В Великобритании возрождают конкурента Bentley
Дмитрий Елизаров
Британский предприниматель Алан Стот объявил о возрождении автомобильного бренда Alvis. Вновь созданная компания продолжит дело фирмы Alvis Car, выпускавшей премиальные автомобили и закрывшейся в 1967 году. Как сообщает Robb Report, предприятие займётся производством винтажных машин по оригинальным чертежам.
Компания Alvis Car функционировала с 1920 по 1967 год, выпустив за это время около 22 тысяч автомобилей. Примерно 5 тысяч из них существуют и по сей день, но в основном хранятся в частных коллекциях. Как утверждает Стот, автомобили Alvis отличались высоким для своего времени уровнем инновационности. Например, именно эта фирма построила первый спорткар с приводом на передние колёса, разработала первую синхронизированную коробку передач и первой среди британских производителей применила независимую подвеску передней оси.
При этом Alvis Car выпускала только шасси, кузова для которых строили независимые ателье наподобие Vanden Plas или Lancefield, создавая порой единственные в своём роде автомобили. Это не могло не отражаться на стоимости Alvis — к примеру, в начале
60-хгодов они стоили вдвое дороже, чем Jaguar E-Type.Бренд считался непосредственным конкурентом Bentley. Однако к началу 70-хгодов у Alvis не осталось подрядчиков-кузовостроителей — они были поглощены более крупными компаниями, а сама марка покинула рынок под давлением зарубежных брендов, предлагавших более бюджетные решения.
В 1994 году Алан Стот выкупил весь архив марки Alvis, включая чертежи, производственные спецификации, оставшиеся запчасти и исторические документы. А в 2008 году приобрёл права и на сам бренд. Теперь его небольшая компания, в которой работают около 30 сотрудников, собирается стать участником рынка винтажных автомобилей. По оригинальным чертежам фирма выпускает копии шести машин Alvis Car из коллекции самого Стота. На ручную сборку каждого такого автомобиля будет уходить, по расчётам предпринимателя, около двух лет.
Летом нынешнего года стало известно о возрождении ещё одной легендарной марки: компания AC Cars объявила о выпуске лимитированной серии культового родстера AC Cobra в электрической версии. А в начале декабря родстер получил заряженную модификацию с силовой установкой на 625 л.с.