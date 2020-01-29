Среднемоторный спорткар Alpine превратили во вседорожник
Николай Андреев
Фирма Alpine, принадлежащая Renault, подготовила для среднемоторного купе A110 концептуальную версию SportsX. Прототип вдохновлён классической моделью Alpine A110, победившей в ралли Монте-Карло 1973 года.
SportsX построили на базе стандартной модификации A110 — Pure, которая весит всего 1098 килограммов. Автомобилю расширили колею и колёсные арки на 80 миллиметров, а дорожный просвет увеличили со 100 до 160 мм.
Внешность Alpine A110 SportsX дополнена двухцветной окраской, передним бампером с увеличенными воздухозаборниками и креплениями для лыж на заднем стекле. На круглых фарах крестом наклеена изолента: раньше так делали на раллийных машинах, чтобы при повреждении стекло не рассыпалось на осколки.
На заднеприводном A110 SportsX установлена серийная 1,8-литровая «турбочетвёрка» мощностью 252 л.с. (320 Н·м) и семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Стандартное купе разгоняется до «сотни» за 4,5 секунды, а его максимальная скорость составляет
250 км/ч.
Alpine A110 SportsX так и останется прототипом. Уникальный автомобиль будет появляться на различных выставках и мероприятиях компании.