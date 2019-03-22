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Самые мощные пикапы VW Amarok и Mercedes-Benz X-класса сравнили в дрэге

Видео

«Сделать» кого-то со светофора — явно не самый важный навык для пикапа. Но в руки журналистов турецкого издания 4х4 Dunyasi попали топовые дизельные пикапы Volkswagen Amarok и Mercedes-Benz X-класса. У обоих – трёхлитровые V6 одинаковой мощностью 258 л.с. (в России, правда, у Amaroka заявлены пиковые 245 л.с.). И, кажется, у журналистов просто не было иного выбора кроме как устроить гонку по прямой и выяснить, кто же из них быстрее!

258 Hp 3.0 V6 Mercedes-Benz X 350 d ve 258 Hp 3.0 V6 Amarok detaylı karşılaştırma ve 0-100 km efsane drag videosu. V6 X-Class ve V6 Amarok artıları, eksileri, merak ettiğiniz her şey bu videoda. (Drag çekimleri henüz trafiğe açılmamış olan yeni yolda yetkililerden izin alınarak yapılmıştır) Çekim ve Kurgu: Erkan Ertuğrul

В России цены на Volkswagen Amarok с самым мощным дизелем начинаются с отметки в 3,3 миллиона рублей. А вот Mercedes-Benz X-класса обойдётся заметно дороже: за него просят 3 875 000 рублей.

Какой из этих пикапов круче?

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