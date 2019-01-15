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VW Amarok от Arctic Trucks способен доехать куда угодно. И сварить там кофе

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VW Amarok от Arctic Trucks
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VW Amarok от Arctic Trucks

Исландская компания Arctic Trucks слегка доработала пикап Volkswagen Amarok, превратив его в идеальную техничку для внедорожных покатушек.

  • На пикап установили лифт подвески на 25 миллиметров, большие колёса 315/70R17 с АТ-резиной, а прикрывают их широкие стеклопластиковые накладки на крылья. Такой Amarok способен преодолевать подъемы крутизной до 45 градусов и брать на борт до 1 154 килограммов груза. Двигатель при этом остался без изменений – это трёхлитровый дизельный V6, который выдает 224 л.с. и 500 Нм момента.

  • На борту – огнетушитель, портативный генератор, ящик с инструментами, набор средств первой помощи (включая дефибриллятор), УКВ-рации и… кофемашина. Можно приготовить капучино где-нибудь за полярным кругом!

  • Машина была построена по заказу официального дилера Volkswagen в Исландии – компании Hekla. Пикап будет использоваться в роли технички на клиентских мероприятиях.

В 2013 году в России специально подготовленные вездеходы на базе Volkswagen Amarok совершили экспедицию, которая попала в Книгу рекордов Гиннеса за самый протяжённый незакольцованный маршрут в пределах одной страны. Автомобили проехали 16 000 километров от Москвы до Петропавловска-Камчатского – на это ушло 60 дней

Пикапы были подготовлены саратовским научно-производственным объединением «Солитон». Раму, кузов и силовой агрегат Amarok «поженили» с мостами и раздаткой от ГАЗ-66, установили дополнительные бензобаки от «Урала», сдвоенные амортизаторы от ВАЗ 2108 и дисковые тормоза от УАЗ Patriot. Детали от отечественных машин были выбраны потому, что их легче раздобыть в случае поломки в любом регионе России. 

Все новинки канала смотри в приложении "Моя планета": App Store - http://bit.do/planet_ios, Google Play - http://bit.do/planet_android Команде экспедиции предстоит преодолеть более 16 тысяч километров. Проехать через всю страну из Москвы до Петропавловска-Камчатского. Подпишись на "Моя планета": https://www.youtube.com/c/moyaplaneta?sub_confirmation=1 Документальный телесериал о полярной автоэкспедиции, совершившей самый длинный незакольцованный маршрут внутри одной страны и попавшей за это в Книгу рекордов Гиннесса. Участники экспедиции (среди которых ведущий Денис Соломович) дважды пересекли полярный круг, пережили самую низкую температуру в своей жизни, –56°, почти месяц просуществовали без нормальной мобильной связи и бытовых условий, питаясь «едой для космонавтов», останавливаясь лишь при крайней необходимости и порой двигаясь со скоростью 15 км/ч — из-за отсутствия нормальной дороги. Смотри все выпуски подряд: https://www.youtube.com/playlist?list=PLMDGKSNNXeuJda-q7tsurzflghOXfOeFA Наши ресурсы: ■ Официальный сайт: http://www.moya-planeta.ru ■ ВК: https://vk.com/public14801674 ■ Facebook: https://www.facebook.com/moyaplaneta ■ Twitter: https://twitter.com/MoyaPlaneta ■ ОК: http://ok.ru/group.moyaplaneta "Моя планета" — российский познавательный канал о путешествиях, науке, истории и людях. Смотри также: За кадром: https://bit.ly/BehindThScenes Люди воды: https://bit.ly/WaterPeople Люди силы: https://bit.ly/SupernaturalPeople Мировые рынки: https://bit.ly/MarketsPlanet Неспокойной ночи: https://bit.ly/LifeInTheNight Одна на планете: https://bit.ly/OneOnthePlanet Планета вкусов: https://bit.ly/TastesPlanet Планета кошек: https://bit.ly/CatsPlanet Планета собак: https://bit.ly/DogsPlanet Про животных и людей: https://bit.ly/PeopleAndAnimals Русские байки: https://bit.ly/RussianBikes Русский след: https://bit.ly/RussianHistoryPlaces Редкие люди: https://bit.ly/RareEthnic Рейтинг Баженова. Могло быть хуже: https://bit.ly/Bazhenov Танцующая планета: https://bit.ly/DancingPlanet Цена мечты: https://bit.ly/PriceOfDream Человек мира с Понкратовым: https://bit.ly/Ponkratov Интересные каналы: Наука 2.0: https://bit.ly/SubNauka2_0 24_Doc: https://bit.ly/Sub24Doc

Чей Amarok круче?

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