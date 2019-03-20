Электрический Renault Duster сфотографировали на тестах. И он трёхдверный
Николай Андреев
В Скандинавии сфотографировали неказистый прототип со странными пропорциями, в котором легко угадывается Renault Duster первого поколения. У него каркас безопасности, заваренные задние двери и более широкий кузов с расставленными колёсами. Под днищем видны блоки аккумуляторов, а выхлопная труба отсутствует – что может означать, что под кузовом Дастера скрывается начинка полностью электрического автомобиля.
По информации испанского издания Motor, на этом прототипе испытывают будущий электрический кроссовер, который затем выпустят под брендом Alpine. И, судя по тормозам мула (с тормозными суппортами Brembo спереди и фирменными Alpine сзади), он оснащён мощным электромотором, а может быть, и не одним.
Конкурентом этого электрокара станет Porsche Macan – в следующем поколении он тоже должен получить полностью электрическую версию.
Сейчас под маркой Alpine, которая принадлежит компании Renault, выпускается только одна модель – среднемоторное купе A110. Спорткар в этом году едва не стал победителем европейского конкурса «Автомобиль года», набрав одинаковое количество баллов с электрическим Jaguar I-Pace и уступив лишь по количеству голосов.
Спорткупе оснащается «турбочетвёркой» 1.8 мощностью 252 л.с., семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и задним приводом.