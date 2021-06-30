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Alpine готовит сразу три спортивных электрокара: первое изображение

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Дмитрий Елизаров

Французская компания Alpine опубликовала тизер своего будущего модельного ряда — к 2024 году марка собирается полностью отказаться от ДВС. Компания выпустит хот-хэтч и два электрокупе, причём одно из них станет заменой нынешней модели A110. А в будущем, как сообщает Autocar, опробованные на серийных Alpine технологии найдут применение на новых моделях Renault.

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  • Электрический A110 компания Alpine разрабатывает вместе с британской маркой Lotus: на этой платформе обе фирмы собираются строить спортивные модели на батарейной тяге.
  • Второй силуэт из продемонстрированных компанией, по предположению Autocar, представляет собой намёк на заряженную модификацию серийного Renault 5. Её отличает развитый спойлер на крышке багажника. Прообраз самого Renault 5 французы показали ещё в январе, но когда именно начнётся его серийное производство, не уточняется.
  • Наконец, третьей моделью электрической линейки Alpine станет ещё одно купе — возможно, самое крупное из запланированных моделей. Предположительно, французы готовят к выходу некий гран-турер, который сможет побороться за покупателей с Porsche Taycan и Audi e‑tron GT. К выводу батарейных новинок на рынок Alpine приступит в 2024 году.

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