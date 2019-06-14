Среднемоторный спорткар от Renault стал мощнее
Николай Андреев
Компания Alpine, принадлежащая Renault, представила новую модификацию своей единственной модели – среднемоторного заднеприводного купе A110. Вместе с шильдиком S спорткар получил более мощный двигатель и модернизированное шасси.
Бензиновая 1,8-литровая «турбочетвёрка» форсирована с 252 до 292 л.с. благодаря увеличению максимального давления наддува на 0,4 бара. Крутящий момент остался на прежнем уровне – 320 Н·м, но теперь он доступен в более широком диапазоне оборотов. Также переписан софт семиступенчатого «робота» с двумя сцеплениями.
В результате соотношение массы и мощности изменилось с 4,3 до 3,8 килограмма на лошадиную силу, время разгона до «сотни» сократилось с 4,5 до 4,4 секунды, а максимальная скорость повысилась с 250 до
260 км/ч.
Помимо роста мощности, у S-версии есть перенастроенное шасси с более жёсткими пружинами и стабилизаторами поперечной устойчивости (на 50 и 100 процентов соответственно). Дорожный просвет уменьшен на 4 миллиметра (до 96 мм). Шины стали на 10 мм шире (215 мм спереди и 245 мм сзади). Усиленные тормоза Brembo, которые для базовой модели предлагаются за доплату, у A110S в базе.
Внешне новинка отличается от A110 увеличенным числом карбоновых элементов, оранжевыми тормозными суппортами и оранжевой прострочкой интерьера. Опционально предлагается углепластиковая крыша, которая экономит 1,9 килограмма.
Заказы в Европе на Alpine A110S уже принимаются по цене от 66 500 евро (4,83 миллиона рублей). У дилеров купе появятся в октябре.