Amazon запустит роботакси в Калифорнии

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Дмитрий Елизаров
Компания Zoox, входящая в структуру интернет-гиганта Amazon, подала заявку на запуск сервиса такси в американской Калифорнии. Как уточняет Reuters, обслуживать пассажиров будут беспилотники, лишённые органов управления. Zoox утверждает, что стала первой компанией, которая самостоятельно сертифицировала беспилотник собственной разработки для дорог общего пользования.
Первой компанией, которая получила в Калифорнии разрешение на коммерческую эксплуатацию беспилотников, стала Cruise концерна Genesal Motors. Однако её транспорт базируется на серийных электрокарах Chevrolet Bolt.