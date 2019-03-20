Электрический Renault Duster сфотографировали на тестах. И он трёхдверный

По информации испанского издания Motor, на этом прототипе испытывают будущий электрический кроссовер, который затем выпустят под брендом Alpine. И, судя по тормозам мула (с тормозными суппортами Brembo спереди и фирменными Alpine сзади), он оснащён мощным электромотором, а может быть, и не одним.