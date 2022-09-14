Amazon перестанет продавать в Индии заглушки для замков ремней безопасности

Материал по теме
У АвтоВАЗа скопилось несколько сотен некомплектных Niva Legend без ремней безопасности
Через три года интерьеры BMW будут делать из переработанных рыболовных сетей
Дмитрий Елизаров
Интернет-гигант Amazon уберёт из продажи в Индии заглушки замков ремней безопасности: они применяются, чтобы при неиспользовании ремней исключить срабатывание предупреждающего сигнала. Как пишет Reuters, это ответ на просьбу индийских властей, вызванную недавней гибелью в ДТП одного из местных бизнесменов. Сайрус Мистри не был пристёгнут ремнём.
По данным ГИБДД российской столицы, с января по июль только в Москве за непристёгнутые ремни безопасности было оштрафовано более 2,2 миллиона человек.