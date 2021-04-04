Если не Aurus, то... 6 достойных альтернатив седану за 24 000 000 ₽
Константин Новацкий
Российский люкс-бренд Aurus наконец-то «пошёл в народ». В марте компания объявила ценник на дебютное исполнение лимузина Senat:
# 1. Bentley: Flying Spur и набор для пикника
И телом, и душой отечественный Aurus Senat походит на машины из британского Гудвуда, и тут ничего не поделаешь. Но давайте на секунду забудем о Rolls-Royce и пропустим вперёд другую люкс-марку с Альбиона — ведь Bentley готова предложить английский шик, царский люкс и мотор W12 всего за... 21,5 миллиона рублей.
Как вы поняли, речь идёт о седане Flying Spur, который обойдётся на два с половиной «лимона» — или на целый Hyundai Tucson — дешевле монументального Ауруса. Под его капотом находится турбированное шестилитровое «сердце», а ключевые показатели мощи и прыти затмевают Аурус. Так, 635-сильный Flying Spur на 37 «лошадей» сильнее и на пару секунд быстрее Сената в разгоне до «сотни». А скоростной потолок в
В салоне Bentley клиента встречают натуральные материалы, включая качественную кожу и редкие сорта дерева, опциональные раздельные кресла второго ряда (в «базе» предложен условно трёхместный диван), а также множество деталей, которые можно видоизменить, дополнить и улучшить с помощью опциональных компонентов и услуг ателье Mulliner. Вот куда можно инвестировать оставшиеся на руках 2,5 миллиона разницы! В Bentley будут рады заменить колёса на 22-дюймовые, добавить полноуправляемое шасси, прокачать музыку премиальными компонентами от Naim, перешить интерьер кожей другого оттенка с ромбовидной прострочкой и совершить с десяток-другой манипуляций с внешностью и бортовой электроникой. Но есть иной вариант — оставить седан в заводском исполнении и просто купить за эти 2,5 миллиона лимитированный набор для пикника от Mulliner или три комплекта для игры в гольф.
# 2. Rolls-Royce: Ghost и складной стул с фонариком
А теперь вернёмся к Rolls-Royce — только лишь ради того, чтобы осознать: приобрести новый флагманский Phantom за цену топового Ауруса не получится. Чтобы сделка состоялась и в Гудвуд улетела заявка на постройку царь-лимузина, необходимы не 24, а минимум 36,5 миллионов рублей, согласно актуальному прайс-листу. Или от 35 миллионов, если сэкономить время/деньги и найти автомобиль в наличии. Но любителям автомобилей, на которых не сидела муха, может помочь младшая модель Rolls-Royce, цены на которую как раз начинаются с отметки
Разочарует ли английский седан в сравнении с отечественным? О нет, об этом не беспокойтесь! По длине (5,55 метра) базовый Ghost сопоставим с Сенатом. Расположенный под длинным капотом 6,75-литровый мотор V12 на 27 «лошадей» слабее гибридной установки Ауруса, зато в плане динамики способен на большее — 4,8 секунды до «сотни». Как и Aurus, Rolls-Royce предлагает полный привод и роскошный интерьер первого класса, но в деталях, технологиях и дотошности подхода британцы на голову превосходят конкурентов.
Потратив на миллион рублей меньше, чем просит Aurus, клиент Rolls-Royce получает распашные двери, как у Phantom, интерьер-сейф, способный полностью изолировать от внешних звуков, беспрецедентное внимание к деталям (включая полированные каналы воздуховодов для снижения лишних шумов) и лучшие образцы кожи, дерева и металла. На что можно пустить оставшиеся на балансе деньги? Например, на раскладной стул-трость из каталога Rolls-Royce Bespoke: у этой штуки есть карбоновая отделка и потайной фонарик. Чем не сделка?
# 3. Mercedes-Benz: Maybach S600 и седан A-класса
Новейший S-класс в кузове W223 не подкачал: к большинству его качеств можно смело прибавлять слова «самый» (например, дизайн, мотор или умный привод), «самое» (оснащение) и «самая-самая» (внешность, аэродинамика, электроника). Выше этого топа — лишь Maybach-вариация, в которой в нынешнем поколении собрано всё, чтобы повысить «самость» марки и статус покупателя лимузина.
