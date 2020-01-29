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Среднемоторный спорткар Alpine превратили во вседорожник

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Николай Андреев

Фирма Alpine, принадлежащая Renault, подготовила для средне­моторного купе A110 концепту­альную версию SportsX. Прототип вдохнов­лён классической моделью Alpine A110, победившей в ралли Монте-Карло 1973 года.

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  • SportsX построили на базе стандартной модификации A110 — Pure, которая весит всего 1098 кило­граммов. Автомобилю расширили колею и колёсные арки на 80 милли­метров, а дорожный просвет увели­чили со 100 до 160 мм.

  • Внешность Alpine A110 SportsX дополнена двух­цветной окраской, передним бампером с увеличен­ными воздухо­заборниками и крепле­ниями для лыж на заднем стекле. На круглых фарах крестом наклеена изолента: раньше так делали на раллийных машинах, чтобы при повреж­дении стекло не рассыпалось на осколки.

  • На заднеприводном A110 SportsX установлена серийная 1,8-литровая «турбо­четвёрка» мощностью 252 л.с. (320 Н·м) и семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Стандартное купе разгоняется до «сотни» за 4,5 секунды, а его максимальная скорость состав­ляет 250 км/ч.

  • Alpine A110 SportsX так и останется прототипом. Уникальный автомобиль будет появляться на различных выставках и меро­приятиях компании.

Внедорожные спорткары — это...

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