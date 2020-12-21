В Великобритании возрождают конкурента Bentley

Компания Alvis Car функционировала с 1920 по 1967 год, выпустив за это время около 22 тысяч автомо­билей. Примерно 5 тысяч из них существуют и по сей день, но в основном хранятся в частных коллекциях. Как утверждает Стот, автомобили Alvis отличались высоким для своего времени уровнем инноваци­онности. Например, именно эта фирма построила первый спорткар с приводом на передние колёса, разработала первую синхрони­зиро­ванную коробку передач и первой среди британских произво­дителей применила независимую подвеску передней оси.

При этом Alvis Car выпускала только шасси, кузова для которых строили независимые ателье наподобие Vanden Plas или Lancefield, создавая порой един­ственные в своём роде авто­мобили. Это не могло не отражаться на стоимости Alvis — к примеру, в начале 60-х годов они стоили вдвое дороже, чем Jaguar E-Type. Бренд считался непосред­ственным конкурентом Bentley. Однако к началу 70-х годов у Alvis не осталось подрядчиков-кузово­строителей — они были поглощены более крупными компаниями, а сама марка покинула рынок под давлением зарубежных брендов, предлагавших более бюджетные решения.

В 1994 году Алан Стот выкупил весь архив марки Alvis, включая чертежи, производ­ственные спецификации, оставшиеся запчасти и историче­ские документы. А в 2008 году приобрёл права и на сам бренд. Теперь его небольшая компания, в которой работают около 30 сотрудников, собирается стать участником рынка винтажных автомо­билей. По оригиналь­ным чертежам фирма выпускает копии шести машин Alvis Car из коллекции самого Стота. На ручную сборку каждого такого автомобиля будет уходить, по расчётам предприни­мателя, около двух лет.