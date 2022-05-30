Спорткар Alpine A110 GT вышел в спецсерии в честь столетия основателя марки

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Кирилл Малышев
В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения Жана Ределе, основателя марки Alpine и знаменитого автогонщика. В честь этого события французский бренд представил лимитированную серию спорткупе A110 GT.
Alpine A110 осенью 2021 года прошёл рестайлинг. В линейке три версии — все с турбомотором 1.8. Базовая развивает 252 л.с. и разгоняется до сотни за 4,5 секунды. Исполнение A110 GT располагает 300 силами и может набрать 100 км/ч за 4,2 секунды. Модификация A110 S не мощнее, но обладает доработанными тормозами и ходовой частью.