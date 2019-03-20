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Электрический Renault Duster сфотографировали на тестах. И он трёхдверный

Новости

Николай Андреев

В Скандинавии сфотографировали неказистый прототип со странными пропорциями, в котором легко угадывается Renault Duster первого поколения. У него каркас безопасности, заваренные задние двери и более широкий кузов с расставленными колёсами. Под днищем видны блоки аккумуляторов, а выхлопная труба отсутствует – что может означать, что под кузовом Дастера скрывается начинка полностью электрического автомобиля.

Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com

  • По информации испанского издания Motor, на этом прототипе испытывают будущий электрический кроссовер, который затем выпустят под брендом Alpine. И, судя по тормозам мула (с тормозными суппортами Brembo спереди и фирменными Alpine сзади), он оснащён мощным электромотором, а может быть, и не одним.

  • Конкурентом этого электрокара станет Porsche Macan – в следующем поколении он тоже должен получить полностью электрическую версию. 

Alpine A110

Сейчас под маркой Alpine, которая принадлежит компании Renault, выпускается только одна модель – среднемоторное купе A110. Спорткар в этом году едва не стал победителем европейского конкурса «Автомобиль года», набрав одинаковое количество баллов с электрическим Jaguar I-Pace и уступив лишь по количеству голосов. 

Спорткупе оснащается «турбочетвёркой» 1.8 мощностью 252 л.с., семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и задним приводом.

А что, если это действительно прототип серийного электрического Дастера?

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