта и Доминик Кернелик.

Создатели среднемоторного гиперкара Shayton Equilibrium позици­онировали его как конкурента Bugatti, Lamborghini и Pagani. Заявленная мощность — 1099 л.с., масса — 1200 кг, цена — миллион долларов. На момент презентации суперкар сущест­вовал лишь в виде тщательно прора­ботанной компьютерной модели. По сей день он таковым и остаётся.

Руссо-Балт

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К проекту возрождения дореволюци­онной российской марки «Руссо-Балт» приложило руку отече­ственное тюнинг-ателье A:Level. Проект стартовал в 2003 году, а для того, чтобы определиться с дизайном будущего купе, был объявлен открытый конкурс.

В нём победил дизайнер Звиад Циколия. Прототип построили на агрегатах Mercedes-Benz при участии немецкой компании GERG, специали­зирующейся на производ­стве концепт-каров и компонентов для гоночных автомобилей.

Готовый автомобиль дебютировал на выставке Concorso d’Eleganza Villa d’Este в Италии в 2006 году. Годом позже его демонстри­ровали на Женевском автосалоне. Но дальше дело не пошло и современный «Руссо-Балт» так и остался в един­ственном экземпляре.

Marussia

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Громкий проект Marussia Motors был основан в 2008 году Николаем Фоменко, Антоном Колесниковым и Ефимом Островским. Спорткары моделей B1 и B2 демонстри­ровались в 2009 году на Франк­фуртском автосалоне. Сущест­вовал и концепт внедорожника премиум-класса.

Шоурум Marussia открылся весной 2011 года в Москве, а в 2012-м — в Монако! Изначально автомобили планиро­валось оснащать 3,5-литровыми двигателями Nissan, однако впослед­ствии Marussia начала сотрудни­чество с британской фирмой Cosworth. Начиная с 2008 года компания разработала и построила 44 прото­типа и выпустила 4 серийные машины.

Но очередей из желающих сдать в трейд-ин свои Ferrari, Lamborghini и Porsche, чтобы взять вместо них Марусю, так и не нашлось. Не помогло ни участие в Формуле-1, ни попытка компании под­ключиться к проекту «Кортеж», в рамках которого созда­вались авто­мобили для полити­ческой элиты России и который пере­родился в бренд Aurus.

Буквально в одночасье в 2014 году компания закрылась, распустила весь персонал, а собранные на заводе в Москве прототипы долгое время покры­вались пылью. Позже часть из них попала в Сибирь, где недо­деланные машины пытаются вернуть к жизни силами энтузиастов. Ещё несколько машин находятся во владении частных лиц. Ходили слухи о том, что марка может заняться выпуском электрических спорткаров, но... Сами понимаете.

Стоит ли вообще пытаться запустить новый автобренд в 2020-м?

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