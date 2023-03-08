Alpine впервые стартует в «Гонке в облака» с новым спорткаром

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Французская компания Alpine опубликовала первое изображение спорткара, с которым впервые в истории примет участие в культовой «Гонке в облака» — заезде на гору Пайкс-Пик в Колорадо. Базой для болида станет уже имеющийся у компании трековый A110 GT4, но спорткар серьёзно доработают.
В нынешнем году гонка стартует 25 июня. Помимо Alpine в ней может принять участие BMW со своим суперкроссовером XM Label Red, а также концерн Ford, который планирует выставить на трассу 2000-сильный SuperVan с электрической силовой установкой.