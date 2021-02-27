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«Капсула времени»: продаётся 30-летняя вишнёвая «девятка» с задним сиденьем в целлофане

Новости

Кирилл Малышев

Продавец из Москвы выставил на Авто.ру за миллион рублей вишнёвый ВАЗ-2109, которому 30 лет. Как и положено «капсуле времени», у автомобиля минимальный пробег и кое-какие детали, сохранившиеся ещё с конвейера.

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  • Короткокрылый хэтчбек выпущен в 1991 году. Не лучший период с точки зрения качества сборки, но этой машине уже не предстоит много ездить. Заднее сиденье до сих пор частично в заводском целлофане.

  • Из неоригинального стоят легкосплавные диски, но они соответствуют эпохе автомобиля. Интерьер оформлен в сером цвете и полностью стоковый. Интересная особенность — СТС старого образца в виде книжки. Соответственно, и номерные знаки старого образца серии х...МТ.

  • Машина проехала всего 6400 километров. У неё был один хозяин. Львиную долю времени «девятка» провела в гараже. Коррозии на кузове не наблюдается.

  • Ранее ВАЗ-2106 1995 года выпуска выставляли на продажу на Авто.ру за 4 миллиона рублей. Уникальность машины продавец из Тольятти объяснял наличием заводских пломб. На фотографиях видны пломбы на ветровиках, дверях, крышке багажника, вентиляционных решётках капота. По словам владельца, у машины открывались только водительская дверь и капот.

Стоит «девятка» в таком состоянии миллион?

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