Марка Alpine выпустила лимитированное купе A110 Legende GT с золотистыми суппортами
Дмитрий Елизаров
Французская фирма Alpine, входящая в состав Renault, анонсировала новое особое исполнение для своего среднемоторного купе A110. Оно получит наименование A110 Legende GT и будет отличаться оригинальным оформлением кузова и интерьера.
Купе серебристого цвета Mercury Silver получит отделанный чёрной кожей салон с серой строчкой, а интерьеры машин с кузовом синего оттенка Abyss Blue оформят в коричневых тонах. Кроме того, в салонах таких купе появятся искусственная замша на потолке и особый род карбона на передней панели.
Снаружи A110S Legende GT можно будет опознать по особым колёсным дискам на 18 дюймов и тормозным суппортам золотистого цвета.
В комплектацию купе войдут спортивные сиденья Sabelt с регулировкой по шести направлениям, передние и задние парктроники, медиасистема с камерой заднего вида и динамики марки Focal. Каждый экземпляр сопроводят табличкой с номером машины в партии из 300 экземпляров.
Помимо прочего, такие купе получат более мощный мотор от заряженной версии A110S. 1,8-литровая «турбочетвёрка» развивает 292 л.с. и 320 Нм и в паре с безальтернативным семиступенчатым «роботом» позволяет ускоряться до
100 км/чза 4,4 секунды. Максимальная скорость купе — 249 км/ч.
Заказы на новинку во Франции уже принимаются по цене от 71 600 евро (6,43 миллиона рублей). В России марка Alpine не представлена.
Между тем, будущее возрождённой корпорацией Renault марки до сих пор туманно. С одной стороны, глава Renault намерен превратить Alpine в «мини-Ferrari» и даже объявлял о планах по выпуску нескольких спортивных электрокаров под этим брендом. С другой — завод в Дьеппе, где собирают единственную модель Alpine, компания собирается в ближайшее время перепрофилировать.