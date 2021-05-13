Марка Alpine выпустила лимитированное купе A110 Legende GT с золотистыми суппортами

Купе серебристого цвета Mercury Silver получит отделанный чёрной кожей салон с серой строчкой, а интерьеры машин с кузовом синего оттенка Abyss Blue оформят в коричневых тонах. Кроме того, в салонах таких купе появятся искус­ственная замша на потолке и особый род карбона на передней панели.

Снаружи A110S Legende GT можно будет опознать по особым колёсным дискам на 18 дюймов и тормозным суппортам золотистого цвета.

В комплектацию купе войдут спортивные сиденья Sabelt с регули­ровкой по шести направле­ниям, передние и задние парк­троники, медиа­система с камерой заднего вида и динамики марки Focal. Каждый экзем­пляр сопроводят табличкой с номером машины в партии из 300 экземпляров.

Помимо прочего, такие купе получат более мощный мотор от заряженной версии A110S. 1,8-литровая «турбо­четвёрка» развивает 292 л.с. и 320 Нм и в паре с безальтер­нативным семиступен­чатым «роботом» позволяет ускоряться до 100 км/ч за 4,4 секунды. Максимальная скорость купе — 249 км/ч.

Заказы на новинку во Франции уже принимаются по цене от 71 600 евро (6,43 миллиона рублей). В России марка Alpine не представлена.