Выпуск легковых автомобилей в России в ноябре сократился на 79 процентов

Amalgam показала в движении свои сверхреалистичные масштабные модели суперкаров
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Amalgam Collection, известная своими высокоточными и очень дорогими масштабными моделями автомобилей, опубликовала своего рода отчётное видео. В нём продемонстрированы наиболее значимые новинки 2022 года и показаны некоторые детали рабочего процесса, а в конце ролика имеется намёк на планы на следующий год.

Голосуйте за главную новинку 2022 года!
  • Среди готовых изделий компании в ролике демонстрируются, к примеру, масштабные модели Bugatti Type 59, купе Ford GT40, Aston Martin DB4 GT Zagato и сразу несколько современных Ferrari. Количество используемых в сборке деталей Amalgam показала на разобранном McLaren Senna, а на модели суперкара Speedtail — новые функции. Моделью со встроенными сервоприводами можно управлять со смартфона: например, зажигать головную оптику и открывать двери.
  • В ролике присутствует двухкратный чемпион Формулы-1 Эмерсон Фиттипальди. Он оставляет автограф на плакате с изображением формульного болида Lotus 72D, которые методом шелкографии с использованием золотой фольги также выпускает Amalgam.
  • Наконец, в финале демонстрируется нечто, напоминающее металлическую скульптуру футуристичной гоночной машины. Компания не уточняет, какой проект готовит на 2023 год.

В октябре Amalgam объявила о начале приёма заказов на не вошедшую в видео модель суперкара McLaren P1. За копию в масштабе 1:8 фирма просила 17 780 долларов (1,28 миллиона рублей по актуальному курсу). Столь высокая цена объясняется не только уровнем проработки, но и эксклюзивностью — всего будет собрано только 375 таких миниатюрных суперкаров.

Коллекционировали модели автомобилей?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании