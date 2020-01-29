Среднемоторный спорткар Alpine превратили во вседорожник

SportsX построили на базе стандартной модификации A110 — Pure, которая весит всего 1098 кило­граммов. Автомобилю расширили колею и колёсные арки на 80 милли­метров, а дорожный просвет увели­чили со 100 до 160 мм.

Внешность Alpine A110 SportsX дополнена двух­цветной окраской, передним бампером с увеличен­ными воздухо­заборниками и крепле­ниями для лыж на заднем стекле. На круглых фарах крестом наклеена изолента: раньше так делали на раллийных машинах, чтобы при повреж­дении стекло не рассыпалось на осколки.

На заднеприводном A110 SportsX установлена серийная 1,8-литровая «турбо­четвёрка» мощностью 252 л.с. (320 Н·м) и семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Стандартное купе разгоняется до «сотни» за 4,5 секунды, а его максимальная скорость состав­ляет 250 км/ч.