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Alpine впервые стартует в «Гонке в облака» с новым спорткаром

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Дмитрий Елизаров

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Французская компания Alpine опубликовала первое изображение спорткара, с которым впервые в истории примет участие в культовой «Гонке в облака» — заезде на гору Пайкс-Пик в Колорадо. Базой для болида станет уже имеющийся у компании трековый A110 GT4, но спорткар серьёзно доработают.

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  • На данный момент Alpine сообщила только об обширных переработках аэродинамического оперения, которое имеет важное значение в постоянно меняющихся условиях гонки. На тизере можно увидеть массивное заднее антикрыло и «плавник», соединяющий его с крышей спорткара.
  • Не исключено, A110 GT4 сохранит штатный силовой агрегат. Это 1,8-литровый турбомотор, в зависимости от спецификации развивающий от 330 до 360 л.с. в сочетании с шестиступенчатой секвентальной коробкой и задним приводом.
  • Восхождение на гору Пайкс-Пик считается одной из самых известных и старейших гонок в мире. Трасса гонки включает в себя 156 поворотов на дистанции в 20 километров. Точка старта находится на высоте 2865 метров, а к финишу участники заездов поднимаются ещё на 1,44 километра.

В нынешнем году гонка стартует 25 июня. Помимо Alpine в ней может принять участие BMW со своим суперкроссовером XM Label Red, а также концерн Ford, который планирует выставить на трассу 2000-сильный SuperVan с электрической силовой установкой.

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