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Марка Alpine выпустила лимитированное купе A110 Legende GT с золотистыми суппортами

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Дмитрий Елизаров

Французская фирма Alpine, входящая в состав Renault, анонсиро­вала новое особое исполне­ние для своего средне­моторного купе A110. Оно получит наимено­вание A110 Legende GT и будет отличаться оригиналь­ным оформле­нием кузова и интерьера.

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  • Купе серебристого цвета Mercury Silver получит отделанный чёрной кожей салон с серой строчкой, а интерьеры машин с кузовом синего оттенка Abyss Blue оформят в коричневых тонах. Кроме того, в салонах таких купе появятся искус­ственная замша на потолке и особый род карбона на передней панели.

  • Снаружи A110S Legende GT можно будет опознать по особым колёсным дискам на 18 дюймов и тормозным суппортам золотистого цвета.

  • В комплектацию купе войдут спортивные сиденья Sabelt с регули­ровкой по шести направле­ниям, передние и задние парк­троники, медиа­система с камерой заднего вида и динамики марки Focal. Каждый экзем­пляр сопроводят табличкой с номером машины в партии из 300 экземпляров.

  • Помимо прочего, такие купе получат более мощный мотор от заряженной версии A110S. 1,8-литровая «турбо­четвёрка» развивает 292 л.с. и 320 Нм и в паре с безальтер­нативным семиступен­чатым «роботом» позволяет ускоряться до 100 км/ч за 4,4 секунды. Максимальная скорость купе — 249 км/ч.

  • Заказы на новинку во Франции уже принимаются по цене от 71 600 евро (6,43 миллиона рублей). В России марка Alpine не представлена.

  • Между тем, будущее возрождённой корпорацией Renault марки до сих пор туманно. С одной стороны, глава Renault намерен превратить Alpine в «мини-Ferrari» и даже объявлял о планах по выпуску нескольких спортив­ных электрокаров под этим брендом. С другой — завод в Дьеппе, где собирают един­ственную модель Alpine, компания собирается в ближайшее время пере­профилировать.

Пригодился бы такой спорткар в России?

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