Nissan Altima поставили на гусеницы. Получилась дичь

К автосалону в Монреале, который открывается 18 января, компания Nissan подготовила шоу-кар, «переобутый» в гусеничные траки: на этот раз под конверсию попал седан Nissan Altima свежего поколения.

В Канаде новую «Альтиму» предлагают только с полным приводом, однако, как считает глава канадского офиса Nissan Джони Пайва, потребители часто не догадываются, что полный привод может быть не только у кроссовера или внедорожника, но и у обычного седана. Брутальный гусеничный прототип Altima-te AWD построен как раз для того, чтобы прорекламировать полный привод Nissan.

Переделкой автомобиля занималось канадское ателье Motorsports In Action, которое потратило на этот проект около 250 рабочих часов. Крылья седана расширены на 18 сантиметров, чтобы справляться с фонтанами снега, вылетающего из-под гусениц.

Передний и задний подрамники опущены на три сантиметра, а подвеска приподнята – на пять сантиметров. Вместо колёс стоят траки Dominator от компании American Track Truck. Высота траков достигает 0,75 метра, а площадь пятна контакта каждого из них – около 0,45 квадратных метра.

Силовой агрегат остался без изменений: это 2,5-литровая «четверка» мощностью 191 л.с., которая работает в паре с бесступенчатым вариатором.