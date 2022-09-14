Через три года интерьеры BMW будут делать из переработанных рыболовных сетей

Amazon перестанет продавать в Индии заглушки для замков ремней безопасности
Новости

Дмитрий Елизаров

Интернет-гигант Amazon уберёт из продажи в Индии заглушки замков ремней безопасности: они применяются, чтобы при неиспользовании ремней исключить срабатывание предупреждающего сигнала. Как пишет Reuters, это ответ на просьбу индийских властей, вызванную недавней гибелью в ДТП одного из местных бизнесменов. Сайрус Мистри не был пристёгнут ремнём.

Читайте нас в Дзене!
  • Amazon также пообещала «строгие меры» против продавцов, которые попытаются обойти требование исключить из продажи небезопасные продукты. Заглушки для замков продавались на ресурсе по цене от 249 рупий (около 190 рублей).
  • Министр транспорта Индии Нитин Гадкари заявил, что власти страны планируют обязать автопроизводителей оснащать свои машины сигнализацией о непристёгнутых ремнях не только на передних креслах, но и на заднем диване.
  • К концу 2024 года Индия рассчитывает вдвое сократить количество летальных ДТП на дорогах страны. По итогам 2021 года в стране в дорожных авариях погибло более 150 тысяч человек — это примерно одна смерть каждые четыре минуты.

По данным ГИБДД российской столицы, с января по июль только в Москве за непристёгнутые ремни безопасности было оштрафовано более 2,2 миллиона человек.

Пользуетесь такими заглушками?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании