Alpine готовит сразу три спортивных электрокара: первое изображение

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Марка Renault представила возрождённый хэтчбек 5
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Дмитрий Елизаров
Французская компания Alpine опубликовала тизер своего будущего модельного ряда — к 2024 году марка собирается полностью отказаться от ДВС. Компания выпустит хот-хэтч и два электрокупе, причём одно из них станет заменой нынешней модели A110. А в будущем, как сообщает Autocar, опробованные на серийных Alpine технологии найдут применение на новых моделях Renault.