VW Amarok от Arctic Trucks способен доехать куда угодно. И сварить там кофе

Исландская компания Arctic Trucks слегка доработала пикап Volkswagen Amarok, превратив его в идеальную техничку для внедорожных покатушек.

На пикап установили лифт подвески на 25 миллиметров , большие колёса 315/70R17 с АТ-резиной, а прикрывают их широкие стеклопластиковые накладки на крылья. Такой Amarok способен преодолевать подъемы крутизной до 45 градусов и брать на борт до 1 154 килограммов груза . Двигатель при этом остался без изменений – это трёхлитровый дизельный V6, который выдает 224 л.с. и 500 Нм момента.

На борту – огнетушитель, портативный генератор, ящик с инструментами, набор средств первой помощи (включая дефибриллятор), УКВ-рации и… кофемашина . Можно приготовить капучино где-нибудь за полярным кругом!

Машина была построена по заказу официального дилера Volkswagen в Исландии – компании Hekla. Пикап будет использоваться в роли технички на клиентских мероприятиях.

В 2013 году в России специально подготовленные вездеходы на базе Volkswagen Amarok совершили экспедицию, которая попала в Книгу рекордов Гиннеса за самый протяжённый незакольцованный маршрут в пределах одной страны. Автомобили проехали 16 000 километров от Москвы до Петропавловска-Камчатского – на это ушло 60 дней.

Пикапы были подготовлены саратовским научно-производственным объединением «Солитон». Раму, кузов и силовой агрегат Amarok «поженили» с мостами и раздаткой от ГАЗ-66, установили дополнительные бензобаки от «Урала», сдвоенные амортизаторы от ВАЗ 2108 и дисковые тормоза от УАЗ Patriot. Детали от отечественных машин были выбраны потому, что их легче раздобыть в случае поломки в любом регионе России.