Если не Aurus, то... 6 достойных альтернатив седану за 24 000 000 ₽

И телом, и душой отечественный Aurus Senat походит на машины из британского Гудвуда, и тут ничего не поделаешь. Но давайте на секунду забудем о Rolls-Royce и пропустим вперёд другую люкс-марку с Альбиона — ведь Bentley готова предложить английский шик, царский люкс и мотор W12 всего за... 21,5 миллиона рублей.

Как вы поняли, речь идёт о седане Flying Spur, который обойдётся на два с половиной «лимона» — или на целый Hyundai Tucson — дешевле монументаль­ного Ауруса. Под его капотом находится турбиро­ванное шести­литровое «сердце», а ключевые показатели мощи и прыти затмевают Аурус. Так, 635-сильный Flying Spur на 37 «лошадей» сильнее и на пару секунд быстрее Сената в разгоне до «сотни». А скоростной потолок в 333 км/ч и вовсе недоступен русскому лимузину — его возмож­ности фиксиро­ваны 250 километрами в час.

В салоне Bentley клиента встречают натуральные материалы, включая качественную кожу и редкие сорта дерева, опциональ­ные раздельные кресла второго ряда (в «базе» предложен условно трёхместный диван), а также множество деталей, которые можно видо­изменить, дополнить и улучшить с помощью опциональ­ных компонентов и услуг ателье Mulliner. Вот куда можно инвестировать оставшиеся на руках 2,5 миллиона разницы! В Bentley будут рады заменить колёса на 22-дюймовые, добавить полно­управляемое шасси, прокачать музыку премиаль­ными компонентами от Naim, перешить интерьер кожей другого оттенка с ромбо­видной прострочкой и совершить с десяток-другой манипуляций с внешностью и бортовой электроникой. Но есть иной вариант — оставить седан в заводском исполнении и просто купить за эти 2,5 миллиона лимитиро­ванный набор для пикника от Mulliner или три комплекта для игры в гольф.