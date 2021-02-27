«Капсула времени»: продаётся 30-летняя вишнёвая «девятка» с задним сиденьем в целлофане

Короткокрылый хэтчбек выпущен в 1991 году. Не лучший период с точки зрения качества сборки, но этой машине уже не предстоит много ездить. Заднее сиденье до сих пор частично в заводском целлофане.

Из неоригинального стоят легкосплавные диски, но они соответствуют эпохе автомобиля. Интерьер оформлен в сером цвете и полностью стоковый. Интересная особенность — СТС старого образца в виде книжки. Соответственно, и номерные знаки старого образца серии х...МТ.

Машина проехала всего 6400 километров. У неё был один хозяин. Львиную долю времени «девятка» провела в гараже. Коррозии на кузове не наблюдается.