Самые мощные пикапы VW Amarok и Mercedes-Benz X-класса сравнили в дрэге

«Сделать» кого-то со светофора — явно не самый важный навык для пикапа. Но в руки журналистов турецкого издания 4х4 Dunyasi попали топовые дизельные пикапы Volkswagen Amarok и Mercedes-Benz X-класса. У обоих – трёхлитровые V6 одинаковой мощностью 258 л.с. (в России, правда, у Amaroka заявлены пиковые 245 л.с.). И, кажется, у журналистов просто не было иного выбора кроме как устроить гонку по прямой и выяснить, кто же из них быстрее!