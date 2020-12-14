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Amazon показала роботакси: у компактвэна нет ни руля, ни педалей

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Дмитрий Елизаров

Стартап под названием Zoox, входящий в структуру концерна Amazon, продемонстрировал серийный образец полностью автономного пассажирского автомобиля. Как уточняет Bloomberg, стартап планирует запустить на его базе несколько сервисов такси.

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  • Четырёхместный «вагон» ориентируется в пространстве при помощи комплекса датчиков, лидаров и нескольких камер, обеспечивающих беспилотнику круговой обзор. В движение он приводится двумя электромоторами — по одному на каждой из осей, и может двигаться любой стороной вперёд: электронике это безразлично.

  • Пока не названы ни мощность двигателей, ни ёмкость аккумуляторов: в Zoox заявили, что запаса энергии хватит на 16 часов бесперебойной работы, а максимальная скорость беспилотника ограничена отметкой в 120 км/ч.

  • Выпускать автономные капсулы планируется на заводе в Калифорнии, где беспилотники, по большому счёту, просто собирают из компонентов, присланных поставщиками. Предполагается, что предприятие сможет производить до 15 тысяч таких роботакси в год.

  • Zoox собирается организовать собственный сервис такси на базе приложения для смартфона в Сан-Франциско и Лас-Вегасе. Когда именно поездки станут доступны, не уточняется, хотя компания и заявила, что часть необходимых сертификационных испытаний беспилотник уже прошёл. Кроме того, в планах фирмы — организация службы беспилотной доставки товаров.

  • Аналогичные проекты в США реализует ряд других компаний — скажем, несколько роботакси от Waymo уже обслуживают пригород Феникса, а приложение Lyft позволяет вызвать автономное такси в Лас-Вегасе. Кроме того, беспилотные технологии в США тестируют как крупные автопроизводители наподобие GM и Ford, так и IT-компании, включая российский Яндекс.

Рискнули бы сесть в автобус без водителя?

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