Amalgam показала в движении свои сверхреалистичные масштабные модели суперкаров

Среди готовых изделий компании в ролике демонстрируются, к примеру, масштабные модели Bugatti Type 59, купе Ford GT40, Aston Martin DB4 GT Zagato и сразу несколько современных Ferrari. Количество используемых в сборке деталей Amalgam показала на разобранном McLaren Senna, а на модели суперкара Speedtail — новые функции. Моделью со встроенными сервоприводами можно управлять со смартфона: например, зажигать головную оптику и открывать двери.

В ролике присутствует двухкратный чемпион Формулы-1 Эмерсон Фиттипальди. Он оставляет автограф на плакате с изображением формульного болида Lotus 72D, которые методом шелкографии с использованием золотой фольги также выпускает Amalgam.

Наконец, в финале демонстрируется нечто, напоминающее металлическую скульптуру футуристичной гоночной машины. Компания не уточняет, какой проект готовит на 2023 год.

В октябре Amalgam объявила о начале приёма заказов на не вошедшую в видео модель суперкара McLaren P1. За копию в масштабе 1:8 фирма просила 17 780 долларов (1,28 миллиона рублей по актуальному курсу). Столь высокая цена объясняется не только уровнем проработки, но и эксклюзивностью — всего будет собрано только 375 таких миниатюрных суперкаров.