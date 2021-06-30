Alpine готовит сразу три спортивных электрокара: первое изображение

Французская компания Alpine опубликовала тизер своего будущего модельного ряда — к 2024 году марка собирается полностью отказаться от ДВС. Компания выпустит хот-хэтч и два электрокупе, причём одно из них станет заменой нынешней модели A110. А в будущем, как сообщает Autocar, опробованные на серийных Alpine технологии найдут применение на новых моделях Renault.