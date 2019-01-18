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Nissan Altima поставили на гусеницы. Получилась дичь

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К автосалону в Монреале, который открывается 18 января, компания Nissan подготовила шоу-кар, «переобутый» в гусеничные траки: на этот раз под конверсию попал седан Nissan Altima свежего поколения.

  • В Канаде новую «Альтиму» предлагают только с полным приводом, однако, как считает глава канадского офиса Nissan Джони Пайва, потребители часто не догадываются, что полный привод может быть не только у кроссовера или внедорожника, но и у обычного седана. Брутальный гусеничный прототип Altima-te AWD построен как раз для того, чтобы прорекламировать полный привод Nissan.

  • Переделкой автомобиля занималось канадское ателье Motorsports In Action, которое потратило на этот проект около 250 рабочих часов. Крылья седана расширены на 18 сантиметров, чтобы справляться с фонтанами снега, вылетающего из-под гусениц.

  • Передний и задний подрамники опущены на три сантиметра, а подвеска приподнята – на пять сантиметров. Вместо колёс стоят траки Dominator от компании American Track Truck. Высота траков достигает 0,75 метра, а площадь пятна контакта каждого из них – около 0,45 квадратных метра.

  • Силовой агрегат остался без изменений: это 2,5-литровая «четверка» мощностью 191 л.с., которая работает в паре с бесступенчатым вариатором.

  • Гусеничная Altima вошла в семейство других подобных проектов от Nissan под общим названием Warrior, в котором уже есть гусеничные прототипы на базе Nissan Rouge, Nissan Juke и даже родстера Nissan 370Z. У последнего –задний привод, поэтому траки установили только на заднюю ось, а передние колеса заменены на лыжи.

Inspired by the all-new 2019 Nissan Altima AWD with standard Intelligent AWD, the Altima-te AWD project vehicle is a sedan unlike anything Nissan has presented before.

Какой ещё Nissan вы бы хотели увидеть на гусеничных траках?

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