Камеры для распознавания лиц пассажиров, включая сидящих сзади? Есть! Кресла-кровати с массажем икр и подогревом шеи? Разумеется! Электропривод дверей как в «Роллс-Ройсах»? Угу! Панорамная крыша с автозатемнением, глубокое как омут развлекательное меню бортового медиакомплекса, умная подсветка всего, что только можно, полный привод с подруливающей задней осью, управление с помощью смартфона и жестов? Да-да-да — только разместите заказ!
В Mercedes-Benz пока не обозначили цену флагманской новинки, но, учитывая сумму в 13–14 миллионов рублей, которую дилеры требуют за «длинные» топ-версии
# 4. BMW: две длинные «семёрки»
В арсенале баварского бренда нет идентично роскошных и статусных конкурентов Сенату и Майбаху, но если взять пару «семёрок» в хороших комплектациях, их совокупная длина превысит десять метров, при этом цена останется на уровне Aurus. Что скажете, клиенты?
О каких, собственно, комплектациях речь? Едва ли о начальных Base, которые BMW предлагает всего за семь миллионов рублей, но снабжает задним приводом и 249-сильными моторами (бензиновым и дизельным). Для соперничества с лимузином Senat стоит обратить внимание на флагманские полноприводные модификации «семёрок» в длинных вариациях Li — например, 750 xDrive и M760 xDrive.
В первом случае силовая «начинка» будет 530-сильной, то есть на 68 «лошадей» слабее в сравнении с Аурусом. Однако такая
Для нечётных (в неделе таких дней больше) сгодится вариант покруче — 5,3-метровый седанище M760Li xDrive за 13,2 миллиона рублей. В его интерьере можно встретить все перечисленные выше опции и ещё два десятка других, но в данном случае отличием будет мотор: именно в этой «семёрке» живёт 6,6-литровый V12 мощностью 585 лошадиных сил. Да, это снова чуть меньше, чем у Aurus Senat (на 13 л.с., если точнее), зато динамика BMW ровно в два раза лучше: 3,8 секунды в спринте до ста.
# 5. Aston Martin: все Rapide на Авто.ру
Что есть у Aston Martin, чего нет у BMW? За исключением разового опыта с ситикаром на базе Тойоты, этот производитель не замечен в производстве массового продукта. А значит, в теории, может быть рассмотрен в качестве альтернативы Аурусу. Увы, сегодня в модельной гамме Aston Martin нет моделей, способных составить конкуренцию лимузину: кроссовер DBX играет в другой лиге, а у спорткаров вроде Vantage или DB11 банально нет дверей, на которые можно повесить шторки.
Но если обратиться к недавнему прошлому марки, то можно остановить выбор на четырёхдверных купе Rapide. Причём именно на моделях — ведь на Авто.ру в момент написания этого материала продаются три экземпляра, совокупная стоимость которых примерно равняется одному Сенату. Только представьте в своём гараже трио остроносых спорткаров с шестилитровыми V12, «максималкой» в 303 километра в час и относительно небольшим пробегом! Здорово? Или недостаточно солидно?
# 6. ЗиЛ: роскошь по-советски
Если солидный статус и чувство патриотизма всё же перевешивают, есть возможность спустить миллионы на другой суверенный седан. Он на метр длиннее Senat, на полтонны его тяжелее и, в отличие от свеженького бренда Aurus, овеян духом прошлого. Да, мы о ЗиЛ и правительственных лимузинах, которые по сей день встречаются в разделе объявлений.
Покупка зиловского «членовоза» может обойтись намного дороже, чем приобретение модели Senat. Так, например, в январе в продаже появился 6,3-метровый экземпляр из ограниченной серии, за который попросили невероятные 38 миллионов. В его салоне тоже полно натурального дерева и мягких материалов, а изолированный задний отсек быстро трансформируется в пространство с двумя рядами сидений (из перегородки можно выдвинуть пару складных креслиц). Среди других предложений Авто.ру есть вариант подешевле, со схожей компоновкой интерьера и 7,7-литровым «сердцем». Такого точно нет и не будет у Ауруса.